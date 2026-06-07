Papa León XIV en Madrid, hoy en directo | Última hora de la visita del Papa este sábado, agenda oficial, actos y horarios

Durante su intervención en el Movistar Arena, el papa León XIV lanzó preguntas directas sobre el rumbo de la sociedad actual, advirtiendo que "corremos el riesgo de ser expertos en los medios y eficaces para producir, pero inciertos acerca del porqué, para qué, con quién y para quién se produce".

El Pontífice exigió un cambio de perspectiva en el que las instituciones dejen de actuar de espaldas a las personas y comiencen a "tejer redes", lo que comporta, según detalló textualmente, "que la universidad no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad; que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses; que el arte no tenga como fin sólo a las élites; que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio; que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz".

En un tono muy cercano, el Santo Padre conectó sus demandas sociales con realidades cotidianas y tangibles, recordando que el vínculo entre lo material y lo espiritual se experimenta en "una canción, un poema, una iglesia silenciosa, una voz, una mirada, incluso un partido de baloncesto vivido con amigos".

Al centrarse en el mundo deportivo, el Papa elogió el aprendizaje práctico que se vive en las canchas al señalar: "Pensemos cuántos de nosotros aprendimos el respeto por el adversario en un campo de juego más que escuchando un discurso. Cuántos deportistas nos enseñan a perder sin odiar, a ganar sin humillar o a levantarse después de caer".

Finalmente, León XIV concluyó su discurso con una firme llamada a la acción, pidiendo a los asistentes que se conviertan en "hilos nuevos" para construir un futuro donde la empresa reconozca la dignidad y "el trabajo siga siendo motor de esperanza".