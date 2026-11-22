Las Elecciones Generales del 29 de noviembre oficialmente exigirán sobre los 450 millones de euros de coste directo.

El cálculo es sencillo. Para 2023 se presupuestaron 237 millones de euros para las elecciones generales y autonómicas de coste directo y 56 MM€ para subvencionar los costes de los partidos políticos. Total 403 millones de euros.

Por tanto, teniendo en cuenta la inflación de los últimos tres años y las desviaciones presupuestarias normales, la cifra de 450 millones de euros es un cálculo razonable.

Supongamos que todos los electores que usen su derecho voten tanto al Congreso, como al Senado, con una participación del 70% sobre 38,7 millones de electores inscritos.

En ese caso, este año votarán aproximadamente unos 27,1 millones de personas (en 2023 fueron 24.964.964, incluyendo las 12.517 papeletas en blanco).

Hay una paralización de la actividad administrativa con el consiguiente perjuicio de los procesos productivos

Por tanto si dividimos 450 millones de euros por 27,1 millones de votantes, cada votante costará aproximadamente unos 17 euros.

Pero esto es sólo el coste directo. Lo que va a salir de las cajas del Estado para pagar, papeletas, logística, seguridad, miembros de las mesas, escrutinio y recuento, subvención a los partidos políticos con representación parlamentaria, ...

Además, en estas elecciones hay otros gastos mucho mayores que no se deberán al proceso electoral.

Unos gastos que se derivan de la incertidumbre que toda elección general introduce en la economía. Algunas inversiones se retrasan a la espera de confirmar los resultados.

También hay una paralización de la actividad administrativa con el consiguiente perjuicio de los procesos productivos.

Lo que está haciendo este gobierno es eso: poniendo parches, con objetivo electoral

Todo eso es lo normal en unas elecciones generales.

Pero en este 29N hay un gasto "peculiar" propio de estas elecciones a tener en cuenta. Son gastos ocultos derivados de la manipulación que el Gobierno está haciendo de un periodo electoral en el que está en interinidad.

El Ejecutivo de Sánchez se ha puesto nervioso y se ha dedicado a utilizar el dinero de todos los españoles como propaganda electoral a su favor.

Los Consejos de Ministros ordinarios y extraordinarios que ha convocado el presidente Sánchez en una etapa de clara interinidad solo tienen un objetivo: aprobar medidas que sirvan para incitar al voto al PSOE y sus aliados en el Gobierno.

Son, por ejemplo, gastos relativos a la vivienda y al Salario Mínimo Interprofesional que el Gobierno está aprobando vía decreto o decreto-ley.

Gastos que van a pagar muchos españoles: los tenedores de vivienda; los empresarios con aumento de los costes del trabajo; los jóvenes que verán desaparecer oferta de alquiler por el decreto de vivienda aprobado y, en consecuencia, encarecer las rentas a pagar; los trabajadores sin cualificar que no serán contratados porque no producen el salario que la ley exige, ...

Otro gasto singular va a ser el derivado de la revalorización de las pensiones. Parece ser que el ejecutivo de Sánchez se propone revalorizarlas en un 4%.

Revalorización inferior al IPC de este año que será del 4,9/5,0%. Pero que, en todo caso, hay que decidir teniendo en cuenta el resto de los gastos presupuestarios del Estado. Hacerlo sin saber cómo pagarlos es un parche.

Además de todo esto el Gobierno anuncia gastos urgentes en temas como las infraestructuras sin estar seguros de que los va a poder hacer, porque no tiene presupuestos. Otro parche de propaganda electoral.

Lo que está haciendo este gobierno es eso: poniendo parches, con objetivo electoral.

Ya hemos visto a lo que conduce el "parcheo" continuado durante años sin presupuesto. Conduce a un descontrol del gasto, a la probabilidad de aumentar la corrupción, a la ineficacia en el mantenimiento de las estructuras, al deterioro de los servicios públicos ...

Este es el gasto oculto de las elecciones del 29N. Un gasto peligroso mucho más grande que el directo.

Un gasto que es una corrupción conceptual de la democracia. Usurpar las decisiones al siguiente gobierno, sea el que sea.

Y este es el concepto que tiene el actual Gobierno Sánchez: las arcas del Estado están para satisfacer las necesidades de campaña de los que están en el poder, para intentar no perderlo; haciendo de su capa un sayo.

Esperemos que los electores sean conscientes de la trampa a la que conducen estos dispendios. Pan prometido hoy que conduciría al hambre de mañana.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.