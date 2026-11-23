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El riesgo para España no es elegir entre China y EEUU: es quedarse sin opciones

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La reunión de Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin este jueves en Shenzhen plantea a España una cuestión que va más allá de la diplomacia: qué ocurre con una inversión cuando el acceso a un componente, una tecnología o un mercado queda condicionado por una decisión de seguridad nacional.

Para una empresa española, el problema puede no ser que su proveedor deje de ser competitivo, sino que una restricción impida seguir comprándole y no exista un sustituto disponible.

Ese es el mecanismo que importa. Una licencia tecnológica denegada puede retrasar un proyecto; un componente difícil de sustituir puede interrumpir una actividad; y una dependencia incompatible con las condiciones de una licitación puede cerrar el acceso a un contrato.

No hace falta que se rompa el comercio entre Estados Unidos y China para que determinadas inversiones pierdan rentabilidad o dejen de ser viables.

España no parte de una posición equidistante dado que pertenece a la Unión Europea, y su economía está integrada en el marco financiero y regulatorio europeo.

El desafío no es escoger entre Washington y Pekín, sino identificar qué dependencias de suministros y tecnologías asiáticas podrían comprometer la financiación, los contratos o la continuidad de nuestras empresas.

Quedarse sin opciones significa descubrir esa incompatibilidad cuando sustituir al proveedor, o cambiar de tecnología, ya exige un coste o un plazo que el negocio no puede asumir.

Por eso esta transformación plantea dos problemas estrechamente relacionados. Por un lado, para las empresas del IBEX 35, determinar qué activos y cadenas de valor pueden quedar condicionados por decisiones exteriores. Por otro, para el Estado, financiar la adaptación de su economía con una deuda pública elevada y un margen presupuestario limitado.

Por eso vemos que la cuestión decisiva para España no es solo qué se acuerde en Shenzhen, sino qué dependencias seguirán condicionando sus decisiones incluso si la reunión reduce temporalmente las tensiones.

El dilema del IBEX 35

Durante décadas, la internacionalización de la gran empresa española se benefició de un entorno en el que las consideraciones comerciales y financieras podían prevalecer sobre numerosas restricciones geopolíticas; pero ese margen de maniobra se estrecha.

España registró un déficit comercial bilateral con China de 42.277 millones de euros en 2025, reflejo de una relación comercial asimétrica, cuya importancia estratégica no reside en la cifra agregada por sí sola, sino en la composición y sustituibilidad de las importaciones críticas en sectores industriales y tecnológicos.

Por esto para una empresa, la pregunta decisiva no es cuánto compra a China, sino qué parte de su actividad no podría mantener si se restringiera un componente, una licencia o una tecnología difícil de sustituir (pregunta fundamental también del Plan de Continuidad de Negocios).

La exposición comercial y la dependencia crítica no son lo mismo, dado que esta última debe evaluarse por su impacto operativo, el tiempo necesario para sustituirla y las alternativas disponibles.

Sin embargo, la fragmentación geoeconómica no reduce por igual el valor de todas las grandes empresas españolas, porque reordena sus ventajas competitivas según sus dependencias específicas y su capacidad de adaptación.

El impacto es profundamente asimétrico, porque mientras que para una compañía de defensa, energía o telecomunicaciones una licencia tecnológica, el origen de un componente o la seguridad de suministro puede ser determinante, para una entidad financiera pesan más la estabilidad regulatoria, el coste de financiación y la exposición al riesgo soberano, y para una concesionaria de infraestructuras resultan decisivos los marcos contractuales y el acceso a capital a largo plazo.

El riesgo estratégico para los consejos de administración no es tanto la ruptura súbita del comercio global, sino la pérdida silenciosa de opcionalidad al descubrir que un activo, un proveedor o una alianza tecnológica que hoy aporta escala en Europa, puede limitar mañana el acceso a financiación, o contratos en jurisdicciones sometidas a criterios más estrictos de seguridad nacional.

En términos de valoración, esta transformación puede operar simultáneamente sobre tres variables concretas: menores flujos de caja esperados, mayores necesidades de inversión para sustituir dependencias y un aumento de la prima de riesgo exigida al capital.

La exposición geopolítica dejaría así de ser un factor externo para incorporarse directamente a las hipótesis de valoración de determinados activos.

Para el consejo de administración, la pregunta operativa es qué inversión dejaría de ser viable bajo restricciones concretas.

Identificar esa exposición, asignar un responsable de su seguimiento y acordar qué señal obligaría a revisar la decisión, convierte el análisis geopolítico en una función de gobierno.

Entender por qué ocurrió, no sustituye a decidir cuando todavía podía evitarse.

El dilema del Estado

Para el Estado español (más allá del ciclo electoral del 29 de noviembre), el diagnóstico exige distinguir con rigor entre nuestras fortalezas institucionales y nuestras restricciones presupuestarias.

La principal fortaleza reside en la arquitectura monetaria europea. España no es una economía emergente expuesta a crisis repentinas de balanza de pagos, dado que se financia en euros, dentro de un mercado único y bajo el paraguas institucional del Banco Central Europeo.

Ese anclaje constituye su principal mecanismo de protección financiera, aunque también delimita su margen de actuación unilateral.

La vulnerabilidad aparece al cruzar esa arquitectura con nuestra posición fiscal. Con una deuda pública que alcanzó el 101,4% del PIB en el segundo trimestre de 2026 y un 51,0% de la deuda del Estado en manos de inversores no residentes (según los datos del Tesoro de agosto), España conserva acceso a los mercados, pero su elevada deuda y sus propias rigideces presupuestarias limitan su capacidad para financiar programas industriales de gran escala, o amortiguar shocks exteriores prolongados sin reasignaciones de recursos, nuevas medidas fiscales o apoyo europeo.

La elevada presencia de inversores no residentes, refuerza la importancia de preservar la confianza financiera, aunque su sostenibilidad descansa principalmente en la credibilidad fiscal española, las condiciones de mercado y la estabilidad de la eurozona.

Conservar alternativas

La lección que deja este nuevo ciclo geoeconómico para las instituciones y las empresas españolas es evidente. En un entorno donde las grandes potencias negocian de forma más transaccional y convierten las interdependencias en palancas de negociación, la neutralidad pasiva resulta claramente insuficiente… aunque el alarmismo tampoco ofrece soluciones operativas.

Conservar alternativas no significa duplicarlo todo, ni reducir cualquier exposición internacional, sino decidir qué coste presente resulta justificable, para evitar una dependencia capaz de bloquear una decisión futura.

Para una empresa, eso exige priorizar qué suministros o tecnologías necesitan sustitutos viables; para el Estado, qué capacidades estratégicas merecen recursos públicos y con qué margen presupuestario.

La cuestión, por tanto, no es elegir entre eficiencia y seguridad en abstracto, sino identificar dónde una dependencia puede comprometer decisiones esenciales y cuánto cuesta reducirla. Ese es el trabajo que debe hacerse antes de que una restricción convierta una alternativa descartada por cara, en una opción que ya no existe.

*** Jose Parejo es fundador y CEO de JPA — Jose Parejo & Associates, firma de inteligencia estratégica y análisis de riesgo soberano que asesora un número limitado de consejos por sector y región. joseparejo-associates.com ***