El trampantojo es una pintura que engaña al ojo con una perspectiva fingida, una ventana donde hay pared o una escalera que no lleva a ninguna parte. Funciona con una condición, que el espectador se quede quieto en el punto exacto desde el que fue pintado.

En cuanto da un paso a un lado, la pared vuelve a ser pared. El que nos ha pintado el Gobierno tiene ese punto de vista fijado en una fecha, el domingo 29, y todo lo que estropea el cuadro lleva fecha posterior.

Amilcare Puviani lo llamó en 1903 ilusión financiera, y Buchanan lo rescató medio siglo después, y es que el gobernante reparte de modo que el votante vea con nitidez el beneficio y apenas intuya el coste, que llega más tarde, más repartido y con otro nombre.

Basta repasar el contenido de los cinco Consejos de ministros celebrados entre el 10 y el 24 de noviembre, tres ordinarios y dos extraordinarios convocados en plena campaña, para ver la técnica.

Hay medidas que este Gobierno no tomó en ocho años y ha tomado en quince días, como el permiso por duelo, las ratios de infantil o el título de familia monomarental, además de otra vuelta de tuerca al permiso por nacimiento.

Lo que no cabe en dos semanas es lo que se dejó de hacer en ocho años

A los autónomos se les anuncia una rebaja del IRPF que, mirada de cerca, consiste sobre todo en prorrogar lo de cada año y dejarles pagar más tarde, y los descuentos del transporte quedan garantizados para todo 2027, que es una manera elegante de decir que los pagará el próximo Gobierno.

Y hay otras que se aprobaban cada año en diciembre y esta vez se han adelantado lo justo para llegar antes que las urnas. La subida de las pensiones de 2027 se acordó el mismo día que arrancaba la campaña, aunque su cuantía depende de un IPC que se publicará el viernes 27, dos días antes de votar.

El salario mínimo y el 4,5% de los sueldos públicos para 2027 (que con esta inflación acabará siendo un 5%) se aprobaron el 17. En la Moncloa lo llaman gobernar hasta el último día. Lo llamativo es que el último día haya resultado el más fecundo de la legislatura.

Lo que no cabe en dos semanas es lo que se dejó de hacer en ocho años. El ferrocarril es el ejemplo más doloroso.

Dinero ha habido, y mucho, gracias a los fondos europeos, pero ha ido sobre todo a obra nueva y a abaratar billetes, que lucen más en una inauguración que una traviesa cambiada.

Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de unas 750.000 viviendas; solo en 2025 se crearon 240.000 hogares y se terminaron 92.000 casas

El Instituto de Estudios Económicos estima un déficit acumulado de mantenimiento de unos 3.600 millones, y el programa de infraestructura ferroviaria del ministerio había ejecutado hasta agosto apenas el 7,2% de lo disponible.

El convenio con Adif para reforzar la conservación de la red, unos 19.000 millones para el periodo, se aprobó el 4 de noviembre, con las elecciones ya convocadas.

La vivienda sigue el mismo patrón. Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de unas 750.000 viviendas; solo en 2025 se crearon 240.000 hogares y se terminaron 92.000 casas.

Ocho años de leyes, topes y anuncios no han movido esa aritmética, porque la vivienda que falta no la levanta un decreto de campaña ni la recaudación de un impuesto a la banca, por mucho que se prorrogue un año más.

El Gobierno dirá que las cifras le avalan, y algunas lo parecen. España crecerá un 2,6% este año según la Comisión, más del doble que la zona euro, y la deuda bajará del 100% del PIB por primera vez desde 2019. Conviene, sin embargo, mirar de qué está hecho el dibujo.

El crecimiento descansa en el consumo y en el aumento de población, con una tasa de ahorro de los hogares que va a menos.

Y la ratio de deuda mejora porque crece el denominador: una inflación del 3,9% engorda el PIB nominal y la revisión estadística del INE ha restado más de cinco puntos a la ratio, mientras la deuda en euros sigue subiendo. Es el trampantojo dentro del trampantojo, porque el ajuste lo está haciendo la inflación, un impuesto que nadie vota.

La factura, además, está fechada. El mismo martes en que se celebraba el último Consejo de ministros, el comisario Dombrovskis advertía desde Bruselas de que España se expone a un procedimiento de déficit excesivo.

La Comisión calcula una desviación acumulada del gasto neto del 0,9% del PIB este año, frente a un margen del 0,6%, unos 5.100 millones de más, que subiría al 1,3% en 2027. Será en primavera, con los datos de cierre, cuando se decida el expediente.

Para entonces gobernará quien gobierne sin Presupuestos (el déficit de 2027 se calcula a políticas constantes porque no los hay) y con los compromisos de estas dos semanas ya consolidados en nóminas, pensiones y transferencias. A eso se suman contratos plurianuales, convenios y compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que atan las manos a quien llegue.

Por eso la desconfianza de muchos ciudadanos hacia el presidente tiene fundamento económico. Kydland y Prescott explicaron que una promesa solo vale si quien la hace no tendrá incentivos para incumplirla cuando llegue el momento.

Un Gobierno que concentra en quince días lo que no ha hecho en ocho años está enseñando que sus decisiones siguen al calendario electoral, y los votantes aprenden rápido.

Cuando las reglas dependen de la fecha, lo que era un riesgo calculable se convierte en incertidumbre, y esa incertidumbre, que frena la inversión y aplaza las decisiones de las familias, es la herencia más cara que puede dejar un gobernante.

El cuadro está pintado para aguantar exactamente hasta el domingo. Para ver la pared basta con moverse un paso, y ese paso, esta vez, se da en la urna.