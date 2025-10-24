Una denuncia de Martha revela que Juanjo quería apuñalarla desde marzo y amenazó con violar a su bebé: "Te mataría"

Juan José fue denunciado por su pareja por amenazar con matar a su pareja, Martha, y a la bebé de ambos.

Juan José visitó en 2018 una exposición sobre Auschwitz en la Fundación Canal de Madrid y publicó fotos en su Facebook sobre el campo de concentración nazi que mataba a 5.000 judíos al día -en cámaras de gas y hornos crematorios-. Pero lo cierto es que Juan José era un monstruo como los que había en Auschwitz, a tenor del terrible contenido de la denuncia que formuló Martha contra el padre de su bebé 228 días antes de matarla a puñaladas.

Esto es lo que la pobre Martha relató a dos guardias civiles que se personaron en el piso donde convivían en Horche: un pueblo de Guadalajara que no llega a los 3.000 habitantes. “Juan José me ha hecho las siguientes amenazas: ‘Si fueras un hombre te mataría’, ‘si por mí fuera, aparecerías muerta, cogería un cuchillo y te mataría, cogería un cuchillo y te mataría’. ‘Ya que no follas conmigo, me voy a follar a la niña’. ‘Para que no la tengas ni tú ni yo, mato a la niña’”.

Tan grave episodio se produjo un jueves 6 de marzo, cuando Martha, de 21 años, pidió auxilio a la Guardia Civil y una patrulla se personó en la vivienda de la calle Travesía de las Canteras que compartía con Juan José, de 30 años. “Personados en el lugar, los agentes se entrevistan con Doña Martha, la cual se encuentra en gran estado de nerviosismo”. El reloj marcaba las 18.15 horas, cuando esta veinteañera se rompe y confiesa el infierno que está viviendo con el padre de su hija.

“Nos manifiesta que mantiene una relación sentimental con Juan José M. P., desde hace año y medio aproximadamente, y que fruto de ella, tienen una hija en común de nueve meses de edad, conviven juntos y no tienen más ingresos que los aportados por su pareja”. En concreto, él era empleado de una lavandería de Torrejón de Ardoz y ella se dedicaba a tiempo completo a cuidar a su bebé, a hacer labores domésticas y soportar todo tipo de malos tratos.

“También comunica que sufre maltrato físico y amenazas de muerte hacia ella y su hija, desde hace aproximadamente cuatro meses. Manifiesta lo siguiente: ‘En varias ocasiones, mi pareja me ha agarrado del cuello con la intención de asfixiarme’. ‘Hace un mes, amenazó con cortarle la cara y el cuello a mi hija lactante y amenazó con tirarla por la ventana’”. A Juanjo no le importó que fuese su propia hija.

Juan José, el presunto asesino de Marta en Villaverde, tras haber cometido el crimen

Esta veinteañera estaba atada a su maltratador porque no tenía ingresos, como le ocurre a tantas víctimas de violencia de género en nuestro país.

Martha no podía trabajar para seguir cuidando a la bebé, por miedo a dejársela a Juan José y que le hiciera algo tras romper la relación, como así lo demuestra el contenido de este denuncia donde amaga con violar a una lactante de solo nueve meses. Esa falta de ingresos de la joven, le permitió a su maltratador ayudarla a alquilar una habitación en la calle de Los Astilleros del Distrito de Villaverde.

En esa misma habitación, este lunes 20 de octubre, la apuñaló varias veces en el pecho, delante de una bebé inocente, a la que ha marcado de por vida. Después, Juanjo se marchó a su piso de Torrejón de Ardoz, para llamar a un amigo al que le contó lo que acababa de hacer y le planteó si podía triturar el cuchillo, para eliminar pruebas, en el transcurso de una conversación grabada por una cámara de seguridad que figura en este reportaje.

Tal grabación ha permitido a la Policía Nacional arrestar al autor de este crimen machista y a su interlocutor por encubrimiento. El asesinato de Martha era la crónica de una muerte anunciada. Así lo evidencia el contenido del atestado que levantaron los agentes de la Guardia Civil, movilizados en Horche, aquel 6 de marzo, por un “caso de VioGén”.

Aquel jueves, esta madre verbalizó su miedo por el riesgo que corría tanto su vida como la de su hija, poniendo en la diana a Juan José, el hombre al que conoció en octubre de 2023: un antiguo estudiante del IES Rayuela de Móstoles, con un perfil trabajador tras pasar por Ikea o la Fundación AMÁS que ayuda a personas discapacitadas.

“‘En otra ocasión, debido a una discusión, Juan José golpeó el carro de la bebé contra un muro con mi hija en su interior’”, según ejemplificaba Martha a los agentes. No hay forma de entender cómo su nivel de riesgo se redujo de alto a bajo en el Sistema VioGén, a tenor de los episodios violentos que relató y que refleja este atestado al que ha accedido Madrid Total.

Esta intervención se produjo en Castilla - La Mancha y el crimen machista en Madrid. La investigación judicial deberá aclarar si por el camino se perdió información porque Juanjo quebrantó órdenes de alejamiento y acabó cosiendo a puñaladas a Martha como víctima de riesgo bajo. Todo ello, a pesar de que el jueves 6 de marzo, la Guardia Civil activó el programa de traslados de Cruz Roja, para sacarla a ella y a su bebé de aquel piso. A continuación se pusieron manos a la obra para localizar a Juan José M. P. (Madrid, 1995), empleado una lavandería de Torrejón de Ardoz.

Una vista panorámica del pueblo de Horche donde Martha denunció a Juan José por varios episodios de violencia de género.

Martha formalizó su denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en Guadalajara y amplió los detalles del infierno que venía sufriendo durante sus diez meses de convivencia con Juanjo en Horche.

El contenido del atestado es durísimo y la terrible lección que deja este crimen machista es que ninguna víctima debe bajar la guardia con su maltratador, siempre hay que denunciar al 016, pero esta veinteañera, por desgracia, le perdonó una y otra vez. Incluso mantuvo contacto con el padre de su hija tras haber roto la relación sentimental hasta que la apuñaló este lunes en Villaverde. El vía crucis de esta joven empezó con su maternidad.

“Desde que mi pareja acabó su baja por paternidad, las discusiones fueron en aumento, tanto en intensidad como en violencia”, según narraba a los agentes. “Mi pareja me ha agredido físicamente, agarrándome del cuello con una mano, con la intención de asfixiarme en la habitación de arriba, y al ver mi cara de susto, me soltó. Se excusó en que no era voluntario y no se daba cuenta de lo que hacía”.

“Hace un mes aproximadamente, amenazó con cortarle la cara y el cuello a la niña porque estaba cabreado, ya que es muy celoso y protector conmigo. También amenazó con tirar a la bebé por las escaleras. Todo esto, por una silla del coche de la bebé que me había prestado una vecina y me llamó 60 veces por teléfono […]”.

Era tan “extremadamente celoso y desconfiado” con Martha que Juan José creyó que era un vecino el que le había prestado la silleta, lo que motivó “ese cabreo” y las “amenazas que profirió contra la bebé”. A pesar de todo, Martha le perdonó y siguió soportando que la llamase “constantemente” a diario, cada vez que estaba en su trabajo en la lavandería. Ella estaba en Horche y él en Torrejón de Ardoz y necesitaba controlarla a 48 kilómetros de distancia.

Martha lo siguió aguantando todo. También que cuestionara ser el padre biológico de su propia hija: “En ocasiones, cuando se cabrea, dice que la niña no es suya, y que se hará una prueba de paternidad y si no es suya se desentenderá de la niña”.

El Cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara donde Martha denunció a Juanjo. Google Maps

Mientras Martha formalizaba esta denuncia, su móvil no dejaba de sonar. Prueba de ello es que hace constar a la Guardia Civil que está recibiendo quince llamadas desde un número oculto y otras tantas desde el móvil personal de su entonces pareja. “Me insulta llamándome: ‘Puta, zorra, eres igual de puta que tu madre, chula, prepotente, subnormal, mas das asco’…”.

A las 23.45 horas de ese mismo 6 de marzo, la Guardia Civil seguía trabajando en este episodio de violencia de género que afectaba a esta mujer vulnerable, sin empleo y con una bebé de nueve meses a su cargo. De forma que los agentes solicitan a la Fiscalía una orden de protección para Martha, tras incluirla en el Sistema VioGén, como víctima con “nivel de riesgo alto, caso de especial relevancia”. Lo que evidencia que ha sido un error bajar su nivel a bajo.

El pasado 7 de marzo, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Guadalajara condenó a Juan José Morales Puertas, por un delito de amenazas en el ámbito familiar, al considerar "probado" que "en el curso de una discusión con Doñda Martha, cuando se encontraban en el domicilio familiar, con ánimo de atemorizar, le dijo: “Si fueras un hombre te mataría”, “si por mí fuera, aparecerías muerta, cogería un cuchillo y te mataría”, “ya que no follas conmigo, me voy a follar a la niña” y “para que no la tengas ni tú ni yo mato a la niña”.

No podía tener armas

A Juanjo le impusieron 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, le prohibieron acceder a ningún tipo de arma de fuego y le impusieron una orden de alejamiento de 500 metros, respecto de la madre de su hija, durante un periodo de 16 meses. Pero le dio igual. Ni esa condena ni esa orden de alejamiento que estaba en vigor cuando fue a buscar a su expareja al piso de Villaverde, le impidieron que su rol de maltratador pasara al de asesino machista.

El Facebook de Juanjo sigue reflejando en el apartado de formación personal que "tiene una relación con Martha" y el último post que preside su perfil es este: "En una relación con Martha 20 de octubre de 2023". La investigación apunta a que estaba obsesionado con ella, pero lo peor de todo es que hace 228 días le dijo a esta madre que la iba a matar a puñaladas y logró cumplir su amenaza, dejando a una bebé sin figura materna para el resto de su vida.

El Sistema VioGén ha fallado y hay que reflexionar para evitar más víctimas mortales.