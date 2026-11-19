“Sufrirás recesiones y caídas en la bolsa. Si no entiendes lo que va a pasar, no estás listo” (Peter Lynch).

El formulario 13F es un informe trimestral que los grandes inversores institucionales (con más de 100 millones de dólares en activos bajo gestión) deben presentar ante la SEC (la CNMV de EEUU). Es muy útil para explorar tendencias.

Se presenta en los primeros 45 días posteriores al cierre de cada trimestre. Como siempre, los inversores apuran hasta el final y acaban de publicar los del tercer trimestre.

Ha surgido miedo de nuevo en la comunidad inversora por si hubiera una burbuja en la IA comparable a la puntocom. El dilema se debe a los acuerdos circulares entre los gigantes tecnológicos (proveedores financiando a clientes), al enorme CapEx que se efectuará hasta finales de la década en centros de datos y al culebrón de Nvidia.

Dudo mucho que directivos tan reputados como Zuckerberg, Pichai, Nadella o Jassy no sepan lo que hacen. ¿Qué probabilidad hay de que analistas que observan los toros desde la barrera tengan mejor perspectiva que ellos sobre el CapEx óptimo? Cero.

Comencemos analizando cuáles son las compañías que más ponderan en las carteras de los superinversores.

Si sumamos las dos clases de acciones de Alphabet, podemos comprobar que la matriz de Google es la firma más relevante, suponiendo el 4,27% del conjunto de los portafolios de los titanes de la inversión. La siguen Berkshire Hathaway (sumando las dos clases de acciones), Amazon, Microsoft, Meta (Facebook) y Visa.

No parece que los que más saben estén huyendo de la IA. Además, hay preferencia por las blue chips frente a los semiconductores: cinco de las diez empresas más importantes en cartera pertenecen a las siete magníficas.

Aunque ha mejorado respecto al trimestre anterior, sorprende el bajo peso relativo de Nvidia siendo la tercera compañía más grande del mundo (hasta hace poco, era la primera).

Gráfico Gustavo Rivero

Bill Ackman es un exitoso inversor activista cuyo episodio más conocido fue su apuesta en corto de 1.000 millones de dólares contra Herbalife en 2012, acusando a la empresa de ser un esquema piramidal. Esta batalla generó una dura confrontación con Carl Icahn, que tomó la posición contraria.

Ackman ha incrementado en Netflix y ha entrado en Intercontinental Exchange y Alcon. Para ello, ha reducido de todo un poco, sobre todo en Microsoft tras su buen desempeño reciente.

Por cierto, Bill Gates ya no posee ningún título en esta última compañía, la cual cofundó, motivo por el que Steve Ballmer, que empezó siendo empleado de Gates, ya le supera en riqueza patrimonial porque nunca vende Microsoft:

Gráfico Gustavo Rivero

Chase Coleman (Tiger Global Management) ha ejecutado rotaciones. Destacan los incrementos en Nvidia, Cerebras Systems, Intel, MercadoLibre y Danaher, así como la entrada en Ferrari. La tecnología supone tres cuartos de la cartera:

Gráfico Gustavo Rivero

Chris Hohn (referente de la inversión en calidad) ha hecho sólo leves movimientos:

Gráfico Gustavo Rivero

Daniel Loeb ha ejecutado multitud de compras (para ello, ha salido por completo de Warner Bros y Amazon, y en gran medida de Google). Destaca la fortísima entrada en Meta (convirtiéndose en su primera posición), Nvidia y Microsoft. Análogamente, ha multiplicado su posición en SpaceX. La tecnología supone la mitad del portafolio:

Gráfico Gustavo Rivero

David Tepper (Appaloosa) ha estado muy activo y sigue expuesto a todo el espectro tecnológico con altísima convicción (supone tres cuartos del total). Entre las rotaciones, destacan las reducciones en Google, Amazon y Meta, así como los incrementos en SpaceX (muy fuertemente) y Micron, y la entrada en Oracle:

Gráfico Gustavo Rivero

Li Lu, el Warren Buffett chino, es conocido por su amistad con el difunto Charlie Munger. Fue uno de los líderes estudiantiles de las protestas de la Plaza de Tiananmén de 1989. Tras exiliarse de China, se educó en EEUU y fundó su propia firma de inversión, Himalaya Capital.

Ha incrementado en Pinduoduo y Tencent Music. Google supone el 45% de esta cartera estadounidense (de unos 3.800 millones de dólares). Su cartera china (de la que no tiene obligación de reporte) es mucho más grande: 17.600 millones.

Gráfico Gustavo Rivero

Pat Dorsey ha incorporado con convicción Veeva Systems, Tyler Technologies y Axon Enterprise. A su vez ha reducido casi a la mitad ASML y se ha salido por completo de Danaher. La tecnología pondera dos tercios sobre el total:

Gráfico Gustavo Rivero

¿Y qué decir de papá? El vehículo de inversión del mejor inversor value de la historia ha pasado de tener la mitad de su cartera en Apple a situar dicho porcentaje en el 25% con objeto de generar liquidez para nuevas inversiones.

Buffett es proclive a comprar firmas que repartan dividendos, así acumula caja sin diluirse y luego efectúa nuevas compras. Su sucesor, Greg Abel, ha decidido dejar de acumular liquidez eternamente y ponerla a funcionar.

Si sumamos ambas clases de acciones de Google, el titán tecnológico pondera un 12%, siendo la tercera posición:

Gráfico Gustavo Rivero

SpaceX supone el 33% de la cartera de Harvard. Aunque han reducido la ponderación, esta bestialidad se debe a una inversión de capital riesgo realizada hace más de una década, cuando SpaceX estaba valorada en unos 12.000 millones de dólares, aproximadamente 160 veces menos que hoy.

El grueso del portafolio es tecnología:

Gráfico Gustavo Rivero

Druckenmiller apuesta por el sector salud (aprovechando las rebajas y el enorme potencial) y por la tecnología:

Gráfico Gustavo Rivero

¿Y en qué invierte el “ídolo” de los conspiranoicos, George Soros? Destacan Microsoft, Danaher, Amazon, MercadoLibre (el Amazon de Iberoamérica) y Google:

Gráfico Gustavo Rivero

La iglesia mormona (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) posee una cartera de inversiones valorada en más de 100.000 millones de dólares, de los cuales el 60% está asignado en bolsa. Este portafolio está gestionado por Ensign Peak Advisors.

El público se enteró de la existencia de esta cartera en 2019 cuando un exempleado de Ensign Peak presentó una denuncia por irregularidades, ya que, al carecer de actividades benéficas, no debería tener un estatus exento de impuestos.

Su operativa más concurrida (muy habitual entre todos los grandes inversores institucionales) son las siete magníficas:

Gráfico Gustavo Rivero

Éstas serían las principales conclusiones:

Gráfico Gustavo Rivero

Os deseo una feliz semana llena de energía recordando esta famosa cita de Peter Lynch: “Todo el mundo tiene capacidad intelectual para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene estómago”.