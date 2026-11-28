Para garantizar la soberanía en los pagos, Europa debe mirar más allá de los controles de precios

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El Mercado Único Europeo ofrece a 450 millones de ciudadanos y a millones de pequeñas empresas la posibilidad de viajar, trabajar, estudiar y comerciar más allá de sus fronteras.

Aunque a Europa todavía le queda trabajo por hacer para que ese mercado funcione realmente sin fricciones, la conectividad transfronteriza sigue siendo nuestra mayor fortaleza económica.

Para que esta conectividad funcione en el día a día, resulta imprescindible contar con sistemas de pago asequibles y fiables. Cuando pagar en otro país es sencillo y transparente, los ciudadanos y las empresas europeas prosperan. En cambio, cuando los pagos se topan con trabas innecesarias o costes elevados, el comercio transfronterizo se frena.

Durante la última década, las entidades digitales han demostrado que la verdadera competencia reduce drásticamente los costes de los pagos internacionales y del cambio de divisa para los consumidores europeos.

De cara al futuro, construir una soberanía europea duradera en materia de pagos pasa por ampliar la oferta y la capacidad de elección del consumidor. Esto implica respaldar los sistemas de pago instantáneo de cuenta a cuenta (A2A), el Open Banking e iniciativas como el euro digital. La tentación de una política fallida.

Los topes de precios provocan un previsible “efecto colchón de agua” que acaba perjudicando al consumidor de a pie

Sin embargo, ahora que los reguladores buscan abaratar los pagos, vuelve a surgir la tentación de recurrir a una fórmula tan conocida como fallida: limitar las comisiones de las tarjetas.

Ya sabemos cómo acaba esta historia. Hace una década, cuando se impusieron topes a las tasas de intercambio nacionales en toda Europa, el objetivo era rebajar los costes del pequeño comercio.

En la práctica, un estudio independiente del Imperial College de Londres demuestra que estos límites no beneficiaron a la gran mayoría de los negocios locales.

Como casi todos pagan una tarifa plana única a su proveedor de pagos, nunca llegaron a ver ese ahorro. Al final, fueron las grandes cadenas y los intermediarios quienes se quedaron con la diferencia, mientras que el comercio de proximidad apenas notó un alivio duradero.

Además, los topes de precios provocan un previsible “efecto colchón de agua” que acaba perjudicando al consumidor de a pie.

Si los reguladores obligan a los bancos europeos a procesar operaciones transfronterizas a pérdidas, las entidades no tienen más remedio que compensar ese coste por otro lado.

Subvencionar de forma artificial las redes de tarjetas tradicionales quita a los comercios el incentivo para adoptar alternativas más modernas y económicas

Al final, la factura la pagan los ciudadanos europeos, ya sea con menos servicios bancarios gratuitos o con la vuelta de las comisiones mensuales de mantenimiento.

Un freno externo para ganar escala en Europa. Ahora mismo vemos cómo este enfoque equivocado resurge justo al otro lado de nuestras fronteras. En el Reino Unido, el Regulador de Sistemas de Pago (PSR) promueve propuestas para imponer topes a las operaciones transfronterizas con tarjeta.

Lo más llamativo es que estos límites afectarían exclusivamente a las entidades financieras europeas cuando sus clientes paguen en el Reino Unido, dejando completamente al margen a los competidores estadounidenses, asiáticos y del resto de países ajenos al EEE.

Esto crea una desigualdad injustificada en el comercio transfronterizo. Cuando un socio comercial clave impone controles de precios únicamente a las entidades europeas, sienta un precedente que otros países podrían verse tentados a imitar, lo que fragmentaría los pagos internacionales.

Tanto para los ciudadanos europeos que viajan al extranjero como para las empresas que buscan expandirse fuera, estas medidas van minando nuestra capacidad de competir en el mercado global. Impulsar unas infraestructuras de pago europeas y soberanas.

Si los responsables políticos europeos quieren proteger a los consumidores y abaratar los pagos de forma sostenible, imponer controles sobre tecnologías heredadas no dará resultados duraderos.

Subvencionar de forma artificial las redes de tarjetas tradicionales quita a los comercios el incentivo para adoptar alternativas más modernas y económicas. Para avanzar de forma sostenible, los líderes europeos deben descartar los topes de precios unilaterales y centrar la regulación en dos reformas estructurales.

En primer lugar, debemos exigir transparencia total en toda la cadena de costes de los pagos. Los comercios necesitan saber con exactitud cuánto pagan por tasas de intercambio, márgenes de los procesadores y comisiones de red para poder elegir con criterio y de forma competitiva.

En segundo lugar, Europa debe acelerar activamente su propia infraestructura soberana de pagos.

Al impulsar el Open Banking, los sistemas de pago instantáneo de cuenta a cuenta e iniciativas como el euro digital, podemos ofrecer a consumidores y comercios una capacidad de elección real y construir un ecosistema europeo competitivo junto a las redes de tarjetas tradicionales.

Los responsables políticos europeos deben mantenerse firmes cuando normativas externas colocan en desventaja a las entidades financieras europeas. Insistiendo en la igualdad de condiciones a nivel internacional y defendiendo la competencia en un mercado abierto, Europa podrá construir unas infraestructuras de pago modernas y resilientes para el futuro.

*** Frédéric Oudéa, Chairman de Revolut para Europa Occidental.





