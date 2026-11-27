Allá por 1957, un norteamericano llamado Anthony Downs formuló en Una teoría económica de la democracia la ley que los estrategas de Génova, Ferraz y Bambú aplican hoy sin haber leído.

Cuando los partidos compiten por el voto –sostiene Downs– sus programas tienden a converger allí donde se concentran las preferencias de la mayoría.

Nos aseguran que el 29 de noviembre se enfrentan modelos de país antagónicos. Pero si alguien leyese los programas económicos del PP, el PSOE y Vox descubriría otra cosa, a saber: un consenso invisible. Por suerte para ellos, nadie los lee.

Las pensiones constituyen la prueba más elocuente. Durante meses, la derecha se entregó a un ejercicio cotidiano de catastrofismo actuarial. El portavoz económico de Vox, José María Figaredo, sentenció que el sistema es "un zombi" y que "lo han quebrado".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se sumó al apocalipsis contable proclamando que el sistema público "va a petar" y que urge ser "valientes", aunque sin aclarar en qué consistiría tal valentía.

La Seguridad Social abona pensiones a 9,5 millones de personas, uno de cada cuatro electores del 29N

Sánchez, por su parte, replicó que el plan de ambos consistía en mentir a los jubilados hasta el 29N para, acto seguido, recortar las pensiones. Todo presagiaba un enfrentamiento feroz, a muerte. No lo hubo.

Porque luego llegaron los programas, y con ellos la calma. Así, el PP se compromete a actualizar las pensiones cada año con el IPC y a reconstruir el Pacto de Toledo, preservando la caja única de la Seguridad Social. Lo mismo ofrece el PSOE, cuyo candidato promete "cuatro años más de revalorización conforme al IPC".

Y Vox, tras pregonar un derrumbe inminente del sistema, ha guardado en un cajón bajo siete llaves aquel modelo mixto de capitalización que defendía en 2025. Ahora se limita a prometer su sostenibilidad con una economía "más productiva". Del zombi moribundo, ni rastro.

Para explicar la súbita mutación basta, claro, con ojear el censo. La Seguridad Social abona pensiones a 9,5 millones de personas, uno de cada cuatro electores del 29N. Segmento, el de los jubilados, donde, según GESOP, el PSOE obtiene un 31,8% de los votos, frente al 20,9% del PP y un raquítico 8,3% de Vox.

Ningún aspirante a gobernar, pues, puede pronunciar la palabra "capitalización" si pretende llegar vivo al día D. Downs habría sonreído.

La vivienda ofrece un segundo ejemplo, todavía más revelador, pues la promoción pública parecía hasta hace poco patrimonio exclusivo de la izquierda, mientras la derecha confiaba en las consabidas cualidades mágicas del libre mercado. Que el PSOE la reivindique era, en consecuencia, previsible.

Su programa contempla elevar el parque de vivienda protegida un 8%, crear un impuesto contra la especulación inmobiliaria y llevar la inversión en vivienda social hasta el 1% del PIB.

Lo no tan previsible era que Vox, esa franquicia ibérica de los fans de la motosierra de Milei, postule ahora fortalecer el gasto estatal en vivienda protegida; ni tampoco que el PP aliente construir nada menos que un millón de nuevos hogares. Downs seguiría sonriendo.

Hay otra coincidencia, menos comentada y más embarazosa. Sánchez propuso, y el Grupo Socialista registró, un impuesto de hasta el 100% sobre la compra de vivienda por no residentes extracomunitarios; Vox, por su parte, llevó al Congreso una iniciativa para gravar con más impuestos a los compradores extranjeros y destinar lo recaudado a bonificaciones fiscales a la vivienda protegida.

Unos invocan la especulación y otros la preferencia nacional, si bien el instrumento resulta similar y descansa sobre una misma premisa: que pague el forastero, que por algo no vota.

El tercer terreno compartido es la convicción, hoy transversal, de que quien gana poco no debe pagar nada.

El PP pretende garantizar por ley que quien ingrese el salario mínimo quede exento del IRPF, ofrece a los jóvenes de 18 a 35 años reducciones del mismo impuesto durante sus primeros cuatro años de tributación y exime de cotizar a los nuevos autónomos durante el primer año.

Vox plantea, con escasa originalidad, cuota cero para los autónomos que no alcancen ese umbral de facturación, el del SMI.

Y el PSOE, partido posmoderno y antitradicionalista por excelencia, convierte a la familia en eje de campaña, con ayudas a la crianza para ocho millones de menores. El salario mínimo, que durante la legislatura enfrentó a izquierda y derecha, se ha convertido para todos en incuestionable e indiscutible frontera fiscal.

Nada de esto hace intercambiables los tres programas. Las diferencias existen y resultan significativas. El PSOE quiere fijar el salario mínimo en el 60% del salario medio y reducir la jornada a 36 horas semanales antes de 2030.

Vox se opone a recortar el tiempo de trabajo por ley y aspira a abaratar las cotizaciones empresariales, mutilar el impuesto de Sociedades hasta dejarlo en el 15% y derogar la ley de vivienda, además de la reforma laboral.

En energía, el PSOE fija un 81% de electricidad renovable para 2030, mientras Vox pretende recuperar el plan nuclear. La prioridad nacional, en fin, divide incluso a la propia derecha ( en junio, el PP la rechazó en el Congreso). Pero no es ahí donde se decide la mayoría.

Queda un último rasgo compartido, y no es una promesa sino un silencio. Los tres, como se ha dicho, prometen revalorizar las pensiones, construir vivienda protegida, liberar de impuestos a las rentas bajas y socorrer a las familias; dos prometen, además, bajar impuestos, y el tercero confía en que paguen más los ricos.

Ninguno, sin embargo, explica los números de cómo iban a cuadrar esas cuentas. Del programa del PP se ha señalado que carece de una memoria económica que cuantifique el coste de sus rebajas fiscales, pero el vicio no resulta exclusivo de los conservadores mainstream.

Es lo que sucede cuando tres competidores que se dicen opuestos e irreconciliables persiguen, en secreto, al mismo votante. Las bases del programa común ya están redactadas. Solo faltaría que alguien tuviese el valor de firmarlo.

*** José García Domínguez es economista.