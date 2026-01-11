Desmantelado en Madrid un grupo criminal formado por componentes de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two

Hay 17 personas investigadas y detenidas, entre ellos varios menores, por delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, extorsión y pertenencia a organización criminal. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha desmantelado en Collado Villalba (Madrid) un grupo criminal formado por miembros de los Trinitarios, Blood y Forty-Two. Seis menores han sido detenidos y once investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. La operación puso fin al enfrentamiento entre los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios, que planificaban acciones de venganza y agresión. Entre los hechos investigados destaca un ataque con machetes a un joven, ajeno a las bandas, en el distrito de Latina, por el que se detuvo a tres integrantes de los Trinitarios.

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two, que conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid) y que reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

En total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia.

Durante los últimos meses del pasado año, se detectó un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.

Gracias a la investigación se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables.

La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios.

Los investigados tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

Detención reciente

Fue el pasado 16 de diciembre cuando se detuvo a tres integrantes de los Trinitarios, dos de ellos menores, por atacar con machetes a un joven en el distrito madrileño de Latina.

Según detallaron desde la Jefatura Superior de Madrid en una nota de prensa, la víctima no tenía relación alguna con ningún grupo juvenil de carácter violento.

Simplemente, se cruzó casualmente con este grupo de jóvenes que buscaban a miembros de los DDP, una banda rival, para hacer una "caída", es decir, un ataque a otra banda.

La detención de los tres varones se realizó como presuntos responsables de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.