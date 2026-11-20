Si algo ha definido el mercado de fusiones y adquisiciones en 2026 no ha sido la resolución de las incertidumbres, sino la capacidad de convivir con ellas. Al arrancar el año, buena parte del sector confiaba en que al menos algunos de los focos de tensión de los últimos ejercicios empezaran a disiparse.

Sin embargo, no ha sido así, pues la inestabilidad geopolítica se ha instalado como telón de fondo permanente y los procesos se alargan más que hace unos años. No obstante, las operaciones siguen cerrándose y el mercado ha demostrado una notable capacidad para seguir avanzando incluso cuando las condiciones no acompañan.

Esa resiliencia no se reparte por igual. En los últimos años, los compradores se han centrado en la calidad: unos pocos activos (los que encajan con lo que buscan) acaparan casi toda la atención, mientras el resto se enfrenta a procesos más largos y a inversores más exigentes. El resultado es un mercado que avanza a dos ritmos y todo indica que seguirá haciéndolo en 2027.

¿Qué operaciones veremos el año que viene? Sobre todo, movimientos con una lógica estratégica muy definida.

Las compañías buscan reforzar su posición y adquieren activos concretos que les permitan cumplir un objetivo preciso, ya sea incorporar tecnología, entrar en un nuevo mercado, ampliar su base de clientes o desarrollar un canal o una capacidad de nicho que hasta ahora no tenían.

Lo relevante para el M&A es que ha dejado de ser una cuestión secundaria para convertirse en un área clave de análisis en cualquier transacción.

Crecer por crecer ha dejado de ser un argumento; crecer para ganar capacidades se ha convertido, en cambio, en una de las principales razones para recurrir al M&A.

La otra cara de esta búsqueda selectiva son los carve-outs, o desinversiones parciales, que seguirán ganando peso (pero su papel ya no es el mismo). Durante años, se asociaron casi solo a la venta de negocios no estratégicos (unidades que ya no encajaban en el grupo o que no conseguían competir por el capital con otras divisiones).

Esa vía sigue existiendo, y no conviene subestimarla porque muchos de esos activos, secundarios para su matriz, esconden un potencial de creación de valor considerable en manos de un nuevo propietario.

Cada vez más, las segregaciones forman parte de revisiones de cartera más amplias, con las que los consejos de administración buscan afinar su foco estratégico, asignar mejor el capital y preparar cada negocio para su siguiente etapa de crecimiento.

Pero si hay un fenómeno que ha marcado el último año es la entrada de la inteligencia artificial en la mesa de negociación. Hoy es difícil encontrar una empresa en la que la IA no haya dejado huella, aunque su grado de desarrollo varíe mucho según la compañía, el sector o el país.

Por sectores, el industrial y el de defensa viven un momento especialmente activo, impulsados por el contexto geopolítico y por el efecto de la automatización y la IA

Lo relevante para el M&A es que ha dejado de ser una cuestión secundaria para convertirse en un área clave de análisis en cualquier transacción. Inversores y compradores estratégicos la ven como una palanca de creación de valor, tanto para liberar costes y capital como para acelerar la operativa y las ventas.

Esto tiene una consecuencia directa para quien vende, pues hay que saber explicar bien qué papel juega la IA en el negocio. Los compradores quieren entender para qué se utiliza, con qué controles y cómo va a evolucionar.

Y, sobre todo, quieren ver cómo se mide su impacto real en la actividad y en la cuenta de resultados.

Por sectores, el industrial y el de defensa viven un momento especialmente activo, impulsados por el contexto geopolítico y por el efecto de la automatización y la IA. El consumo y la alimentación seguirán atrayendo tanto a fondos como a compradores corporativos, aunque con mayor selectividad.

A ello se suma un factor que a menudo se subestima: la estabilidad. Empresarios, inversores y clientes valoran más poder tomar decisiones con cierta previsibilidad que estar expuestos a la variabilidad de medidas regulatorias o fiscales.

Los cambios siempre abren alguna oportunidad, pero lo que realmente impulsa el volumen de operaciones es un entorno sereno.

Y mientras llega, la actitud pasiva no sirve, hay que anticipar cómo afectará cualquier cambio en el consumo o en el contexto económico al propio negocio, y cómo se va a responder. Hoy en día, es una de las primeras preguntas que plantea cualquier inversor.

El capital internacional seguirá siendo protagonista. Prácticamente todas las operaciones cuentan ya con algún componente transfronterizo, y son con frecuencia los compradores estratégicos internacionales quienes están dispuestos a pagar una prima.

Con la volatilidad global lejos de remitir, Europa, y España dentro de ella, seguirá en su radar.

2027: el año para cerrar la brecha

La gran pregunta para 2027 es si se reducirá, por fin, la distancia entre lo que piden los vendedores y lo que están dispuestos a pagar los compradores, que junto con la geopolítica ha sido el principal freno para cerrar operaciones.

Creemos que esta distancia sí que empezará a estrecharse. Los vendedores se han adaptado al mercado actual y los compradores se sienten más cómodos operando en un entorno de disrupción constante.

Además, con el capital acumulándose, quedarse de brazos cruzados deja de ser una opción. Veremos más proactividad: compañías que deciden tomar las riendas de su crecimiento antes de que sea el mercado quien decida por ellas.

Eso sí, la prima no ha desaparecido. Para el activo y el comprador adecuados, sigue siendo posible.

***Enrique Aguado, Managing Director, responsable de M&A y responsable global de Infraestructuras de Interpath en España.