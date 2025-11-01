Una joven de apenas 21 años lucha por su vida en el Hospital 12 de Octubre después de ser tiroteada en plena calle en Leganés.
El suceso, ocurrido la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025, ha sembrado el pánico en el barrio mientras la Policía mantiene abierta una investigación urgente para localizar al autor o autores del ataque.
Disparan a una joven de 21 años en la cara en Leganés: está ingresada en estado grave en el Hospital 12 de Octubre
Tiroteo en Leganés: la escena del crimen deja una visible mancha de sangre
En el punto exacto donde cayó la víctima permanece aún una mancha de sangre en el suelo. Esta evidencia forma parte de las pesquisas que buscan reconstruir el ataque y dar con el autor o autores del disparo.
Tiroteo en Leganés: continúa la investigación
Según los últimos datos confirmados a EL ESPAÑOL, el tiroteo se produjo a las 07:30 de la mañana en Leganés, cuando la joven de 21 años resultó alcanzada por un disparo de arma de fuego.
Tiroteo en Leganés: investigación a cargo de la brigada provincial
La brigada provincial de la Policía Científica y de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación del tiroteo en Leganés, trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso y recabar pruebas en el lugar de los hechos. Por el momento, no han trascendido más detalles.
Tiroteo en Leganés: joven de 21 años, grave tras recibir un disparo en el rostro
Los servicios de emergencia estabilizaron e intubaron a la víctima en el lugar antes de evacuarla al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresada con pronóstico grave, según informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
La investigación sigue abierta mientras la Policía busca esclarecer las circunstancias del ataque.
Tiroteo en Leganés: bala atraviesa el rostro de la joven
El suceso ocurrió alrededor de las 6:55 de la mañana en la avenida Lengua Española de Leganés.
Sanitarios del SUMMA 112 acudieron de inmediato y atendieron a la joven, constatando que la bala había recorrido su rostro desde el pómulo izquierdo hasta la zona auricular derecha.
Tras la intervención inicial, la víctima fue trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre.
Desde EL ESPAÑOL podrá encontrar la última hora de este caso que ha conmocionado a la población.