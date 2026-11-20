Los debates electorales rara vez alteran el curso de unas elecciones, pero a veces desnudan la realidad que la propaganda se ha empeñado en ocultar. El cara a cara del jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pertenece a esa categoría.

Hubo algo más relevante que los golpes de efecto: un presidente que, tras ocho años en el poder, fue incapaz de explicar por qué los españoles deberían concederle cuatro más, y un aspirante que, sin alardes retóricos, logró convertir la cita en lo que debe ser una elección democrática: un examen de la gestión del Gobierno.

Empecemos por la vivienda, estandarte de la campaña socialista. El presidente sostuvo que la caída de la oferta de alquiler no es tal, sino el reflejo de unos contratos más estables.

Cualquier estudiante de primer curso de Economía sabe que cuando se topan los precios o se cercenan los derechos del propietario, la oferta se contrae, huye hacia segmentos no regulados o desaparece.

Assar Lindbeck, socialdemócrata sueco, lo advirtió hace más de medio siglo: después del bombardeo, el control de los alquileres es la manera más eficaz de destruir una ciudad. Feijóo acertó con una ironía que resumía el fracaso: hay más pisos en los sumarios de corrupción que viviendas entregadas por el Gobierno.

Pero el crecimiento agregado es una métrica engañosa cuando descansa sobre el aumento de la población y del gasto público, no sobre la productividad

Y planteó lo obvio: liberar suelo, construir, aliviar la fiscalidad y proteger la propiedad frente a la ocupación. Ampliar la oferta en lugar de racionar la escasez.

El bloque económico fue igualmente revelador. Sánchez presumió de crecer más que nuestros vecinos europeos. Pero el crecimiento agregado es una métrica engañosa cuando descansa sobre el aumento de la población y del gasto público, no sobre la productividad.

La renta per cápita avanza a paso de tortuga y la presión fiscal sobre las clases medias se ha intensificado por la vía silenciosa de no deflactar el IRPF, un impuesto que la inflación aplica sin pasar por el Congreso.

Cuando el presidente afirmó que su Gobierno había bajado los impuestos a las clases medias, millones de contribuyentes que comparan su nómina con el ticket del supermercado debieron de sentirse insultados.

Feijóo dio en la diana al resumir la filosofía del sanchismo: con el dinero de los demás gobierna cualquiera. Bastiat lo advirtió: el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo.

El compromiso estrella de Sánchez, elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, ilustra a la perfección su estilo de gobierno. Se decreta el resultado deseado y se ignoran sus consecuencias sobre los trabajadores menos cualificados, los jóvenes y las pymes de las regiones con menor productividad.

Feijóo, en cambio, ofreció algo insólito en la España de los últimos años: el compromiso de aprobar presupuestos. Gobernar con unas cuentas públicas votadas por el Parlamento no es un detalle técnico; es una condición elemental del control del poder y del Estado de derecho.

Pero donde el debate se decidió fue en el bloque de corrupción y regeneración democrática. Sánchez pidió perdón, se proclamó persona limpia y repitió que la corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí.

El problema es que la tolerancia cero no se proclama; se demuestra. La frase de Feijóo —"tiene usted más imputados que diputados"— tuvo la eficacia demoledora de las verdades incómodas.

Un Gobierno que ha colonizado instituciones y tensionado la independencia judicial no puede presentarse como baluarte de la higiene democrática. Montesquieu lo dejó escrito: todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él hasta que encuentra límites. El sanchismo ha consistido, precisamente, en desmontar esos límites uno a uno.

En inmigración y política exterior, el presidente recurrió al espantajo de la extrema derecha y la galería de villanos internacionales. Feijóo defendió una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, lo propio de una sociedad abierta que no confunde apertura con abdicación.

Y su pregunta sobre Marruecos —¿qué le debe usted a Rabat?— quedó sin una respuesta convincente.

¿Ganó Feijóo por elocuencia? No. Ganó porque los hechos estaban de su lado y su adversario carecía de argumentos para rebatirlos. Sánchez quiso convertir la noche en un plebiscito sobre el miedo; Feijóo la transformó en un juicio sobre la gestión. Y en ese terreno el presidente no tiene defensa.

Sánchez cerró su intervención recordando a los ciudadanos que en democracia el poder lo tienen ellos. Tiene razón. Y por eso mismo pueden retirárselo a quien lo ha usado para perpetuarse.

El 29N los españoles elegirán entre dos concepciones de la sociedad: la que confía en la libertad y la responsabilidad individual y la que aspira a administrar sus vidas desde la Moncloa. El jueves, al menos durante dos horas, la primera ganó la partida.