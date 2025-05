Un vecino de la Guindalera, tajante sobre el albergue para inmigrantes: "Somos gente mayor, fácilmente atracables"

La situación en el barrio de la Guindalera deja angustiados a sus residentes. Y es que los vecinos del barrio han expresado su preocupación por lo que ven como una posible amenaza a la tranquilidad de la zona.

Esta tarde, a las 18:30, han convocado una manifestación frente al número 9 de la calle Baviera, un edificio de 10 plantas cuyos bajos, según denuncian, podrían convertirse en un centro de acogida de inmigrantes de forma encubierta.

Esas instalaciones, que antes fueron un centro de salud, están siendo reformadas para convertirse en lo que sería un albergue turístico, algo de lo que los vecinos desconfían.

Es por ello que el conflicto gira en torno al uso de este inmueble. Los residentes aseguran que se está produciendo un "fraude de ley", ya que el lugar, autorizado como establecimiento turístico, podría ser empleado para alojar a refugiados.

Una decisión que, aunque no es ilegal per se, sí requiere de un proceso administrativo diferente y más transparente.

Pero la preocupación no se limita al aspecto legal. Y es que los vecinos están preocupados por su seguridad y bienestar una vez que se instale este alojamiento.

Uno de ellos, quien vive cerca del edificio, lo explica en Telemadrid sin rodeos: "Somos gente mayor, gente de jubilados, fácilmente atracables, y tanta gente metida ahí dentro, genera una incomodidad tremenda".

Un testimonio que, según detallan, refleja el sentir de una parte del vecindario, que asocia la posible llegada de estas personas con un aumento de la inseguridad en el barrio.

Otro aspecto que genera inquietud es la falta de información oficial. Los vecinos aseguran que nadie les ha explicado claramente qué se va a hacer con ese local ni quién lo va a gestionar.

Los vecinos no lo van a permitir. Telemadrid

La opacidad del proceso ha alimentado los rumores y ha incrementado la desconfianza. "Primero, porque no es legal, creo, o no lo sé, hacer un local donde va a haber tanta gente (...) y donde no tiene más que una salida al exterior. Eso es una especie de cueva", comentaba este residente, preocupado por las condiciones de seguridad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid aún no ha confirmado oficialmente cuál será el uso definitivo del local. Mientras tanto, la manifestación permanece convocada como solución a quienes creen sentirse ignorados.