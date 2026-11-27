Uno de cada tres compradores reconoce que compró por impulso. Con el 10 % del presupuesto de la campaña ya se puede empezar a invertir

Lo que te ahorras en Black Friday puede ser tu primera inversión

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El Black Friday se vende como el día en que más ahorras. Es el día en que más fácil resulta gastar lo que no tenías previsto. Los datos son de la OCU. El 76% de los españoles comprará en esta campaña, con un presupuesto medio de 196 euros.

Y el 36% de quienes compraron el año pasado admite una compra impulsiva: gastó más de lo previsto, se llevó algo que no pensaba comprar o algo que no necesitaba. Uno de cada cinco compró, directamente, lo que no necesitaba.

Eso no es falta de voluntad. Es diseño. La cuenta atrás, las últimas unidades, el pago en un clic: todo está construido para acortar el tiempo entre el deseo y la compra.

El ahorro funciona al revés. No tiene escaparate ni fecha límite. Nadie te manda una notificación para recordarte que hoy tampoco has guardado nada.

Esta tribuna no va contra el Black Friday. Quien necesita una lavadora y la encuentra más barata hace una buena operación.

La aportación recurrente es la nómina del ahorro

La misma encuesta cifra en 123 euros el ahorro medio de quienes compraron el año pasado. La pregunta es otra. Qué pasa con el euro que no se gasta.

¿Y qué hacemos con el 10% que nos ahorramos?

Pongamos que entre ofertas y descuentos te ahorras un 10% del presupuesto. Sobre los 196 euros de media son veinte euros. Lo fácil es que vuelvan al carrito: otra oferta, otro clic. Pero podrían ir a otro sitio.

Veinte euros no cambian nada. El hábito de apartarlos, sí. Una compra impulsiva se decide en segundos y se olvida en semanas.

Una aportación periódica se decide una vez y trabaja durante años. En banca se dice que quien tiene la nómina tiene al cliente. La aportación recurrente es la nómina del ahorro.

Un ETF es un fondo que se compra y se vende en bolsa, como una acción

¿Hace falta mucho dinero para empezar a invertir?

Durante mucho tiempo la respuesta fue sí. Hoy los datos dicen otra cosa.

En Europa continental se ejecutaron 15,1 millones de planes de inversión periódica en ETF cada mes en 2025, un 39,8% más que un año antes, según el estudio de extraETF encargado por BlackRock.

La aportación media es de 125 euros al mes. Y bajando, pues en 2024 eran casi 136. El mercado no crece porque los inversores de siempre pongan más. Crece porque entran inversores más pequeños.

¿Por qué los ETF?

Un ETF es un fondo que se compra y se vende en bolsa, como una acción. La mayoría se limita a seguir un índice. Con una sola orden entras en las 500 compañías del S&P 500. Sin elegir valores. Sin adivinar cuál subirá.

Eso antes pedía capital. Hoy está al alcance de muchos inversores desde su móvil. En Europa, los inversores particulares en ETF han pasado de 19,3 a 32,8 millones desde 2022, según BlackRock. A eso se le llama democratizar.

Dos cosas para tener en cuenta. La primera: lo que inviertes puede bajar además de subir. Es dinero para dejarlo años, no hasta las rebajas de enero. La segunda es fiscal, y es española: si vendes un ETF para comprar otro, tributas por lo ganado. Si traspasas de un fondo a otro, no.

Existe, sin embargo, otra forma de invertir en ETF con un tratamiento fiscal ventajoso. En myETF, los ETF se integran en un seguro Unit Linked que permite modificar tus inversiones sin tributar por cada cambio. La tributación se difiere hasta el rescate.

El viernes habrá miles de ofertas con cuenta atrás. Ninguna será para tu yo de dentro de veinte años. Una aportación periódica, por pequeña que sea, sí. Aprovecha ese 10% para empezar el hábito de invertir, de una forma fiscalmente eficiente.

Comprar más barato no es ahorrar. Ahorrar es lo que haces con la diferencia. Compra lo que necesitas, y aplica el mismo criterio a tus inversiones: no solo invertir, sino elegir el producto eficiente para hacerlo.

***Gabriela Orille, cofundadora y CEO de myETF.





