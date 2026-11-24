Diecisiete euros por habitante y año. Esa es, en promedio, la cantidad que la Administración General del Estado transferirá a las comunidades autónomas a través del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Con ella hay que financiar la construcción y la compra de vivienda pública, la rehabilitación y las ayudas al alquiler. Es, en definitiva, la respuesta presupuestaria del Estado al principal problema del país.

Porque lo es. La vivienda encabeza el barómetro del CIS y en mayo de este año rozó el 50% de las menciones, un máximo histórico. La clase política ha tomado nota y parece que no hay discurso, comparecencia ni campaña sin su párrafo sobre vivienda.

Lo que no ha asumido es una regla elemental de la hacienda pública: las prioridades de un Estado no se leen en sus discursos, sino en sus presupuestos.

Y los presupuestos dicen otra cosa. Para empezar, no los hay. España funciona en 2026 con las cuentas de 2023, prorrogadas por tercera vez. Esas cuentas se elaboraron en 2022, cuando la vivienda aún no encabezaba las preocupaciones ciudadanas.

El primer problema del país se gestiona con un presupuesto pensado para otro país

El primer problema del país se gestiona con un presupuesto pensado para otro país.

Las cifras del nuevo plan confirman el diagnóstico. El titular habla de 7.000 millones, el triple que el plan anterior.

Pero el Estado solo aporta el 60%: 4.200 millones en cinco años, de los que 800 corresponden a 2026 y 850 a cada uno de los cuatro ejercicios siguientes. El resto lo ponen las comunidades, cuya cuota sube del 25% al 40%. Hay una mejora real.

El plan 2022-2025 repartió 1.443 millones en cuatro años, unos 360 al año, y ahora el esfuerzo anual del Estado se multiplica por algo más de dos. Pero una parte del «triple» es, sencillamente, una factura trasladada a otras administraciones.

Conviene poner esos 800 millones en escala. Equivalen al 0,05% del PIB de 2025 y suponen menos del 0,4% del techo de gasto no financiero del Estado para 2026, fijado en 216.177 millones.

Las comunidades gestionan, pero dependen de transferencias anuales, negociadas y tardías

Si se comparan con los 157.731 millones que las comunidades recibirán este año en entregas a cuenta del sistema de financiación, la conclusión es que por cada 1.000 euros que el Estado adelanta a las autonomías, apenas cinco llegan con la etiqueta de vivienda.

Europa ofrece el contraste definitivo. Según Eurostat, los países de la Unión destinaron en 2024 a las prestaciones de vivienda de la protección social una media de 148 euros por habitante, el 0,37% del PIB comunitario. España, 36 euros: la cuarta parte.

A la escasez se suma el calendario. El plan se aprobó por real decreto el 22 de abril, con casi cuatro meses de su primer ejercicio ya consumidos, y con efectos retroactivos al 1 de enero.

La documentación para pagar la primera anualidad no llegó a las comunidades hasta julio, y el desembolso quedó pendiente de la firma de cada una de ellas, en medio de recursos judiciales contra el propio plan. Para quien busca casa, cada mes de trámite cuenta. Para el presupuesto, es solo un retraso más.

Esta paradoja tiene una explicación económica, y no es halagüeña: regular es barato para el erario, y construir, no. Un tope de precios, una prórroga obligatoria de contratos o una nueva declaración de zona tensionada ocupan unas páginas del BOE y apenas cuestan gasto público.

Su coste existe, pero lo pagan otros: los propietarios que retiran oferta, los inquilinos que no encuentran contrato y los jóvenes que se quedan fuera. La regulación es la política de vivienda de quien no quiere presupuestarla.

El diseño institucional agrava el problema. El Estado legisla, pero la competencia es autonómica. Las comunidades gestionan, pero dependen de transferencias anuales, negociadas y tardías.

Los ayuntamientos tienen el suelo, pero no la financiación. Cada eslabón puede culpar al siguiente, y nadie responde del único resultado que importa, y hemos de medirlo en viviendas terminadas.

En mi modesta opinión, salir de este bucle no exige grandes hallazgos, sino disciplina fiscal y voluntad política. Hacen falta, al menos, cuatro cosas:

Unos Presupuestos Generales que den a la vivienda un peso coherente con la prioridad que se proclama.

Una financiación plurianual estable, aprobada antes de que empiece el ejercicio y no cuando ya ha transcurrido un tercio.

Transferencias condicionadas a resultados verificables (viviendas iniciadas y terminadas, suelo puesto en carga) y publicadas comunidad a comunidad.

Una evaluación independiente del gasto que permita saber qué funciona y qué no.

Mientras tanto, la vivienda seguirá ocupando el lugar que hoy le reserva la clase política, es decir, el primero en los discursos y uno de los últimos en las cuentas.

*** Fernando Pinto es profesor titular de Economía Aplicada de la URJC.