Una joven de apenas 21 años lucha por su vida en el Hospital 12 de Octubre después de ser tiroteada en plena calle en Leganés.

El suceso, ocurrido la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025, ha sembrado el pánico en el barrio mientras la Policía mantiene abierta una investigación urgente para localizar al autor o autores del ataque.

