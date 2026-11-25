Cuando Donald Trump, Vladimir Putin y Xin Jinping se reúnen en China para hacer algo que los cronistas del momento han comparado con la cumbre de Yalta que repartió el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, hablan de inteligencia artificial.

Lo hacen porque es uno de los temas que les enfrenta y, como, señaló Xi al comienzo de las conversaciones "cuando las grandes potencias entran en conflicto, el mundo se sume en el caos”.

Para evitarlo, para lograr un mundo seguro, es preciso limar asperezas. Y muchas de ellas se producen en el ámbito de la que hoy es la tecnología más atractiva del mundo. Máxime cuando sobre la cumbre sobrevolaba una historia de espías, de amores y desamores a ritmo de chips con cierto aroma a James Bond.

El escándalo que envuelve a Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, escenifica mejor que nadie el recelo que la sociedad norteamericana tiene sobre la china cuando de hablar de inteligencia artificial se trata.

La IA es hoy el motor de la economía estadounidense, y así quieren sus mandatarios que siga siéndolo. En Pekín, por su parte, no piensan ni por un segundo en pisar el freno de su desarrollo.

España tiene una verdadera oportunidad en esta tecnología

Así que la IA estaba en el orden del día. Y eso, en una reunión que duró 81 minutos contados, es tener mucha importancia. Había que hablar de paz, de armas nucleares, de Irán y de Ucrania. Hacerse fotos y presentarse.

Seguramente, hablar se habló poco, pero un detalle quedó claro: la IA es una pieza clave de la economía mundial.

Fuera de la campaña, dentro de los programas

Mientras tanto, a miles de kilómetros de Shenzhen, un pequeño país europeo afronta la última semana de la campaña electoral hablando de cosas muy diferentes. El debate electoral, que no decide pero sí importa, agrupó los temas en cinco grandes categorías: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; corrupción; y migración y política exterior.

Y no, en la parte de economía no se habló de inteligencia artificial. Una verdadera lástima, ya que España tiene una verdadera oportunidad en esta tecnología.

En los programas electorales no se suele incluir un bloque específico de tecnología y digitalización

Es, según un estudio de Microsoft, el sexto país del mundo más avanzado en la adopción de inteligencia artificial por parte de los ciudadanos.

Y esto es así porque interesa, porque hasta el último de los mortales se ha dado cuenta de cómo esta tecnología puede mejorar su actividad diaria y su relación con el trabajo, especialmente en aquellos aspectos del mismo que más le desagradan.

Si los españoles muestran, casi por iniciativa propia, este interés por la IA, ¿por qué no se está hablando de ella en la campaña?

¿Quién decide sobre la IA? Cuatro respuestas para el 29-N

En los programas electorales no se suele incluir un bloque específico de tecnología y digitalización. Se habla de ella, sí, pero mucho menos de lo que corresponde a su peso económico o geopolítico.

Eso sí, podemos decir que todos los partidos, sin excepción, hablan en sus programas de inteligencia artificial. Y todos desde al apoyo, claro, pero con diferentes enfoques y prioridades.

Una pequeña empresa que quiera incorporar inteligencia artificial encontrará apoyo en los cuatro grandes programas del 29-N. Las diferencias aparecen al preguntar qué ayuda recibirá, quién pondrá las condiciones y qué ocurre si el algoritmo acaba evaluando a su plantilla.

Ahí, la unanimidad tecnológica se convierte en una discusión política sobre inversión, derechos y poder.

El PP quiere llevar la IA a la fábrica. Ofrece a las pymes aplicaciones listas para usar, formación y entornos de prueba sin añadir requisitos al marco europeo.

También propone ventajas fiscales durante siete años para proyectos de IA y otras tecnologías estratégicas en zonas de innovación. Su apuesta es que la inversión se acelere si probar, financiar y desplegar resulta más sencillo.

Vox comparte la prioridad de elevar la productividad y extender el uso de la IA entre pymes y autónomos.

Sitúa su propuesta en el capítulo de desregulación y añade formación para trabajadores y jóvenes. Su aplicación más concreta está en la Administración, donde promete reducir la burocracia con IA y garantizar la atención presencial. El programa ofrece menos detalle que el del PP sobre cómo financiar la adopción.

El PSOE combina la ampliación del Bono IA con un servicio público de acceso a herramientas avanzadas, acompañado de formación. También propone supervisión humana de las decisiones que afecten a la ciudadanía, etiquetado de contenidos generados o manipulados y auditorías independientes para sistemas que afecten a derechos.

El PP también prevé supervisión humana en las decisiones administrativas que afecten a derechos. La diferencia está en el alcance de las garantías.

Frente Amplio coincide con el PSOE en las auditorías y la revisión humana, pero lleva el control al centro de trabajo. Propone que los comités de empresa puedan vetar sistemas que organizan, vigilan o evalúan el trabajo.

Para pymes y autónomos plantea acceso a capacidad pública de computación, prioridad al código abierto y la prohibición de despedir como condición. Su programa vincula así soberanía tecnológica y poder de negociación laboral.

Todos parecen estar de acuerdo en dotar a las pymes para impulsar el uso de la inteligencia artificial, pero ¿será esto suficiente? El riesgo para una PYME, como siempre, es la inacción por no saber por dónde empezar y llegar tarde a su despliegue.

*** Alicia Richart es Socia en IBM Consulting.