En mis clases de "Dirección de Personas" (también llamadas de Recursos Humanos) hay sesiones dedicadas a la negociación colectiva.

Un proceso en el que sindicatos y empresas negocian las condiciones laborales de los empleados. Quedan fuera de estos acuerdos los directivos a partir de cierto nivel.

En el sector privado se sabe cuál es la liturgia negociadora. Tanto a nivel sectorial, como de empresa, los agentes sociales han aprendido a manejar el conflicto.

Durante todo el año se llega a miles de acuerdos que regulan aspectos como la retribución, horarios de trabajo, seguridad e higiene laboral, derechos sindicales, ... En ellos se conjugan las necesidades de la empresa con las de los trabajadores.

Es una labor trabajosa y compleja. No hay literatura más enrevesada que la de un convenio. Muchos de sus puntos se refieren a acuerdos de convenios anteriores que se modifican con incrementos (salariales) o decrementos (horarios).

Una negociación colectiva en el sector público tiene dos escenarios: la mesa de negociación y los medios de comunicación

En la actualidad la mayoría de los conflictos se encauzan pacíficamente. Pero hay algunas excepciones. Últimamente esas excepciones se dan con frecuencia en el sector público y tienen tintes políticos.

Una negociación colectiva en el sector público tiene dos escenarios: la mesa de negociación y los medios de comunicación.

A la hora de negociar cada parte tiene tres tipos de poderes: el poder sentido (el convencimiento de que tiene razón); el poder otorgado (el que le da la otra parte); y el poder argumental (la fuerza de sus argumentos).

Los dos primeros, el poder sentido y el poder otorgado, en el sector público se construyen, o quieren construirse, en los medios de comunicación.

Para ello se utiliza la calle como escenario para que, a través de los medios de comunicación, los sindicatos aumenten su poder sentido. De ahí lo importante de las consignas.

En Madrid la consigna es la defensa de los servicios públicos, con la demonización del sector privado.

Por ejemplo, en Madrid la consigna es la defensa de los servicios públicos, con la demonización del sector privado.

Los sindicatos acusan al Gobierno de Madrid de favorecer lo privado en detrimento de lo público. Como si fueran antagónicos y no complementarios.

Para construir su "poder negociador sentido y otorgado" los sindicatos montan escenarios callejeros que se reflejan en los medios de comunicación.

En realidad se trata de amedrentar a los gestores públicos para que lleguen con la moral baja a la mesa negociadora (con un poder sentido disminuido).

Si, además, es en periodo electoral, mejor. Se espera que el gestor público de la Comunidad de Madrid pierda imagen y llegue "derrotado" a la mesa.

La estrategia no es nueva. Se trata de sustituir "la negociación racional" por el "pulso de poder" con la declaración de huelga con manifestaciones callejeras.

Sin embargo, una vez declarada la huelga el conflicto entra en un callejón sin salida. Callejón que secuestra a los ciudadanos; por ejemplo, perdiendo clases en la educación pública o alargando las listas de espera de la sanidad pública.

La estrategia de la tensión tiene por objeto doblegar al gestor público, cuya obligación es defender los recursos que no son suyos. Son de los contribuyentes que pagan impuestos.

Si el gestor público es irresponsable lo fácil es ceder. Una ministra socialista dijo que el dinero público era de nadie.

Pero un gestor público responsable tiene que defender los recursos de todos, no puede ceder simplemente por temor a ser impopular o miedo electoral.

Debe buscar un equilibrio razonable entre los diferentes intereses en juego.

Ceder al ruido de la calle es declinar esa responsabilidad.

Eso es lo que está pasando en Madrid. El Gobierno Ayuso es acosado y los sindicatos politizados creen que el miedo electoral le hará ceder.

Sin embargo hay algo que aprendí cuando tuve que mediar en mi época de concejal. El que pierde la huelga, el que cede, también acaba perdiendo la popularidad y la elección.

Una vez iniciada la huelga no hay vuelta atrás. Uno de los dos pierde.

¿Quién queremos los ciudadanos que se salga con la suya?: los sindicatos politizados de servicios públicos secuestrados por minorías politizadas o los gestores responsables de los recursos que aportamos con los impuestos.

Eso es lo que está en juego en Madrid. Eso es lo que explica las posiciones de unos y otros.

Usted, querido lector, elija bando.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.