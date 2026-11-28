“La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos los que lo desean” (Thomas Sowell).

Entre 2018 y 2025, comprar o alquilar una casa en España se encareció cerca de un 50% en términos nominales, muy por encima de la inflación y de los salarios.

Hoy recopilaré gráficos publicados por la Universidad de las Hespérides para arrojar luz sobre este tema.

La magnitud del golpe se aprecia en esta primera figura: según el barómetro del CIS de octubre de 2026, el 55,7% de los ciudadanos sitúa la vivienda entre los tres principales problemas del país, más del doble que la inmigración (20,9%) o la crisis económica (20,3%):

Gráfico Gustavo Rivero

A menudo se dice que es un mal europeo, pero los datos desmienten esa coartada. Comparemos la renta disponible bruta de los hogares frente al precio residencial desde 2021.

Mientras Alemania (123), Francia (116,4) e Italia (105,5) mejoraron su accesibilidad hasta 2025 gracias a subidas salariales superiores al precio de las casas, España se hundió hasta 92,3:

Gráfico Gustavo Rivero

¿Por qué España va a contracorriente? Porque sufre un desajuste extremo entre casas nuevas y nuevos hogares. La brecha crece cada año: entre 2021 y 2025, se crearon 1.222.836 hogares, pero sólo se terminaron 466.469 viviendas, dejando un agujero acumulado de 756.000 casas.

Alemania, en el extremo opuesto, sumó un superávit de 225.000 viviendas en el mismo periodo:

Gráfico Gustavo Rivero

Hay mitos que distraen del problema y, antes de señalar culpables, conviene descartar las explicaciones que no sostienen las cifras.

No hay burbuja especulativa: observemos el PER inmobiliario (cuántos años de alquiler cuesta comprar una vivienda). En 2008 alcanzó los 20,4 años; desde 2018 se ha mantenido estable entre 12,2 y 13,5 (12,3 en 2025), porque compra y alquiler han subido casi al mismo ritmo.

Además, varias provincias del interior registran caídas reales de precios, algo impropio de una burbuja generalizada:

Gráfico Gustavo Rivero

Ni los pisos turísticos ni los “fondos buitre” mueven la aguja: las viviendas turísticas representan apenas el 1,3% del parque nacional, y las sociedades mercantiles sólo poseen el 4,4% de las casas, con una cuota de compras estable desde 2015.

Esta gráfica lo demuestra de forma contundente: entre 2020 y 2026, las restricciones redujeron un 31,5% los pisos turísticos en la capital, pero el precio de compra siguió escalando un 54,3%:

Gráfico Gustavo Rivero

Si no es especulación ni turismo, ¿qué empuja los precios?: una demanda disparada frente a una oferta bloqueada. El crecimiento demográfico se ha sostenido casi exclusivamente por la inmigración ante un saldo vegetativo negativo.

España es el segundo país de la eurozona que más inmigrantes recibió entre 2020 y 2024 (más de 5,15 millones). Hay una correlación directa entre provincias: cada 1% de aumento demográfico se asocia con una subida de 2,74 puntos en el precio. La inmigración explicaría el 60% del encarecimiento real en compra y el 41% en alquiler:

Gráfico Gustavo Rivero

Sin embargo, el choque definitivo lo resume el siguiente gráfico. Entre 2022 y 2024, el saldo migratorio generó entre 250.507 y 290.802 hogares equivalentes al año, mientras la obra nueva terminada quedó estancada por debajo de las 95.000 viviendas anuales. El resultado es visible en Madrid y Barcelona, que registran en 2025 el menor número de viviendas por habitante de todo el siglo:

Gráfico Gustavo Rivero

El auge de la demanda no habría desencadenado una crisis si la construcción hubiera respondido al alza de precios. No lo ha hecho porque un urbanismo muy restrictivo y una regulación edificatoria cada vez más exigente han mermado la rentabilidad de construir.

Ante la escasez, España se enfrenta a una disyuntiva clara: o desbloquea la oferta liberalizando suelo y simplificando el Código Técnico de la Edificación, o, si mantiene paralizada la construcción, la única vía por el lado de la demanda sería restringir la inmigración. Impulsar más viviendas es, frente a limitar quién llega, la salida preferible.

Gráfico Gustavo Rivero

Henry Hazlitt solía decir: “El arte de la economía consiste en considerar no sólo los efectos inmediatos de cualquier acto o política, sino también sus efectos más remotos”.