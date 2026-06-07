Visita del Papa León XIV en Madrid, hoy en directo | Última hora del encuentro del Papa en el Movistar Arena

Durante el multitudinario encuentro celebrado esta tarde en el Movistar Arena, las laureadas deportistas Teresa Perales y Carolina Marín dirigieron un emotivo discurso conjunto al papa León XIV, en el que reivindicaron el valor de la persona por encima de la obsesión actual por el rendimiento y el éxito a toda costa.

Marín defendió con firmeza "la alegría limpia de jugar por el placer de jugar", argumentando que esa ilusión infantil es la que recuerda que lo verdaderamente importante es el ser humano.

Por su parte, Perales agradeció al Pontífice su perspectiva sobre la actividad física, destacando que el ejercicio no es solo un fenómeno de masas, sino "una actividad común saludable para el cuerpo y para el espíritu, y una expresión de lo que nos une como seres humanos".

La intervención continuó desgranando los pilares esenciales de la resiliencia, la disciplina y la humildad en el deporte de élite. Teresa Perales reflexionó sobre la aceptación de la fragilidad y las lesiones, recordando que "la verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás".

A su vez, Carolina Marín complementó esta idea ensalzando el respeto normativo y la figura del rival, al afirmar que "el adversario no es un enemigo, es un compañero de viaje indispensable" que nos anima a dar lo mejor de nosotros mismos.

El acto concluyó con el firme compromiso de ambas campeonas de "seguir jugando el partido de la vida con lealtad", agradeciendo al Santo Padre que recuerde al mundo que el deporte es, ante todo, un puente de solidaridad, inclusión y paz.