King’s Cross o Marina Bay son algunos de los proyectos que han redefinido grandes ciudades internacionales. Ahora es el turno de Madrid gracias a Madrid Nuevo Norte.

Madrid se prepara para su gran transformación: un centro de negocios, 10.500 viviendas y 400.000 m2 de zonas verdes

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LO ESENCIAL Las claves Madrid Nuevo Norte prevé la creación de un nuevo centro de negocios, 10.500 viviendas y 400.000 m² de zonas verdes en torno a la estación de Chamartín. El proyecto toma como referencia modelos urbanísticos internacionales como King's Cross y Canary Wharf en Londres, Hudson Yards en Nueva York y Zuidas en Ámsterdam. La transformación incluirá la cobertura de 20 hectáreas de vías de tren y nuevas infraestructuras de transporte con 5 puentes, un túnel y una pasarela peatonal. El nuevo distrito financiero albergará el edificio más alto de España, con 300 metros de altura, reforzando la competitividad de la capital para atraer inversión y talento.

Las grandes ciudades se enfrentan a un desafío común: integrar grandes infraestructuras, generar espacios de actividad económica y crear entornos de vivienda y servicios públicos capaces de responder a las necesidades de quienes las habitan.

Londres, Nueva York, Ámsterdam o Singapur llevan años abordando este reto a través de ambiciosas operaciones de regeneración urbana.

Ahora, Madrid se suma a esa tendencia con Madrid Nuevo Norte, prevista como una de las mayores transformaciones urbanísticas de Europa.

Parque Central en Madrid Nuevo Norte. Cedida

El proyecto destinado a transformar el entorno de la estación de Chamartín representa una oportunidad para repensar cómo se construye la ciudad y aprender de otras grandes transformaciones urbanísticas.

El caso de Londres

Uno de los referentes internacionales más interesantes se encuentra en Londres. Allí, la regeneración de King's Cross demuestra cómo unos antiguos terrenos ferroviarios e industriales pueden convertirse en un barrio lleno de vida.

Durante buena parte del siglo XX, esta zona quedó marcada por el declive de su actividad industrial y ferroviaria, dejando grandes espacios infrautilizados en una ubicación céntrica de la ciudad.

Estos se rehabilitaron y transformaron en viviendas, oficinas, comercios y espacios culturales y educativos, dando lugar a un nuevo distrito donde conviven actividades de todo tipo.

King's Cross. Cedida

También en Londres, la experiencia de Canary Wharf ofrece otro tipo de enseñanza. Esta antigua zona portuaria dio lugar a uno de los principales distritos financieros de Reino Unido.

Sin embargo, su apuesta inicial por las oficinas evidenció una limitación. La actividad del barrio se concentraba en el horario laboral, así que posteriormente se incorporaron viviendas y oferta comercial y de ocio para evitar que el distrito quedase vacío tras el cierre de las oficinas.

Madrid Nuevo Norte recoge este aprendizaje al plantear un desarrollo que combina un nuevo centro de negocios con viviendas, equipamientos, comercio y zonas verdes. El objetivo es configurar un entorno urbano con actividad cotidiana y así crear un barrio con vida todos los días de la semana.

Canary Wharf. Cedida

Nueva York y Ámsterdam

Otro de los grandes retos de las transformaciones urbanas es la integración de las infraestructuras de transporte. En este ámbito, Hudson Yards, en Nueva York, y Zuidas, en Ámsterdam, ofrecen dos perspectivas relevantes.

En Manhattan, Hudson Yards ha transformado una extensa superficie del oeste de la isla ocupada anteriormente por instalaciones ferroviarias.

Sobre estos terrenos se ha desarrollado un nuevo distrito que reúne oficinas, viviendas, hoteles, comercios, espacios culturales y zonas públicas, acompañado de nuevas conexiones de transporte.

Hudson Yards. Cedida

En Ámsterdam, la vida del distrito de Zuidas se articula en torno a la estación de Amsterdam Zuid, ya que su conexión con la red de transporte resulta fundamental para su funcionamiento y relación con el resto de la ciudad.

En Madrid, esta cuestión adquiere especial relevancia por la presencia de la estación Chamartín-Clara Campoamor, un nodo de movilidad estratégico para la capital española.

El propósito de Madrid Nuevo Norte es que la estación no funcione como un elemento aislado, sino como parte de un entorno urbano conectado con los barrios, los espacios públicos y las actividades que se desarrollarán a su alrededor.

Zuidas. Cedida

Marina Bay, Singapur

Las grandes transformaciones también pueden desempeñar un papel importante en la proyección internacional de una ciudad. Singapur es uno de los ejemplos más reconocibles gracias al desarrollo de Marina Bay.

Construido sobre terrenos ganados al mar, esta zona forma parte de una estrategia para ampliar el centro urbano y reforzar la posición de Singapur como núcleo financiero internacional.

Para ello se han construido edificios, infraestructuras, espacios públicos y zonas verdes que configuran un nuevo frente marítimo.

Marina Bay. Cedida

El perfil arquitectónico de Marina Bay Sands ya se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del país, demostrando cómo una operación urbanística puede contribuir a definir la identidad de una ciudad también en el escenario internacional.

El desarrollo de Madrid Nuevo Norte contribuirá a ampliar el centro de actividad económica que Madrid necesita para situarse entre las grandes capitales europeas y poder competir con ellas a la hora de atraer inversión y talento.

Madrid, un modelo propio

Madrid Nuevo Norte comparte con estos proyectos de regeneración urbana la mejora conjunta de la movilidad, la actividad económica, la vivienda y el espacio público.

El alcance de esta transformación futura se concreta en cifras como estas:

El proyecto abarca 5,6 kilómetros

Entre las nuevas conexiones de transporte habrá: 5 puentes, 1 túnel y 1 pasarela peatonal

Se cubrirá 20 hectáreas de vías de tren

Se crearán 400.000 m2 de zonas verdes

Se construirán 10.500 viviendas (el 38% en manos del Ayuntamiento de Madrid)

El Centro de Negocios tendrá el edificio más alto de España, con 300 metros de altura

El reto, como demuestran otros referentes internacionales, consiste en lograr que la transformación urbana se traduzca en una mejor calidad de vida para las personas.

Este es un contenido elaborado por Marcas, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Madrid Nuevo Norte.





