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Mientras los negociadores apuran en Antalya (Turquía) las jornadas decisivas de la COP31 (Cumbre del Clima) con un primer borrador de acuerdo sobre la mesa y las diferencias de siempre en torno a los combustibles fósiles y la financiación, conviene no perder de vista lo esencial.

Más allá de la letra pequeña del texto final, lo que se discute en Turquía no es solo una cuestión ambiental.

Para Europa, y especialmente para España, es una cuestión de competitividad, de seguridad y de autonomía estratégica.

Electrificación

Empecemos por los datos. La Unión Europea importa el 57% de la energía que consume, según Eurostat, y en 2024 pagó más de 375.000 millones de euros por esas importaciones.

España, con una dependencia exterior cercana al 70%, está por encima de la media. Cada euro que sale para comprar petróleo y gas es un euro que no se invierte en nuestro tejido productivo, y cada sobresalto geopolítico en los países productores acaba trasladándose a nuestras facturas, a la inflación y a los márgenes de nuestras empresas.

Electrificar, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a que la transición avance en todo el mundo no es un sacrificio que hacemos por el planeta.

Lo vivimos con crudeza en 2022 y lo seguimos comprobando cada vez que una crisis lejana mueve los mercados de la energía.

Por eso, los grandes objetivos que se debaten en Antalya deben leerse en clave económica. La agenda de acción de la presidencia plantea elevar el peso de la electricidad en el consumo final de energía del 20% al 35% en 2035.

Para un país como el nuestro, esto no es una carga, sino una ventaja. España generó en 2025 el 55,5% de su electricidad con fuentes renovables, según Red Eléctrica.

Electrificar la movilidad, la climatización o buena parte de los procesos industriales significa sustituir energía importada por energía producida aquí, con recursos propios, precios más previsibles y valor añadido que se queda en el territorio.

Financiación climática

Por otra parte, la financiación climática no debe entenderse como un gasto a fondo perdido. El objetivo acordado de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para los países en desarrollo es también una enorme demanda de proyectos de energía limpia, redes, agua, adaptación e infraestructuras resilientes.

Es un mercado en el que las empresas españolas, líderes internacionales en renovables, ingeniería y gestión de infraestructuras, tienen mucho que aportar y mucho que ganar.

Y una transición que avance al mismo ritmo en todo el mundo es, en sí misma, una garantía para quienes nos movimos antes: cuanto más amplio sea el compromiso global, menor será el riesgo de que la industria europea compita en desventaja frente a quienes no asumen esos costes.

Coste económico y humano

Hay, además, un argumento que no conviene olvidar: el coste de no actuar. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire, exterior y doméstica, causa 6,7 millones de muertes prematuras al año en el mundo, y que el cambio climático provocará unas 250.000 muertes adicionales al año entre 2030 y 2050 por desnutrición, enfermedades y estrés térmico.

Europa no es ajena a esta realidad. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la exposición a partículas finas por encima de las recomendaciones de la OMS se asoció en 2023 a 182.000 muertes en la UE, y los fenómenos meteorológicos extremos causaron entre 2020 y 2024 pérdidas económicas de unos 45.000 millones de euros anuales de media, más del doble que en la década anterior.

La Unión Europea importa el 57% de la energía que consume, según Eurostat, y en 2024 pagó más de 375.000 millones de euros por esas importaciones.

España, que figura entre los países europeos con mayores pérdidas, lo ha comprobado con sequías, olas de calor e inundaciones como la dana de Valencia. Detrás de esas cifras hay bajas laborales, gasto sanitario, cosechas perdidas e infraestructuras destruidas, pero también vidas.

Reducir el uso de combustibles fósiles es, por eso, una de las políticas de salud pública y de gestión de riesgos más eficaces a nuestro alcance.

Nada de esto ocurrirá de forma automática. Para que la transición se traduzca en competitividad hacen falta redes eléctricas suficientes, almacenamiento, tramitaciones ágiles, señales de precio estables y mecanismos de financiación al alcance también de las pymes.

Simplificar los procedimientos y reducir cargas administrativas es necesario, pero no debe confundirse con rebajar la ambición. La previsibilidad regulatoria es precisamente lo que permite a las empresas invertir con confianza a diez o veinte años vista.

Europa ha hecho de la autonomía estratégica una prioridad política en los últimos años. Pues bien, pocas políticas contribuyen tanto a ese objetivo como la descarbonización.

Cada parque renovable, cada proceso industrial electrificado y cada mejora de eficiencia reduce nuestra exposición a mercados volátiles y a proveedores que no siempre comparten nuestros intereses. La agenda climática y la agenda de competitividad no son caminos paralelos: son el mismo.

Es pronto para saber qué texto saldrá de Antalya, y es probable que, como en anteriores cumbres, el resultado quede por debajo de lo que la ciencia reclama.

Pero sea cual sea el desenlace, el interés de Europa y de España está claro. Electrificar, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a que la transición avance en todo el mundo no es un sacrificio que hacemos por el planeta.

Es una inversión en nuestra propia prosperidad. Desde el Grupo Español para el Crecimiento Verde seguiremos defendiendo que la economía verde es, ante todo, una apuesta de país.

*** Kepa Solaun es el presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde