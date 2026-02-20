Adrián Palomino, el madrileño atrapado en Tailandia tras un accidente de tráfico: piden 260.000 euros para repatriarlo

Las claves nuevo Generado con IA Adrián Palomino, buceador madrileño en Phuket, Tailandia, sufrió un grave accidente de moto el 9 de febrero y está en estado crítico en la UCI de un hospital privado. La familia se vio obligada a trasladarlo de un hospital público a uno privado, debido a la falta de medios adecuados para su tratamiento. El seguro laboral de Adrián no cubre los elevados costes médicos ni la repatriación, que ascienden a 260.000 euros; la familia solicita ayuda económica para poder traerlo a España. Hasta ahora, se han recaudado 173.000 euros a través de una campaña de Go Fund Me gestionada por su hermana, destinados a gastos médicos y de repatriación.

Adrián Palomino, que trabajaba en Phuket, Tailandia, como buceador profesional en barcos dedicados al buceo recreativo, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado desde el pasado 9 de febrero.

Ese mismo día sufrió una colisión con la motocicleta cuando regresaba a tierra durante un permiso de descanso. Fue la policía tailandesa la que halló a Adrián solo en el lugar del accidente, por lo que de momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo.

La colisión le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y, desde entonces, ha estado en coma y estado crítico bajo vigilancia médica continua.

Adrian Palomino Go Fund Me

Primero estuvo ingresado en un hospital público de la zona, pero, ante la falta de medios adecuados para atender a Adrián, la familia se vio obligada a trasladarlo a un centro privado, según informa Europa Press.

Costes inasumibles

Esta circunstancia ha llevado a que el seguro laboral con el que contaba como trabajador legal en Tailandia no cubra los gastos sanitarios, que en estos momentos alcanzan los 4.000 euros diarios.

A ello se suman los costes de la repatriación, que ascenderían a los 250.000 euros, según la estimación que la familia ha recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"La atención hospitalaria en Tailandia, especialmente en una unidad de cuidados intensivos privada, genera costes extremadamente elevados que la familia no puede asumir", explica su familia, que señala que Adrián tenía sus seguros laborales obligatorios en regla, pero no contaba con un seguro privado de viaje que cubriera una situación de esta magnitud.

La familia subraya que los gastos están "completamente fuera" de sus posibilidades, por lo que solicita apoyo económico y la difusión del caso para tratar de acelerar la repatriación y "permitir que Adrián pueda continuar su tratamiento en España, cerca de sus seres queridos".

Además, aunque Adrián no tiene lesiones de carácter terminal, la familia necesita repatriarlo cuanto antes para evitar posibles complicaciones médicas que hagan más difícil el traslado.

Go Fund Me

En la página de Go Fund Me, Elena, la hermana de Adrián, describe que poseen toda la documentación y presupuestos disponibles para garantizar total transparencia.

Además, Elena agrega: "Los fondos serán gestionados directamente por mí, como su hermana, y se destinarán exclusivamente a cubrir estos gastos médicos y de repatriación. Nos duele profundamente tener que pedir apoyo, pero no podemos afrontar esto solos".

Hasta el momento se han recaudado 173.000€ , de los 260.000€ que son costos estimados para todo el proceso para que Adrián pueda regresar a casa.