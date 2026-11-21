“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres” (Platón).

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 sitúan a la ciudadanía ante cuatro modelos de país netamente distintos en los programas de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

El debate de fondo enfrenta a quienes confían en la expansión del Estado para redistribuir rentas, intervenir mercados clave y blindar derechos sociales, frente a quienes apuestan por liberar el dinamismo del mercado, rebajar impuestos y reforzar el control de las fronteras.

Desde una mirada atenta tanto a la libertad económica como a la autonomía individual y al interés nacional, las diferencias entre bloques (y dentro de cada uno) resultan determinantes. Comencemos con una tabla resumen:

Gráfico Gustavo Rivero

1) Impuestos y economía: dinamismo de mercado frente a mayor presión fiscal.

La distancia más visible aparece en la fiscalidad y la regulación económica. PP y Vox coinciden en aliviar al contribuyente y al tejido productivo mediante la regla de derogar tres normas por cada nueva que se apruebe.

El PP propone bajar el IRPF a rentas medias y bajas, deflactar la tarifa, exonerar el salario mínimo, suprimir hasta el 100% del IRPF el primer año a jóvenes de 18 a 35 años, fijar un IVA del 0% en alimentos básicos, ampliar la libertad de amortización en Sociedades e implantar un test de productividad previo a cada regulación.

Vox añade una rebaja masiva del IRPF según hijos, recortes en Sociedades y en el IVA de esenciales, cuota cero a autónomos bajo el SMI, una Ley de Unidad de Mercado, silencio administrativo positivo general, la derogación de la legislación laboral vigente y la supresión de gasto público superfluo.

En el polo opuesto, el bloque de izquierdas confía en una mayor carga tributaria e intervención laboral.

El PSOE plantea elevar hasta el 35% el tipo al capital superior a 300.000 euros, duplicar la tasa Tobin al 0,4%, gravar a grandes tecnológicas y viajes de lujo (jets y megayates), completar la jornada de 37,5 horas hacia las 35, blindar el SMI por encima del 60% del salario medio y endurecer el despido improcedente.

Frente Amplio profundiza ese intervencionismo con un mínimo real del 20% en Sociedades, una Tasa Zucman del 3% (>50 millones), tope a herencias de 10 millones (marginal del 100%), IRPF al 52% desde 300.000 euros, jornada hacia 32 horas, participación laboral paritaria en consejos de administración, reparto de beneficios y una Banca Pública.

En pensiones, PSOE, PP y Frente Amplio garantizan su actualización con el IPC (con blindaje constitucional en el caso de PSOE y Frente Amplio), mientras Vox vincula su sostenibilidad al crecimiento económico y la natalidad.

2) Vivienda: seguridad jurídica y oferta contra topes y expropiación.

El choque entre soluciones de mercado e intervención estatal se repite en la vivienda. El PP deroga la Ley de Vivienda actual —por considerar que sus zonas tensionadas reducen la oferta—, apuesta por construir un millón de inmuebles con silencio positivo en licencias, reduce al 4% el IVA de primera compra para menores de 40 años, incentiva fiscalmente las renovaciones de alquiler por debajo del IPC y garantiza desalojos de ocupas en 48 horas.

Vox comparte la derogación de la ley y la liberalización de suelo, fija IVA 0% e ITP bonificado al 100% en primera vivienda habitual, introduce prioridad nacional en vivienda protegida y reduce el desalojo a menos de 24 horas.

Frente a ello, el PSOE moviliza el 1% del PIB anual y más de 25.000 millones del ICO, reforma la Constitución para elevar la vivienda a derecho fundamental, grava a grandes propietarios y fondos buitre y mantiene desalojos en 48 horas.

Frente Amplio lleva la intervención aún más lejos: destina el 1% del PIB a levantar 1,5 millones de viviendas públicas, topa los alquileres al 25% de la renta, prohíbe desahucios a vulnerables, extingue los pisos turísticos en zonas tensionadas, expropia viviendas a grandes tenedores corporativos y recarga hasta el 150% el IBI de viviendas vacías.

3) Libertades individuales: aborto y eutanasia.

Si en economía la derecha encarna el impulso desregulador, en el terreno de las libertades personales el eje se invierte. PSOE y Frente Amplio defienden blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución para garantizar su ejercicio efectivo e igualitario en todo el país; el PSOE se reafirma en el acceso al aborto sin consentimiento paterno a los 16 y 17 años y el blindaje de la eutanasia vigente, mientras Frente Amplio consagra aborto, eutanasia y suicidio asistido en una Ley de Libertad de Conciencia con formación médica obligatoria en interrupción voluntaria del embarazo.

En la otra orilla, el PP no plantea reformas sobre la regulación vigente del aborto ni de la eutanasia; centra su propuesta en el apoyo a la maternidad (computando al concebido no nacido en las ayudas familiares) y en una ley nacional de cuidados paliativos para que nadie se vea empujado a “la aceleración de la muerte” por falta de alternativas o soledad.

Vox adopta una postura conservadora: defiende el derecho a la vida “desde su concepción hasta la muerte natural” blindando la objeción de conciencia sanitaria y farmacéutica.

4) Inmigración y energía: capacidad nacional frente a apertura o cierre.

La política migratoria revela un contraste nítido entre gestionar flujos útiles para el país, abrir vías de regularización o cerrar el grifo. El PP propone una autoridad migratoria única, cupos anuales y visados por puntos ligados a sectores con falta de mano de obra, prohibición de regularizaciones masivas, un compromiso obligatorio de integración (idioma, Constitución y valores europeos, con veto al burka y niqab en espacios públicos), expulsión de condenados por delitos graves o multirreincidencia y retorno prioritario de menores con sus familias.

Vox opta por prohibir regularizaciones, suprime el arraigo, impulsa un plan de remigración para quienes no contribuyan o vivan de subsidios e impone la prioridad nacional en sanidad, vivienda y ayudas.

En la izquierda, el PSOE defiende flujos legales vinculados al empleo junto a 500 millones para el Plan de Integración 2026-2030 y acogida a menores, mientras Frente Amplio apuesta por regularizaciones estables, cierre de los CIE, fin del rechazo en frontera, asilo en embajadas y voto municipal para residentes.

En energía, PP y Vox coinciden en suprimir el cierre de las centrales nucleares (PP con neutralidad tecnológica y sin el impuesto eléctrico del 7%, y Vox revirtiendo el Pacto Verde Europeo y estudiando nuevas centrales nucleares), frente a un PSOE que mantiene el cierre nuclear hasta 2035 con el 81% renovable en 2030 y un Frente Amplio que cumple el cierre desde 2027-2028, invierte el 3,5% del PIB anual y crea una comercializadora pública con tres horas de luz gratis al día.

En conclusión, el 29-N enfrenta dos visiones opuestas sobre dónde termina el Estado y dónde empieza la iniciativa individual. Quien priorice la libertad económica, el alivio fiscal y una inmigración selectiva ajustada a la capacidad real del país encontrará sus principales bazas en el bloque liberal-conservador.

El bloque de izquierdas protege las libertades individuales, pero al precio de una mayor presión fiscal, más regulación laboral y una intervención directa sobre la vivienda y la energía que tensiona el funcionamiento del mercado.

La urna decidirá qué combinación de libertad económica, autonomía personal y orden institucional prefiere España.

Gráfico Gustavo Rivero

Recuerda las palabras de Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos en todas partes, diagnosticarlos erróneamente y aplicar los remedios equivocados”.