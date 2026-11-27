Si hay algo que represente de verdad la gestión empresarial del Gobierno Sánchez es: Plus Ultra. Una compañía de aviación fantasma. Pero que, a pesar de ello, se ha tragado más de 50 millones de euros de todos los españoles.

Esta semana la compañía ha anunciado su suspensión de pagos y está luchando para no ir a la quiebra.

Plus Ultra, fue apoyada por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), heredera del INI (¡franquista!).

La SEPI es un instrumento de política económica cuyo objetivo es apoyar la política industrial aportando capital o créditos. Depende del Ministerio de Hacienda y sigue sus directrices en esta materia.

Plus Ultra era una compañía especializada en viajes España-Venezuela que tenía una capacidad limitada, muy limitada.

Plus Ultra es un paradigma de la gestión estafadora del Gobierno del presidente Sánchez

Plus Ultra solo tenía cuatro aviones. De ellos tres estaban no operativos. Solo uno era de su propiedad y tres en leasing-ejecutivo. Es decir, que los debía. En 2020 sólo un avión estaba operativo, pero estacionado y sin actividad.

Curiosamente la SEPI consideró que era una compañía estratégica para España. Luego se ha sabido que el "lobista" Rodriguez Zapatero, recibió cerca de 500.000 € por sus "consejos" a la compañía para conseguir las ayudas.

¿Se limitó el expresidente Zapatero a aconsejar sólo a los gestores de Plus Ultra o también a los que decidían las ayudas en la Administración del Estado?

Es muy difícil demostrar que lo hiciera, o que no lo hiciera. Pero siguiendo el aforismo de que la "mujer del César no o sólo debe ser honesta sino también parecerlo" todo suena raro. Suena a poco estético y normalmente la estética es uno de los componentes de la ética.

Plus Ultra es un paradigma de la gestión estafadora del Gobierno del presidente Sánchez.

Pero Plus Ultra es un paradigma de para qué quiere el PSOE el dinero de los españoles: para favorecer a sus amigos, para comprar votos, para estafar

No era estratégica, no era rentable, no era operativa, no tenía capital para respaldar un crédito ¿Entonces por qué apoyarla por todos los españoles?

La respuesta está clara: porque consiguió los "amigos" adecuados en el complejo y oscuro entramado de las relaciones económicas de este gobierno.

Es el capitalismo de "amiguetes". El que hace que en otros casos se coloquen dirigentes en compañías "estratégicas" como Indra o Telefónica,... Eso después de que la SEPI invierta en su capital y domine el cotarro.

No importa la capacidad de gestión o la estrategia a llevar a cabo.

La primera condición para gestionar esas empresas por parte del Gobierno de Sánchez es su afiliación tanto al PSOE, como a uno de los grupos socialistas internos (¿PSC?) que amparados en el presidente se lucran de la situación.

Sánchez ha dicho que "ha sufrido la corrupción". Es un lapsus linguae. Si la ha sufrido, es porque se siente culpable y si se siente culpable: ¿cómo paga su error?

Imaginemos que el episodio de Plus Ultra hubiera ocurrido en un gobierno de la derecha. Las peticiones de dimisión se oirían hasta una "galaxia muy, muy lejana" (en expresión de George Lucas en la guerra de las galaxias).

Pues bien, estamos en campaña electoral y el ruido mediático de los mitines y debates no deja oír temas como este. Su peripecia queda subsumida en el fragor de la batalla. Por eso creo que los responsables de la empresa han decidido abrir la suspensión de pagos ahora. Para pasar desapercibidos.

Pero Plus Ultra es un paradigma de para qué quiere el PSOE el dinero de los españoles: para favorecer a sus amigos, para comprar votos, para estafar.

En el último Consejo de Ministros Sánchez ha decidido elevar el impuesto a los super-ricos y mantener el de la banca.

Los expertos indican que la recaudación del primero es discutible. Primero porque los super-ricos son pocos. Segundo porque esas fortunas se pueden ir de España a territorios más favorables en los que crearán puestos de trabajo lo que supone IRPF e IVA adicional.

En el mejor de los casos en recaudación será lo comido por lo servido y, probablemente, el saldo será negativo.

El impuesto sobre la banca si dará recaudación.

La pregunta es ¿Para qué tener más recaudación tributaria? ¿Para crear más Plus Ultras o para comprar acciones de empresas "estratégicas" y colocar a los amiguetes?

Pues eso.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.