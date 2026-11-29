Estamos en la recta final. Los medios de comunicación están saturados de imágenes de los líderes de las distintas fuerzas políticas. También de los mítines rebosantes de militantes entusiasmados con ellos.

Eso crea un cierto espejismo. Cada cuartel general partidario tiene la impresión de que su oferta electoral está ganando adeptos.

Sólo unos pocos de cada partido tienen acceso a los sondeos de opinión realizados por las empresas especializadas.

Pocos que guardan su secreto. Si los datos les son favorables, para que su electorado no dé por hecha la victoria, venza la pereza y se queden en casa. Si les son desfavorables, para evitar que se desinfle y no vaya a votar.

En ese espejismo electoral todos los dirigentes animan creando expectativas ilusorias.

Muchos electores tienen decidido a quién votarán de manera consciente antes del inicio de la campaña

Pero el resultado ya está cantado. Alea jacta est (la suerte está echada).

Mucho antes de empezar la campaña electoral las tendencias de voto están consolidadas.

Lo que pasa es que esa consolidación tiene dos componentes: el consciente y el inconsciente.

Muchos electores tienen decidido a quien votarán de manera consciente antes del inicio de la campaña. Otros, y no son un número pequeño, lo tienen decidido pero no son conscientes de ello.

A este segundo grupo, si se les preguntase un tiempo antes de la campaña a quién iban a votar, dirían que no lo saben. Sin embargo, si se les pusiese en ese momento una urna delante, sí sabrían a quién elegir.

El esfuerzo de RTVE para crear ese espejismo es notorio

Es a lo largo de la campaña que ese voto inconsciente se va transformando en voto consciente por el ruido mediático y del entorno.

Esa es la función de una campaña electoral: hacer que aflore de manera consciente el voto que ya estaba decidido de manera inconsciente.

Cuando las diferencias reflejadas en las encuestas al inicio de la campaña, es decir los votos conscientes, no son muy grandes ese proceso puede convertir a un ganador en perdedor y viceversa.

Sin embargo, si las diferencias de votos conscientes son grandes, el resultado está cantado. Se pueden acortar distancias, pero es casi imposible que se pueda volcar el resultado.

¿Cuál es el umbral a partir del cual los resultados están decididos tiempo antes de la campaña?

La experiencia dice que a partir de un 10 puntos de diferencia es muy difícil cambiar la tendencia.

Lo que ocurrió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil fue que la diferencia era de empate técnico (solo un 1,5% a favor de Bolsonaro). Ahí si puede haber un cambio de resultado.

Pero si cuando se inicia una campaña la diferencia a favor de uno de los bloques es de 12/15 puntos, la probabilidad de vuelco total es prácticamente nula. Es lo que ocurría antes de la disolución de las Cortes cuando el PP-VOX superaban en más de 15 puntos al bloque de la investidura.

La aparición de Sánchez en muchos medios y, en particular, en RTVE ha dado en los últimos días de campaña la sensación de que la remontada es posible.

No soy adivino, pero mi razonamiento me dice que eso es un espejismo.

Por supuesto que un gobierno tiene siempre un plus de imagen y voto. El poder arrastra siempre. Más aún si le permite utilizar los fondos del Estado para favorecer la campaña electoral.

El esfuerzo de RTVE para crear ese espejismo es notorio.

El aumento de los espacios de opinión, en contra de los demás, es un ejemplo de lo que favorece el poder. Los espacios de opinión son eso: opiniones. Y las opiniones no tienen que estar sujetas a la verdad, son la "verdad" de los que intervienen.

Esos espacios que llevan meses bombardeando con "su opinión" la "opinión pública" son parte del espejismo. Un espejismo pasajero. Pasajero pero poderoso.

Hasta en Moncloa y en Ferraz se dejan llevar por ese optimismo ilusorio.

Sin embargo, el resultado de las elecciones se formó durante toda la legislatura con los aciertos y los errores de unos y otros. Es lo que decían las encuestas antes de la convocatoria de elecciones. Lo demás, espejismo.

El lunes sabremos si mi razonamiento es correcto. Queda poco.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.