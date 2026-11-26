Qué determina el valor de un proyecto renovable más allá del CAPEX

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar /

En un mercado europeo marcado por las restricciones de red y la volatilidad de los precios eléctricos, la rentabilidad de una planta renovable depende de mucho más que de la inversión inicial. El rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad condicionan su valor durante décadas.

El mercado europeo de energías renovables ha entrado en una etapa en la que producir electricidad ya no garantiza, por sí solo, la rentabilidad de un proyecto.

La congestión de las redes, las restricciones a la generación y las horas con precios bajos o negativos han cambiado los criterios con los que promotores e inversores analizan nuevas instalaciones.

La previsibilidad de los retornos depende de cómo se gestionen los riesgos técnicos y operativos.

Conseguir financiación y poner una planta en marcha es solo el principio. La cuestión decisiva es si podrá mantener un rendimiento fiable y generar ingresos previsibles a lo largo de sus 20 o 30 años de vida útil.

En nuestra experiencia trabajando con promotores, empresas de ingeniería y construcción e inversores en distintos mercados europeos, la elección tecnológica ha dejado de ser una simple decisión de compras. Afecta directamente a la competitividad económica del activo.

El coste inicial

Dos proyectos con una inversión inicial parecida pueden ofrecer resultados económicos muy diferentes. La producción real de energía, la degradación de los equipos, la complejidad de la instalación, las necesidades de mantenimiento y la disponibilidad operativa terminan influyendo en el retorno de la inversión.

Por eso, comparar únicamente el precio de los componentes resulta insuficiente. El coste nivelado de la energía (LCOE), la tasa interna de retorno (TIR) y el coste total de propiedad permiten incorporar factores que no siempre aparecen en el presupuesto inicial.

Un equipo más barato puede acabar encareciendo el proyecto si exige intervenciones frecuentes o pierde rendimiento antes de lo previsto.

Del mismo modo, una inversión inicial mayor puede estar justificada cuando aporta mejoras demostrables durante la operación. Lo importante es identificar la solución que sostenga el mejor resultado económico a largo plazo.

Rendimiento y fiabilidad

Las pequeñas diferencias técnicas se acumulan durante décadas. La eficiencia y la degradación de los módulos determinan cuánta energía puede producir una planta.

El diseño de los seguidores solares y su adaptación al emplazamiento influyen en cuánto de ese potencial se aprovecha. La fiabilidad de los equipos y su mantenimiento afectan, a su vez, a la continuidad de la operación.

La cuestión decisiva es si podrá mantener un rendimiento fiable y generar ingresos previsibles a lo largo de sus 20 o 30 años de vida útil.

Ninguno de estos aspectos debería estudiarse por separado. La interacción entre módulos, seguidores, condiciones del terreno y diseño del sistema puede pesar tanto como las prestaciones individuales de cada componente.

Una estimación realista de la producción y de los costes operativos es esencial para valorar el proyecto y sus riesgos.

El almacenamiento

En un sistema con una mayor penetración renovable, generar más electricidad no siempre equivale a obtener más ingresos. El momento en que se produce y se puede vender esa energía importa cada vez más.

Los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) pueden desplazar parte de la electricidad a horas de mayor valor, reducir la exposición a determinadas restricciones de generación y, cuando la regulación lo permite, participar en servicios para la red.

Sin embargo, incorporar baterías no garantiza una mejora económica. Su aportación depende del mercado, de la estrategia de operación, de la eficiencia del sistema, del marco regulatorio y de los costes a lo largo de su vida útil.

La evaluación debe considerar conjuntamente la planta de generación y el almacenamiento, y no tratar ambas decisiones como inversiones aisladas.

La bancabilidad

La previsibilidad de los retornos también depende de cómo se gestionen los riesgos técnicos y operativos. El historial del proveedor, los datos de rendimiento validados de forma independiente, las garantías y la capacidad de servicio local son elementos relevantes para la bancabilidad de un proyecto.

Ese respaldo debe continuar después de la puesta en marcha. La asistencia técnica, la planificación del mantenimiento y la respuesta ante incidencias ayudan a proteger el valor del activo. Las hipótesis de producción y disponibilidad que sustentan el modelo financiero deben ser creíbles y estar acompañadas por experiencia operativa.

Europa está dejando atrás una evaluación de las renovables centrada únicamente en cuánta capacidad se instala. La verdadera competitividad se comprueba durante la operación, cuando esa capacidad debe convertirse en energía aprovechable e ingresos sostenibles.

El proyecto más competitivo no tiene por qué ser el que menos cuesta construir, sino el que ofrece el valor más sólido y previsible a lo largo de su vida útil.