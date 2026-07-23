Ayuso pide declarar la emergencia nacional por los incendios en Madrid pero el Gobierno le exige justificarlo

Varios efectivos de la UME trabajan para apagar el incendio de San Martín de Valdeiglesias. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Gobierno central que asuma la gestión de los incendios en la Comunidad de Madrid por su gravedad y simultaneidad con otras regiones. La petición implica declarar la Situación Operativa 3, lo que permitiría la intervención directa del Ministerio del Interior y la coordinación de recursos nacionales como la UME. Actualmente hay tres incendios activos en la región, con miles de evacuados y zonas como Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox afectadas. Las autoridades advierten que los incendios están fuera de la capacidad de extinción autonómica y que se esperan condiciones meteorológicas muy adversas para las próximas horas.

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que declare la Situación Operativa 3 ante los incendios que sufre la región, lo que implica que el Ministro del Interior evalúe si declara el caso como una emergencia de interés nacional y asuma la gestión y control de la situación.

A través de su cuenta en la red social X, la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, ha explicado que la petición se debe a "la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas".

También a "la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación del de San Martín de Valdeiglesias".

La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 23, 2026

En este sentido, ha recordado que en Madrid hay "miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción".

"Nuestros efectivos junto con la UME están jugándose la vida para salvar vidas y bienes", ha subrayado.

La presidenta regional ha informado de que "mañana se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios".

Tras la petición del gobierno regional, ahora el Ministerio del Interior declare el incendio como una emergencia de interés nacional.

Esto implica que la dirección de la emergencia pasa de la Comunidad de Madrid al Gobierno central.

Por tanto, deben coordinar todos los recursos nacionales necesarios, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), medios estatales y otros recursos extraordinarios.

Este estado se reserva para incendios de extrema gravedad, cuando existe un riesgo muy elevado para la población, los bienes o el medio ambiente, o cuando la magnitud del incendio supera la capacidad de gestión autonómica.

En la Comunidad de Madrid, hay actualmente tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha explicado que los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción".

Esta situación afecta a la seguridad de más de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados, según el Gobierno madrileño.

En estos momentos, trabajan dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias "para poder salvar vidas y bienes".

Novillo, que también es director del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), tiene previsto reunirse a lo largo de la noche en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), ubicado en la localidad de Cenicientos, con el Comité Asesor y el Gabinete de Información.

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