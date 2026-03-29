Hugo Benavente, autónomo: "Los jóvenes no quieren trabajar ahora en la obra. No se los puede tratar mal, con desprecio"

Hugo Benavente, autónomo: "Los jóvenes no quieren trabajar en la obra, antes los trataban con desprecio, no se los puede tratar mal"

Las claves nuevo Generado con IA Hugo Benavente denuncia que los jóvenes evitan oficios como carpintería o electricista porque tradicionalmente se les ha tratado con desprecio. El autónomo destaca que la falta de respeto y la mala comunicación en el sector contribuyen a la escasez de mano de obra. Benavente promueve la organización y la creación de sistemas de trabajo eficientes para que los trabajadores autónomos ganen más y vivan mejor. A través de vídeos en redes sociales, comparte consejos prácticos para mejorar la gestión, valorar el oficio y lograr mayor independencia laboral.

"Cuando alguien empieza en un oficio sabe que le toca aprender y que al principio toca hacer el trabajo más duro. El problema no es el trabajo, sino cómo se dicen las cosas".

Así es la descripción del último vídeo de Hugo Benavente, autónomo, que desde su cuenta de TikTok relata uno de los problemas a los que se enfrentan los chavales que recién comienzan en oficios como carpintería, electricista o pintor.

"Durante muchos años, a los chavales que empezaban en los oficios se les hablaba con desprecio, como si no valieran nada. Y eso tiene consecuencias, faltan manos en muchos sectores".

#CRECEDESDECERO #HugoBenavente #Oficios #Autónomos ♬ sonido original - Hugo Benavente_Autónomos @hugobenavente33 Cuando alguien empieza en un oficio sabe que le toca aprender. Sabe que al principio toca hacer el trabajo más duro. El problema no es el trabajo. El problema es cómo se dicen las cosas. Durante muchos años a los chavales que empezaban en los oficios se les hablaba con desprecio, como si no valieran nada. Y eso tiene consecuencias. Hoy faltan manos en muchos sectores. Y una de las razones es que muchos jóvenes no quieren entrar en un mundo donde se les trata así desde el primer día. Enseñar no es humillar. Formar no es despreciar. Si queremos que los oficios tengan futuro, también hay que cambiar la forma de tratar a los que empiezan. Si te interesa aprender más sobre mentalidad, oficio y cómo trabajar mejor en este sector, entra en el enlace de mi perfil y únete al canal gratuito de WhatsApp. Allí profundizo mucho más. #IZALUMINIO

Describe que una de las razones es que muchos jóvenes no quieren entrar en un mundo donde se les trata mal desde el primer día.



Además, Benavente explica en su cuenta hugobenavente33 a los trabajadores de oficios cómo lograr la independencia y libertad necesaria para estar a las 11 de la mañana tomando una cervecita en la terraza de un bar.

"Guío a autónomos a organizarse, ganar más y trabajar mejor", se lee en su presentación. "Si tienes oficio pero no ganas lo que vales, te falta sistema".

En sus vídeos, grabados casi siempre mirando directamente a cámara, repite la idea que trabajar más no siempre es la solución. Muchas veces, el problema está en cómo está montado el negocio.

El perfil de Benavente se ha ido llenando de clips cortos dirigidos a los trabajadores del sector servicios y de los oficios que sienten que su día a día es un caos.

Habla de presupuestos que se quedan cortos porque nadie calculó bien las horas, de clientes que piden 'un favor' que termina ocupando media jornada o de autónomos que cobran tarde porque no tienen un sistema claro de pagos.

En otro vídeo se cuestiona: "Antes yo veía a gente un lunes a las 11 de la mañana tomando el sol en una terraza y pensaba: ¿A qué se dedica esta persona? ¿Qué ha hecho para vivir así?". La historia sigue con el relato de que él no tenía ni el graduado, solo un oficio... para terminar diciendo que lo que fallaba era el modelo de vida.

El sistema

En su contenido insiste en que tener 'sistema para ordenar la agenda' y dejar de vivir permanentemente 'apagando fuegos' es lo esencial.

Según Benavente, el sistema no es otra cosa que una forma ordenada de trabajar: desde cómo se atienden las llamadas hasta cómo se calculan los materiales, cómo se revisan los márgenes, etc.

"El objetivo no es hacer más obras, sino hacer mejor las que ya entran, con un precio que refleje el valor real del oficio".

Por último, ofrece 4 sesiones prácticas para poder entender su método y un número de contacto para poder alcanzar el sueño de la cerveza a las 11 de la mañana en una terraza.