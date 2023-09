Ayuso pide a Sánchez que sea "valiente", convoque elecciones y sea "sincero" sobre sus pactos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desafiado este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que se presente a unas elecciones generales siendo "sincero" sobre sus pactos con los independentistas, en referencia a la exigencia de Junts y ERC de que se conceda una amnistía para investirlo.

"Le pido a Pedro Sánchez que sea un hombre valiente, de palabra, que le diga a los españoles lo que pretende hacer. Que vaya con las manos abiertas a las urnas y le diga a los españoles abiertamente si eso es lo que ellos quieren. Porque probablemente no sea así", ha lanzado en su intervención de este domingo en la I Academia de la Juventud Madrileña organizada por Nuevas Generaciones de Madrid, celebrada en el Real Centro Universitario María Cristina (UCM) de San Lorenzo de El Escorial.

Ha asegurado que nadie ha "informado ni consultado" a los españoles al respecto, por lo que entiende que Sánchez debería acudir a las urnas teniendo "palabra por una vez en su vida política" y enarbolar el proyecto que "el mismo está encabezando desde el mes de julio". "Vayamos a elecciones", ha insistido Ayuso, según ha recogido Europa Press.

La presidenta autonómica ha afirmado, además, que la hipotética amnistía sería ilegal y ha deslizado que también lo es la forma en la que se ha tramitado en el Congreso la habilitación en la Cámara Baja del uso de las lenguas cooficiales, a las que ha vuelto a definir como un "tesoro" de los españoles.

Considera que esta decisión es una forma de "romper la convivencia", ya que a los parlamentos "se va a hablar y se va a legislar" y no se puede con un pinganillo porque se pierden "matices del debate político". "¿No ven que esto es una tomadura de pelo absoluta, que no quieren que haya convivencia?", ha cuestionado Ayuso.

"Tensión territorial"="Dame más dinero"

Asimismo, ha criticado que se esté hablando de divisiones o tensiones "territoriales", como si "los territorios tuvieran derechos, cuando es la gente" la que los tiene. "La tensión territorial, ¿sabéis qué es? Es dame más dinero. ¿Mi respuesta? No", ha remarcado Ayuso.

Para la presidenta, las concesiones económicas no son la forma de parar el independentismo porque "cuanto más dinero, más insultos, más ataques". Es por ello que apuesta por "cortar el grifo" para "acabar con el negocio del independentismo", al que ha definido como un "fraude".

Considera que estos conceptos son "alimentados" por aquellos que "odian" lo que da a España "sentido como nación y une". "Odian la transición, que odian la corona, que odian la Constitución y por supuesto Madrid", ha enumerado la mandataria madrileña.

Ayuso ha cargado contra Sánchez asegurando que es una "persona experta en mentiras" y augura que, de concederse la amnistía, se buscará un "nuevo concepto" para no utilizar este término y luego "empezarán todos a repetirlo como loros".

"Cuando quiere instalar una idea suelta el argumentario, Tezanos les dice por dónde hay que funcionar o ese comité que tienen en presidencia que pagamos todos los españoles, que es un ministerio B", ha criticado la líder madrileña, quien ha deslizado que los argumentarios ya no solo están en manos de los ministros del Ejecutivo central, sino que ahora llegan a "Otegui y Junqueras".

Como ejemplo de ello ha citado la polémica con el expresidente José María Aznar, quien tras hacer un llamamiento a las calles contra la amnistía fue calificado de "golpista" por varios miembros del Gobierno nacional y por socios de investidura.

"La amnistía va para adelante"

Ha ironizado con que desde el Gobierno se utilizarán términos como "alivio democrático" o "solución progresista para el futuro democrático" con el objetivo de "intentar justificar que la amnistía va para adelante".

"Pues miren, no hay una España multinivel, ni multinada, ni federal, ni plural. Hay una España con 17 comunidades autónomas llenas de contraste, llenas de vida, de cultura y con una soberanía nacional indivisible", ha zanjado.

La dirigente ha proseguido afirmando que lo que se busca es exportar el "desastre de la política catalana" al conjunto de España haciendo que no se puedan "entender entre hermanos". Ha reprochado que se piense que con el "supuesto 50+1" de la sociedad piensen que tienen "potestad para decidir por España entera".

Frente a ello, ha rechazado que alguien tenga "derecho a imponer que España sea otra cosa" con tal de "aferrarse al poder" y ha criticado que no sean capaces de "escuchar nunca a los socialistas que, curiosamente, ganan elecciones". "Si las han ganado Felipe González, Joaquín Leguina, Emiliano García Page, ¿por qué será que ganan unas elecciones y otros no? ¿Por qué será?", ha cuestionado.

"Se normalizan los crímenes"

A renglón seguido, ha explicado que en esta hoja de ruta la clave es la "pérdida de libertad" con la "criminalización" de la "vida normal" mientras se "normalizan los crímenes".

"Tenemos a un terrorista que confiesa un crimen por el que ni se le ha juzgado y por supuesto por lo que no pasa nada, pero si unos chicos que están diciendo disparates en un grupo de Whatsapp son señalados, se les persigue mucho más que al terrorista que acaba de decir en televisión que tiene un crimen detrás y por el que no pasa nada", ha añadido.

Ante esta situación, ha pedido a los miembros de Nuevas Generaciones que alcen la voz y que hablen en la "opinión pública", que influyan y que "abran camino" para llevar el mensaje de la formación.

Ha negado que actualmente se esté viviendo el peor momento para la juventud, que es la "generación con más problemas, que viene todo caótico, oscuro y tenebroso". Ha pedido que no se "resignen" y se conviertan en gente "cualquiera", cuando deben ser la "voz de la libertad en Madrid y en España".

Les ha pedido, además, que no caiga en los "bandos" y en la concepción de que las personas de una ideología tienen que cumplir una serie de requisitos estandarizados. Cree que esta retórica lleva a una concepción de los "míos contra los tuyos" y a una asunción de que lo que se hace desde el propio bando "siempre tiene razón" porque "el fin justifica los medios" y hay que "aniquilar" al que se tiene enfrente.

"Cuando esto sucede, en España hemos llegado a los momentos más trágicos de nuestra historia. No significa anular al otro ni acabar con el otro, significa a veces entenderse, intentarlo y en otras ocasiones no va a poder así porque cada uno vemos la vida de una manera y no pasa nada", ha explicado.

I Academia de la Juventud Madrileña

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, ha felicitado a la organización y ha agradecido el trabajo detrás de estas jornadas que buscaban buscar respuestas a "los problemas de la juventud" y ser "el mayor 'think tank'" de la región.

En este fin de semana se han reunido catorce invitados nacionales e internacionales para poder "ampliar la visión" y profundizar en temas como la salud mental, la meritocracia o la "libertad de la cancelación".

En su intervención ha apelado al Gobierno de España para que no "banalice" el consumo de drogas y no se usen términos como "drogas blandas", se apueste por superarse a uno mismo frente a recibir "paguitas" del Estado y ha hecho un llamamiento para no dar fuerza a la "bola de nieve" de la cancelación que da una "pautas estrictas y muy cerradas" de cómo tiene que ser el pensamiento.

