Antonio Banderas, ante el Papa: "La Inteligencia Artificial tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés"

El actor Antonio Banderas junto al papa León XIV en su acto en el Movistar Arena. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Banderas participó en un encuentro con el papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid. El actor destacó que la Inteligencia Artificial debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Banderas compartió la influencia positiva de la Iglesia en su vida y en su relación con el arte. El Papa ha alertado sobre los riesgos de la IA, incluyendo la posible explotación de personas en su producción y aplicación.

Antonio Banderas ha confesado ser una víctima del "hechizo de Dios". Lo ha hecho frente al papa León XIV, en un encuentro con la sociedad civil que ha tenido lugar en el Movistar Arena de Madrid.

En el encuentro, el actor ha querido recordar la importancia de lo humano frente a las máquinas y la tecnología y ha recordado que "la Inteligencia Artificial tiene que estar al servicio del hombre y no al revés".

Algo que recordaba a la primera encíclica del Papa en la que pedía "desarmar" a la IA y en la que advertía de que el mundo puede correr el riesgo.

El Papa aseguró en ella que teme que se pueda volver a normalizar la explotación de personas en la producción de esta tecnología como en la forma en la que se aplica.

El actor ha narrado emocionado cómo ha sido su relación con la Iglesia desde que era un pequeño aspirante a actor en su andaluza ciudad de Málaga. Una relación que se ha sucedido a través de los años y que, según ha contado, le ha servido también en su relación con el arte.

"La relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo fructífera: ha sido determinante", ha recalcado el artista. En este sentido, ha recordado que ambas comparten muchos de los mismos valores.

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