“Don't you try and pretend” Keith Forsey

La democracia no es imponer lo que el gobernante desea y abusar del poder. La democracia no es cercenar libertades e imponer dogmas ideológicos sin sentido, es debatir e implementar leyes que mejoran la vida de los ciudadanos.

El 12 de noviembre de 2015, Pedro Sánchez acusó a Rajoy de menospreciar al Parlamento y de convertir el decreto ley, "una figura prevista para circunstancias excepcionales", en "la forma ordinaria de legislar".

Prometió "dar al Parlamento la centralidad que merece" y "limitar el uso del decreto ley a las circunstancias indicadas para ello". El BOE recoge 215 decretos ley desde junio de 2018 con Sánchez.

Rajoy aprobó 107, Aznar 127 y González 129. Sánchez ha firmado más del doble que el presidente al que reprochaba gobernar por decreto, más que ningún otro en democracia y a un ritmo de 25 al año frente a los 16 de Aznar y los 17 de Rajoy.

El primer decreto de vivienda cayó en el Congreso en enero de 2019

La Constitución reserva esta figura para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». El sanchismo la ha convertido en la manera de esquivar a unas Cortes en las que no tiene mayoría. No son solo los decretos ley.

El uso de todo tipo de mecanismos legislativos saltándose al Parlamento se ha convertido en la norma de un sanchismo que busca el control de la sociedad y limitar las libertades civiles por encima del bienestar de los ciudadanos.

Pedro Sánchez y Mónica García pueden estar convencidos de sus propuestas, pero eso no les da poder ni autoridad para imponerlas. Eso es autoritarismo.

Con los Presupuestos de 2023 todavía prorrogados, este año ha aprobado 45 decretos ley, más que los 39 del año de la pandemia, y dieciocho llegaron tras disolver las Cortes el 6 de octubre. Es el primer presidente con más decretos ley que leyes, 215 frente a 174.

El Congreso le ha derogado dieciséis, frente a tres en las cuatro décadas anteriores. El Tribunal Constitucional ha anulado preceptos de al menos cinco porque la urgencia no estaba justificada. Y cuando la Cámara dice no, el Gobierno vuelve a aprobar lo mismo con otro número.

El alquiler es el ejemplo perfecto. El primer decreto de vivienda cayó en el Congreso en enero de 2019. Regresó cinco semanas después como Real Decreto-ley 7/2019, que alargó la duración forzosa de los contratos a cinco y siete años, y el Constitucional anuló dos de sus disposiciones. Luego llegaron los topes a las rentas y la suspensión de desahucios, prorrogada por decreto desde 2020 y tumbada tres veces en el Congreso.

Según Idealista, el precio del alquiler ha subido un 45% desde junio de 2018, la oferta se ha hundido un 84% en Barcelona y un 44% en Madrid, y compiten 43 interesados por cada piso frente a ocho entonces.

El 2 de octubre el Congreso derogó dos nuevos decretos de vivienda. Cuatro días después, con las Cortes disueltas, el Gobierno aprobó otros dos casi idénticos.

En apenas un mes desapareció el 19% de los anuncios de alquiler, según un primer recuento de idealista. Uno de ellos salió adelante en la Diputación Permanente por 35 votos a 34 y extiende la suspensión de desahucios hasta finales de 2030.

El Banco de España cifra ya el déficit en unas 750.000 viviendas. Se legisla contra el propietario y lo paga el inquilino.

El decreto "antiapagones" posterior al colapso eléctrico de abril de 2025 fue rechazado por el Congreso

El patrón se repite. La reforma laboral se impuso por decreto y se convalidó por un solo voto realizado por equivocación.

Los afiliados fijos discontinuos han pasado de 423.000 en 2018 a más de un millón, y Randstad calcula un paro efectivo de 3,17 millones, 790.000 personas más que el paro registrado. El decreto de 2021 que recortaba la retribución de las eléctricas se rectificó a las seis semanas.

El decreto "antiapagones" posterior al colapso eléctrico de abril de 2025 fue rechazado por el Congreso. Son normas improvisadas, ideológicas, sin evaluación de impacto seria ni debate, que se corrigen con otro decreto.

El ejemplo más reciente llegó el 24 de noviembre, en el último Consejo de ministros antes de las elecciones. Sin mención alguna en la rueda de prensa y sin texto en el BOE hasta después de votar, el Gobierno aprobó un real decreto que prohíbe en los cigarrillos electrónicos todos los sabores distintos del tabaco, incluido el mentol, y limita las bolsas de nicotina a cuatro miligramos.

Ni siquiera es un decreto ley. Es un reglamento de tapadillo que no necesita un solo voto en el Congreso.

La revisión Cochrane concluye que los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a dejar de fumar más que los parches o los chicles. Restringir la alternativa legal para adultos sin cerrar el canal ilegal por el que acceden los menores puede devolver fumadores al cigarrillo, alimentar el mercado negro y poner en riesgo más de 4.600 empleos y 450 pymes, según la patronal.

En Bruselas, en cambio, el Comité de Control Reglamentario de la Comisión ha emitido, según Table Briefings, una opinión negativa sobre la evaluación de impacto de la nueva directiva del tabaco, entre dudas sobre su base científica, su impacto económico y su proporcionalidad, lo que obliga a revisarla antes de avanzar. Aquí se aprueba primero y no se explica nunca.

Este autoritarismo decretista ahonda en la inseguridad jurídica, la aleatoriedad regulatoria y la pérdida de inversión en España. Cuando el entorno empresarial global percibe que la legislación es aleatoria, sin respaldo técnico y por obsesión ideológica, el impacto no se limita al sector afectado, sino a todos los demás que entienden que pueden ser objeto de los caprichos sectarios de un legislador sin apoyos y sin argumentos.

La factura está auditada. El informe Desenredar España, del Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS, examinó 243 normas con rango de ley aprobadas con Sánchez y concluye que 204, el 84%, deberían derogarse o reformarse a fondo, 57 de ellas por completo, como el decreto del alquiler de 2019. Cifra el coste de la hipertrofia normativa en más de 90.000 millones de euros anuales.

La segunda entrega se remonta a 2004 y encuentra un 66% de normas cuestionadas con Zapatero y un 76% con Rajoy, pero ninguno alcanza la proporción de Sánchez. España es hoy el segundo país de la UE con mayor carga regulatoria, según el Foro Regulación Inteligente.

Gobernar por decreto y con alevosía tiene un objetivo: Saltarse al parlamento e imponer lo que son incapaces de justificar con datos y argumentos. La ideología y el sectarismo no se sostienen en un debate técnico y, por lo tanto, Sánchez y García tienen que imponer su criterio a toda velocidad porque son incapaces de aprobarlo con mayoría.

Todo esto tiene un coste que no aparece en el BOE. Cada norma improvisada, derogada y vuelta a aprobar le dice al inversor y al empresario que en España las reglas duran lo que tarda el Gobierno en necesitar otro titular. La inversión extranjera directa cayó casi un 22% en 2025, a mínimos desde 2021.

Un gobierno que legisla contra el Parlamento, contra Bruselas y contra los criterios técnicos por obsesión sectaria legisla contra el país al que el Parlamento representa.

El Gobierno que salga de las urnas tendrá una tarea menos propagandística que aprobar leyes y mucho más urgente, derogar las que sobran y devolver al Congreso lo que nunca debió salir de él. Es decir, lo que prometió el propio Sánchez en 2015 antes de descubrir lo cómodo que resulta gobernar sin preguntar.