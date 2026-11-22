El pasado 12 de agosto comenzó a aplicarse en la Unión Europea el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), Reglamento (UE) 2025/40.

Con él se abre una transformación sustancial que se desplegará hasta 2040: Europa deja de concentrarse únicamente en cómo gestionar los residuos y empieza a exigir que los envases se diseñen, desde su origen, para reducirlos, reutilizarlos y reciclarlos.

Pero la novedad no es solo ambiental. El PPWR introduce nuevas condiciones para competir en el mercado europeo, hasta el punto de que una empresa rentable podría verse impedida de comercializar determinados productos por las características de sus envases. A nuestro juicio, hay cinco razones que explican este riesgo.

Primera. Porque un envase que incumpla los requisitos del PPWR puede impedir la comercialización de un producto. El Reglamento alcanza a prácticamente todos los materiales y formatos: botellas, cajas, bandejas, palés o embalajes industriales.

Y afecta tanto a fabricantes europeos como a quienes introducen productos envasados desde terceros países. A partir de 2030, conforme a los criterios y plazos previstos, las exigencias de diseño para el reciclaje condicionarán la comercialización de los envases.

La circularidad deberá demostrarse, no proclamarse

Una compañía podrá fabricar un producto excelente, ofrecerlo a buen precio y tener compradores interesados y, sin embargo, encontrarse con que su envase impide comercializarlo legalmente. Lo que parecía un accesorio del producto puede convertirse en una barrera de acceso al mercado.

Segunda. Porque no bastará con afirmar que un envase es reciclable: habrá que demostrarlo. El PPWR introduce una diferencia decisiva entre la reciclabilidad teórica y la real. Desde 2030 se aplicarán criterios armonizados de diseño para el reciclaje, cuyo detalle técnico debe fijar la Comisión mediante actos delegados que el Reglamento prevé aprobar, a más tardar, el 1 de enero de 2028.

Y, a partir de 2035, se incorporará progresivamente la exigencia de reciclaje a escala: que existan sistemas efectivos de recogida, clasificación y capacidad industrial para reciclar esos envases en cantidades significativas. No es lo mismo que un material pueda reciclarse técnicamente que contar con infraestructuras capaces de recuperarlo de manera efectiva.

Una empresa que no pueda acreditar el cumplimiento de los requisitos aplicables se arriesga a no poder comercializar determinados envases. La circularidad deberá demostrarse, no proclamarse.

Tercera. Porque la capacidad de cumplir dependerá también de los proveedores y de toda la cadena de suministro. Cumplir el PPWR no consiste simplemente en sustituir un material por otro.

La gestión del packaging pasa así de ser una cuestión operativa a convertirse en una decisión estratégica

Exige información fiable sobre la composición de los envases, su contenido reciclado y sus componentes, además de documentación técnica y coordinación entre proveedores, compras, diseño, fabricación y logística.

Pero la disponibilidad de materiales reciclados y de infraestructuras de recuperación no depende enteramente de cada compañía. Una mala elección de proveedor, un material difícil de recuperar o un rediseño tardío pueden comprometer el cumplimiento normativo e impedir la comercialización de un producto.

La cadena de suministro se convierte así en la columna vertebral del cumplimiento: material, peso por unidad, contenido reciclado o volúmenes por referencia y país son datos dispersos entre especificaciones de producto, listas de materiales de proveedores, sistemas de gestión y registros aduaneros.

Cuando no se integran, aumenta el riesgo de incumplimiento. La gestión del packaging pasa así de ser una cuestión operativa a convertirse en una decisión estratégica.

Cuarta. Porque el coste de adaptar los envases puede comprometer la rentabilidad de determinados productos. Adaptarse al PPWR exigirá inversiones, cambios tecnológicos y modificaciones en los procesos productivos.

Para algunas compañías, especialmente cuando los márgenes son estrechos, esos costes pueden hacer que determinados productos dejen de resultar rentables. Sin embargo, también existe una oportunidad económica: utilizar los recursos de manera más eficiente.

Según el informe The New Plastics Economy, el 95 % del valor de los materiales utilizados en envases de plástico, equivalente a entre 80.000 y 120.000 millones de dólares anuales en todo el mundo según una estimación de 2016, se pierde después de un único uso. Extraemos materias primas, consumimos energía, fabricamos y transportamos materiales para desechar buena parte de su valor.

El PPWR pretende corregir esa ineficiencia. Diseñar mejor puede reducir costes de materias primas, transporte y gestión de residuos. Pero la rentabilidad de cada solución deberá demostrarse con números.

Quinta. Porque las nuevas reglas europeas pueden dejar atrás a las empresas que no transformen a tiempo sus procesos y modelos de negocio. El PPWR no introduce únicamente nuevas obligaciones ambientales.

Al sustituir una directiva por un reglamento de aplicación directa, la UE pretende armonizar requisitos antes dispersos entre países y acelerar el desarrollo de mercados de materias primas secundarias. Las empresas deberán adaptar sus decisiones de diseño, inversión, aprovisionamiento y comercialización a esas nuevas condiciones.

Quienes se anticipen podrán encontrar oportunidades de innovación y eficiencia. Quienes retrasen su adaptación se expondrán a mayores costes, interrupciones comerciales y pérdida de competitividad. No se trata solo de cumplir una norma, sino de prepararse para competir en un mercado con reglas diferentes.

En definitiva, el PPWR plantea a las empresas una elección estratégica. Pueden interpretarlo como otra obligación regulatoria y limitarse a cumplir cada requisito cuando llegue su fecha.

O pueden anticiparse y aprovecharlo para revisar cómo diseñan sus productos, utilizan los recursos y organizan sus cadenas de suministro. La primera respuesta puede conducir a una adaptación reactiva y costosa. La segunda puede abrir oportunidades de innovación, eficiencia y creación de valor.

Por tanto, a la pregunta de si un envase puede dejar fuera del mercado europeo a una empresa rentable, la respuesta es directa: sí, un envase puede impedir que una empresa rentable comercialice determinados productos si incumple los requisitos aplicables. El PPWR introduce una dimensión adicional de la competitividad: ya no bastará con fabricar buenos productos a buenos precios.

También importará cómo se utilizan, recuperan y reincorporan al sistema productivo los materiales que los acompañan. En otras palabras: a partir de ahora, en Europa no bastará con ser competitivo. También habrá que diseñar para seguir siéndolo.

***Alberto Andreu Pinillos e Isabel Castillo Espinós, senior advisor y senior maganer, respectivamente, de Sostenibilidad de EY.