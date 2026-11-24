Una solución para la jubilación: ¿Qué rentabilidad se necesita realmente para alcanzar objetivos?

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Solo uno de cada cuatro hogares españoles tiene un plan para su jubilación, según un estudio publicado con motivo del Día de la Educación Financiera. Detrás de esta cifra se esconde una cuestión de planificación.

Para que los esfuerzos de las familias se traduzcan en una jubilación cómoda, es necesario contar con un plan, y todo plan comienza con una pregunta sencilla que rara vez nos planteamos: ¿Cuáles son nuestros objetivos?

Como inversores, a menudo nos centramos en las rentabilidades que podríamos obtener, en lugar de en las que se necesitan para alcanzar nuestros objetivos financieros. Sin embargo, partir de una meta e ir retrocediendo puede ayudarnos a responder a las preguntas más importantes: ¿Cuánto necesito, en qué plazo y qué crecimiento anual se requiere para alcanzarlo?

Las respuestas suelen ser más alentadoras de lo que muchos imaginan. Gracias al factor tiempo y al efecto del interés compuesto, incluso con tasas de rentabilidad moderadas, los inversores pueden multiplicar el valor de sus inversiones y hacer crecer su patrimonio para alcanzar sus objetivos de jubilación.

Por ejemplo, un crecimiento aproximado del 7% anual es suficiente para que un inversor duplique su inversión en un plazo de 10 años, mientras que un crecimiento de alrededor del 8% anual puede multiplicar por casi cinco la inversión en un plazo de 20 años.

Históricamente, la rentabilidad de la renta variable global ha sido excelente a largo plazo, pero la tendencia no es lineal

De esta forma, las carteras pueden crecer considerablemente sin necesidad de obtener rendimientos anuales de dos dígitos.

Lo importante es el camino

Partir de la base de que se necesitan rentabilidades muy elevadas para alcanzar los objetivos puede plantear retos, ya que puede empujar a los inversores a correr más riesgo del necesario. Históricamente, la rentabilidad de la renta variable global ha sido excelente a largo plazo, pero la tendencia no es lineal.

Las rentabilidades a corto y medio plazo son muy volátiles, y los periodos de caídas máximas han sido, históricamente, muy pronunciados.

Esa incertidumbre tiene un coste que no siempre es evidente, lo que lleva a los inversores a abandonar por completo sus planes, a menudo en momentos poco oportunos, lo que dificulta aún más la consecución de sus objetivos financieros.

Esto explica en parte por qué tantas personas prefieren guardar su dinero en efectivo, que sigue sin poder competir cuando los tipos de interés son más altos.

Comprender cómo se comportan las diferentes inversiones y qué nivel de riesgo se puede asumir sin perder la calma es una parte esencial de la planificación, ya sea para la jubilación o para cualquier otro objetivo a largo plazo.

Lograr que la rentabilidad sea más predecible

Pero, ¿y si los inversores pudieran fijarse como objetivo unas rentabilidades que se ajustaran a sus metas, sin depender en exceso de un buen comportamiento del mercado de valores? Esto es precisamente lo que pretenden las inversiones de rentabilidad definida.

Estas estrategias pueden contribuir a reducir la incertidumbre de la inversión en renta variable, al aumentar la probabilidad de generar una rentabilidad objetivo en un mayor número de escenarios de mercado.

Es posible fijarse como objetivo y alcanzar rentabilidades del 7%, 8%, 9% o incluso del 10% anual, siempre que se cumplan unas condiciones predefinidas, a menudo sin que sea necesaria una revalorización significativa del mercado de valores.

Las inversiones de rentabilidad definida pueden adoptar diversas formas, pero, por lo general, renuncian al potencial alcista del mercado de valores al limitar la rentabilidad potencial al nivel objetivo. A cambio, estas inversiones amplían la gama de escenarios de mercado en los que se puede obtener la rentabilidad objetivo.

Veamos un ejemplo con un plazo de seis años. Siempre que los mercados bursátiles no hayan registrado una caída superior al 30% aproximadamente al final de este periodo, la inversión alcanzará la rentabilidad prevista.

En este caso, el mercado puede subir, mantenerse estable o incluso bajar ligeramente, y el resultado para el inversor será el mismo: la rentabilidad objetivo.

Sin embargo, si los mercados registran una caída superior al 30% aproximadamente al final del periodo de seis años, la rentabilidad de la inversión se ve reducida en la misma proporción que dicha caída y no genera los dividendos que un inversor en acciones esperaría percibir normalmente.

Si los mercados bursátiles registraran una caída del 50 % al cabo de seis años, una inversión de rentabilidad definida no protegería, por lo general, a los inversores de ese descenso.

Aunque, históricamente, las caídas puntuales de más del 30% en periodos de seis años han sido relativamente poco frecuentes en los principales mercados bursátiles .

Planificar con una finalidad

El hecho de que solo uno de cada cuatro hogares en España cuente con un plan de ahorro para la jubilación supone, ante todo, una oportunidad para planificar la jubilación. El primer paso consiste en definir un objetivo y un horizonte temporal, y calcular qué rentabilidad se necesita para alcanzarlo.

Si unas rentabilidades del 7% u 8% anual son suficientes para lograr ese objetivo, maximizar la rentabilidad potencial puede que no sea necesariamente una prioridad.

Lo importante es generar la rentabilidad necesaria para alcanzar el objetivo, asumiendo al mismo tiempo un nivel de riesgo que permita a los inversores seguir adelante en ese camino.

Empezar pronto, ser constante y conocer las herramientas disponibles, incluidas aquellas que ofrecen rendimientos más predecibles, son las claves para convertir los ahorros en un plan. Y en ese camino, la educación financiera es el mejor punto de partida.

***Jack Roberts, Fund Manager, WisdomTree.