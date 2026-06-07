Visita del Papa León XIV en Madrid, hoy en directo | Última hora del encuentro del Papa en el Movistar Arena
Tras presidir la Santa Misa en la Plaza Cibeles, León XIV mantendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica a las 16:30.
El Sumo Pontífice participa a las 18:00 en 'Tejer Redes', un acto en el Movistar Arena con representantes del mundo del Arte, la Cultura, la Economía y el Deporte.
Su agenda de hoy concluirá la jornada con una cena en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid a las 19:30.
León XIV permanecerá en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará a Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.
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Papa León XIV en Madrid | Teresa Perales: "La verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás"
Durante el multitudinario encuentro celebrado esta tarde en el Movistar Arena, las laureadas deportistas Teresa Perales y Carolina Marín dirigieron un emotivo discurso conjunto al papa León XIV, en el que reivindicaron el valor de la persona por encima de la obsesión actual por el rendimiento y el éxito a toda costa.
Marín defendió con firmeza "la alegría limpia de jugar por el placer de jugar", argumentando que esa ilusión infantil es la que recuerda que lo verdaderamente importante es el ser humano.
Por su parte, Perales agradeció al Pontífice su perspectiva sobre la actividad física, destacando que el ejercicio no es solo un fenómeno de masas, sino "una actividad común saludable para el cuerpo y para el espíritu, y una expresión de lo que nos une como seres humanos".
La intervención continuó desgranando los pilares esenciales de la resiliencia, la disciplina y la humildad en el deporte de élite. Teresa Perales reflexionó sobre la aceptación de la fragilidad y las lesiones, recordando que "la verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás".
A su vez, Carolina Marín complementó esta idea ensalzando el respeto normativo y la figura del rival, al afirmar que "el adversario no es un enemigo, es un compañero de viaje indispensable" que nos anima a dar lo mejor de nosotros mismos.
El acto concluyó con el firme compromiso de ambas campeonas de "seguir jugando el partido de la vida con lealtad", agradeciendo al Santo Padre que recuerde al mundo que el deporte es, ante todo, un puente de solidaridad, inclusión y paz.
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Papa León XIV en Madrid | Ángela de Miguel: “Cuanta más tecnología tengamos, más humanidad necesitaremos”
La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, ha sido rotunda al afirmar en presencial del Papa León XIV que “cuanta más tecnología tengamos, más humanidad necesitaremos”.
Y ha añadido que “la empresa del futuro no podrá sostenerse solo sobre datos y predicciones; necesitará confianza, sentido y vínculos humanos reales”.
Asimismo, ha manifestado que “necesitamos también formar directivos y profesionales, representantes empresariales y sindicales, con una mirada humanista, que pongan la tecnología al servicio de las personas”.
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Papa León XIV en Madrid | Pepe Álvarez: “El diálogo social es un instrumento democrático esencial”
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha subrayado ante el Papa León XIV que “el diálogo social es un instrumento democrático esencial para construir un marco que vaya más allá de la mera regulación técnica de la IA y se cree el marco de un nuevo contrato social, centrado en la dignidad humana, la justicia social y el trabajo decente”.
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Papa León XIV en Madrid | Unai Sordo: “Las transformaciones conllevan desafíos”
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha dicho ante el Papa León XIV que “las transformaciones conllevan desafíos”.
Y ha añadido: “El acceso al conocimiento para hacerles frente es fundamental. Las transiciones justas en el empleo requieren que la formación y la adquisición de competencias lleguen al conjunto de las personas trabajadoras. Sobre todo, a las más vulnerables, a las más expuestas”.
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Papa León XIV en Madrid | Antonio Garamendi: “El futuro sólo podrá construirse sumando capacidades”
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado ante el Papa León XIV que “el futuro sólo podrá construirse sumando capacidades, compartiendo objetivos y poniendo siempre a las personas en el centro del progreso”.
Es lo que el presidente de la patronal ha definido ante el Sumo Pontífice como “el Nuevo Contrato Social. Ese es el compromiso de las empresas españolas”
Porque, desde su punto de vista, estamos ante un auténtico cambio de época: “La transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la competencia global que están redefiniendo la forma de producir, de trabajar y de relacionarnos. Y, precisamente por eso, necesitamos reforzar una visión transformadora y profundamente humanista de la empresa”.
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Papa León XIV en Madrid | José María Coello: “Se necesitan espacios académicos excelentes e inclusivos”
El vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, ha revinciado delante del Papa León XIV los "espacios académicos excelentes y socialmente inclusivos e incluyentes"
Y ha añadido: "Tenemos la responsabilidad de sacar adelante la educación de jóvenes españoles e internacionales. Muchos son de nuestros pueblos hermanos de Iberoamérica".
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Papa León XIV en Madrid | Antonio Banderas: “La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad”
El actor Antonio Banderas, en el encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte’ con el Papa León XIV ha sido rotundo: “La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad”.
Banderas ha subrayado que “la relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo fructífera: ha sido determinante”.
Porque, como ha sostenido, “durante siglos, la Iglesia no sólo ha acompañado a los artistas; los ha convocado, les ha planteado retos y preguntas esenciales, les ha ofrecido espacios, les ha dado propósitos”.
De ahí que haya remarcado que “la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad. Hablamos en términos de cantidad, pero también de calidad y de profundidad”.
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Papa León XIV en Madrid | José Cobo: “Esta casa está siempre abierta para todos”
El cardenal de Madrid, José Cobo, ha afirmado en el acto con el mundo de la cultura y el arte que "alzamos la mirada animados por su presencia, Santidad, para salir de nosotros mismos e intentar hacer un mundo mejor, más justo y bello".
Ha continuado indicando que “nuestro tiempo presenta una grieta peligrosa: la falta de preguntas y de sentido. Frente a esto, Santidad, somos llamados a buscar respuestas juntos; a unir fragmentos dispersos de la realidad —como piezas de esa gran vidriera— para devolver la luz a la humanidad”
Y ha concluido remarcando que “la auténtica misión de la Iglesia es anunciar la alegría del Evangelio y testimoniar la convicción de que esta casa está siempre abierta para todos”.
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Papa León XIV en Madrid | “A los jóvenes les ha dicho que no están solos”
Las palabras del Papa León XIV han emocionado a muchos de los jóvenes que han asistido a la Vigilia de ayer como a la misma de hoy.
Así, María, Miriam y Silvia, del Colegio Alborada de Alcalá de Henares, han remarcado que les han llegado las palabras del Pontífice por su "profundidad.
“Le llegan mucho a la gente joven, les da esperanza y les anima a tender puentes y arrimar el hombro para ayudar a las personas que lo necesitan", ha explicado Silvia a Europa Press.
Por su parte, María ha destacado que a los "jóvenes les ha dicho que no están solos". "El Papa une porque todos somos Iglesia", ha indicado.
Por último, Miriam ha puesto el énfasis en la gran acogida que los ciudadanos le han dado al Pontífice: "Se le ve feliz y alucinado".
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Papa León XIV en Madrid | Camino del Movistar Arena
El Papa León XIV ya ha subido al papamóvil para dirigirse al Movistar Arena donde tendrá lugar el último acto público de la jornada de hoy.
Allí se celebra el acto 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' donde, entre otras personas del mundo del arte, la cultura y la economía, le esperan el actor Antonio Banderas, la deportista Carolina Marín, o el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.
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Papa León XIV en Madrid | De Antonio Banderas a Rozalen: la cultura y el deporte, con el Papa
El último gran acto multitudinario del Papa León XIV en la jornada del domingo en Madrid será en el Movistar Arena. Bajo el lema "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte", participarán representantes del mundo de la cultura y el deporte.
Presentado por los periodistas Lara Síscar y Carlos Franganillo, intervendrán el actor Antonio Banderas y la bailaora Sara Baras, así como las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales.
La vertiente económica también estará presente con la participación de Antonio Garamendi (CEOE), Ángela de Miguel (Cepyme), Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). El evento concluirá con la actuación de Rozalén.
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Papa León XIV en Madrid | Impacto económico de 28 millones de euros para Madrid
El Papa León XIV va a estar en Madrid durante tres días. Y su presencia va a tener un impacto en la ciudad de unos 28 millones de euros.
De esta manera, el sector hotelero y hostelero va a hacer su particular ‘agosto’ con establecimientos a rebosar durante los tres días.
Se calcula que, durante los seis días que va a estar el Papa en España, el impacto en el país será de 150 millones de euros.
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Papa León XIV en Madrid | La tradición de bendecir bebés que ha hecho suya León XIV
Una de las imágenes que se ha repetido varías veces cada vez que el Papa León XIV ha recorrido las calles de Madrid en el papamóvil ha sido la de la bendición de bebés, haciéndoles el siglo de la cruz sobre su frente para protegerlos del mal.
Un gesto que surge del Antiguo Testamento y que responde al deseo de pedir a Dios bienes y protección para las personas, según explica David Palomo en EL ESPAÑOL.
Y, aunque no es exclusiva de los papas, fue tras el Pontificado de Pablo VI, y especialmente, con Juan Pablo II, cuando se popularizó esta práctica.
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Papa León XIV en Madrid | Juan (17 años): “El Papa es el primero que tiene que reorientar a todo el mundo”
Muchos son los jóvenes que han asistiado a la misa celebrada por el Papa León XIV en Cibeles. Uno de ellos es Juan, de 17 años, y que estudía en un colegio del CEU en Alicante.
Sus primeras palabras a Europa Press han sido para definir la Vigilia de ayer como “una locura”.
Asimismo, ha remarcado que es "la primera figura de la Iglesia" y que, como tal, "hace que la gente siga por el buen camino porque es el primero que tiene que reorientar a todo el mundo".
"Si en algún momento se va todo por las ramas, el Papa nos lo recuerda, sobre todo a los jovenes, porque somos los que vamos a suceder a esta generación”, ha continuado.
Por último, Juan, sobre la mención que ha hecho el Papa de varios santos españoles, ha subrayado que “nosotros podemos igual que ellos ser santos, lo tenemos al alcance, no es imposible".
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Visita del papa León XIV en Madrid | ¿Cuál es la agenda del Sumo Pontífice esta tarde?
Tras la multitudinaria misa y procesión del Corpus Christi celebradas esta mañana en la plaza de Cibeles, la agenda del papa León XIV en Madrid combina la diplomacia religiosa y un importante encuentro sectorial.
Las actividades de esta tarde del domingo arrancan a las 16:30 con un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica, donde el Santo Padre mantendrá una reunión con los miembros de la Orden de San Agustín.
El plato fuerte de la tarde tendrá lugar a las 18:00, momento en el que el Pontífice se trasladará al Movistar Arena para presidir un macroencuentro titulado 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte'.
En esta cita, León XIV pronunciará un discurso ante destacados representantes de estos sectores de la sociedad civil, buscando tender puentes de diálogo social.
Tras finalizar este evento, el Santo Padre cerrará el día con una cena privada programada para las 19:30 horas en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.
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Papa León XIV en Madrid | Samur atiende a 323 personas
Samur-Protección Civil ha atendido durante la mañana de hoy a un total de 323 personas en el dispositivo de misa de Cibeles. Nueve de ellas han sido trasladas al hospital, aunque ninguna de ellas está grave.
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Papa León XIV en Madrid | La princesa Leonor luce un vestido midi en azul celeste
La princesa Leonor ha estrenado en el misa celebrada esta mañana en la Plaza de Cibeles por el Papa León XIV un elegante vestido midi en azul celeste.
Se trata de una creación de líneas depuradas y aire minimalista que destaca por su silueta recta y por el original detalle superpuesto que enmarca el escote, según cuenta Raúl Rodríguez en EL ESPAÑOL.
El diseño corresponde al modelo Lauren de Hannibal Laguna White, aunque adaptado ligeramente respecto a la versión original.
Para completar el conjunto, Su Alteza ha estrenado unos salones de Carolina Herrera, casa de moda que también firma el bolso elegido para la ocasión.
Como toque final, ha recuperado unos pendientes de oro blanco, diamantes y topacio azul de Luzz, una joya que ya forma parte de su repertorio y que armoniza a la perfección con la tonalidad del vestido.
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Papa León XIV en Madrid | La reina Letizia hacer valer el llamado ‘Privilegio de Blanco’
Durante la celebración de la misa del Papa León XIV en Cibeles, la reina Letizia ha vuelto a hacer valer el llamado Privilegio de Blanco. Se trata de una prerrogativa reservada a un reducido grupo de reinas católicas que les permite vestir de este color en presencia del Pontífice.
Así, ha estrenado un vestido de Self-Portrait confeccionado en tafetán blanco, con cuello alzado, mangas cortas y botonadura tonal.
Una elección que proyecta pureza, autoridad institucional y cercanía con la Iglesia católica, reforzando además su posición única dentro de las monarquías europeas, según cuenta Raúl Rodríguez en EL ESPAÑOL.
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Papa León XIV en Madrid | Del “espero haya descansado” al “Madrid ha respondido muy bien” del rey al Papa
Entre el rey Felipe VI y el Papa León XIV ha habido cierta complicidad durante la misa celebrada esta mañana en la Plaza de la Cibeles.
Así, el monarca recibió al Santo Padre con la frase “espero haya descansado” antes de comenzar la misa para, una vez finalizada esta, decirle que “Madrid ha respondido muy bien” tras la afluencia de 1,2 millones de personas al evento.
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Papa León XIV en Madrid | Ayuso celebra que "España abraza con júbilo al Papa de todos"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en redes sociales que ·España abraza con júbilo al Papa de todos”. Y ha basado sus palabras en la gran acogida habida en la misa de Cibeles, donde se han congregado 1,2 millones de personas.
"Más de un millón de personas celebramos la misa del Corpus en el corazón de Madrid. España abraza con júbilo al Papa de todos. ¡Alzad la mirada!", ha escrito en redes sociales.