El TSJ de Madrid permite a un guardia civil compaginar su labor en el Cuerpo con la actividad hostelera

La Justicia permite a un agente de la Guardia Civil compatibilizar su puesto en el Cuerpo Armado con la actividad hostelera. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El TSJM anula la decisión del Ministerio del Interior, que denegó el pasado mes de junio de 2024 ejercer su labor en el sector de la hostelería. Ahora, el tribunal madrileño considera que no existe ningún tipo de conflicto de intereses.

Los letrados de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Parrado Asesores Abogados, argumentaron que la "pretensión de poder compaginar su labor en el cuerpo con la actividad hostelera era más que legítima, ya que no existía ningún tipo de conflicto de intereses".

El fallo recoge que el trabajo en hostelería no menoscaba el "estricto cumplimiento" de sus deberes y que respeta el "escrupuloso" horario asignado al puesto de trabajo que desempeña en la Guardia Civil, "sin comprometer su imparcialidad e independencia".