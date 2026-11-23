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Hay pocas formas de manipulación tan antiguas y eficaces como la apelación al miedo. Cuando alguien intenta convencernos no con razones, datos o argumentos contrastables, sino anunciando desgracias y catástrofes, conviene preguntarse qué pretende realmente.

Muy a menudo, detrás de quien agita el miedo no hay voluntad de informar, sino de condicionar e intimidar.

El miedo tiene una función natural: avisarnos del peligro. Pero, precisamente por su fuerza, altera nuestro juicio.

Quien tiene buenas razones las expone; quien no las tiene, asusta

Cuando nos domina, la reflexión cede ante la inquietud y la prudencia se confunde con la obediencia. Quien lo sabe y lo utiliza deliberadamente está actuando sobre una de nuestras mayores vulnerabilidades.

El miedo aparece cuando faltan los argumentos. No es casualidad. Cuando no se puede demostrar que una propuesta es buena, se intenta convencer de que todas las alternativas son terribles.

Cuando no se sabe explicar por qué conviene una decisión, se anuncia que no adoptarla conducirá al desastre. No se trata de demostrar que uno tiene razón, sino de conseguir que los demás tengan miedo de pensar de otra manera.

"Que vienen los malos", "que todo está en peligro", "que lo vamos a perder todo". Repetidos hasta la saciedad, estos mensajes instalan una sensación de amenaza permanente, estén o no acreditadas las amenazas.

Y una sociedad asustada es mucho más fácil de conducir que una sociedad que piensa y contrasta.

Es un recurso que no distingue ideologías: aparece en la política, en los movimientos sociales, en las causas medioambientales y en cualquier terreno donde haya intereses en juego.

Nada de esto significa negar los problemas reales. Hay riesgos que deben denunciarse y situaciones que exigen medidas urgentes.

Pero advertir con rigor no es lo mismo que asustar para manipular. Una causa no es más justa por el miedo que consigue despertar, ni más verdadera por repetirse más veces.

Razón para desconfiar

Conviene decirlo con claridad: cuando alguien convierte el miedo en su principal argumento, eso debería bastar para desconfiar de él. No hace falta dominar el asunto ni rebatir cada dato. El propio método lo delata: quien tiene buenas razones las expone; quien no las tiene, asusta.

Y hay algo más grave. Quien recurre al miedo sabe perfectamente la ansiedad que provoca, sobre todo entre quienes no disponen de la información o la formación necesarias para contrastar lo que escuchan; no porque sean menos capaces de pensar, sino porque están más expuestos.

Que, aun así, siga adelante demuestra que la angustia ajena le importa poco o nada, y que las personas solo le interesan como instrumento para sus fines. Quien actúa de ese modo no merece nuestra confianza.

La responsabilidad de quien comunica es justo la contraria: aportar información, distinguir los hechos de las opiniones, reconocer las incertidumbres y dejar que cada uno forme su propio criterio.

Eso exige esfuerzo, conocimiento y honestidad. Asustar es mucho más fácil: basta con anunciar una catástrofe y dejar que la imaginación haga el resto.

Preguntas sencillas

Ante cualquier mensaje que pretenda movilizarnos mediante el temor, basta con preguntarse: ¿qué hechos lo respaldan?, ¿qué pruebas existen?, ¿se explican todas las alternativas?, ¿quién se beneficia de esta alarma?, ¿se describe un peligro real o se construye un escenario de temor? Son preguntas elementales, pero constituyen una defensa extraordinaria frente a la manipulación.

La verdad no necesita amenazas para abrirse camino; le bastan los hechos, los argumentos y la libertad. El miedo puede conseguir adhesiones e imponer silencios, pero nunca será un sustituto digno de la razón.

Al fin y al cabo, hay una diferencia fundamental entre quien nos advierte de un peligro porque quiere protegernos y quien nos amenaza con él porque necesita que le sigamos. El primero apela a nuestra inteligencia. El segundo se aprovecha de nuestros temores.

Y esa diferencia dice mucho más de quien habla que de quienes le escuchan.

*** Juan Ignacio López-Escobar Fernández es ingeniero de minas, portavoz del Instituto de la Ingeniería de España y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur.