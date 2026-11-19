El lunes se cumplieron veinte años de la muerte de Milton Friedman, y la efeméride ha caído a casi dos semanas de unas elecciones generales que llegan precedidas de un espectáculo que él habría reconocido enseguida.

Friedman dedicó buena parte de su vida a una idea que suena a herejía pero debería ser simple sentido común. Los gobernantes no deben tener las manos libres para manejar la economía según les convenga en cada momento.

En A Program for Monetary Stability (1960) y en Capitalismo y libertad (1962) defendió reglas conocidas de antemano frente a la discreción de las autoridades, y no lo hizo porque pensara que los políticos fueran malvados.

Aunque el gobernante tenga buena intención, no sabe lo bastante, actúa tarde (los famosos retardos "largos y variables" de la política económica) y está sometido a la presión de quienes tienen algo que ganar con cada decisión. Friedman formuló su crítica pensando fundamentalmente en la política monetaria. Pero su advertencia trasciende a los bancos centrales.

Así, cuando las reglas dependen de la voluntad inmediata de quienes gobiernan, los ciudadanos deben anticipar no solo los cambios de la economía, sino también los cambios de criterio del poder. La discrecionalidad no suma conocimiento, suma ruido.

Trabajo ha confirmado una subida del salario mínimo del 5,3%, hasta 1.286 euros en catorce pagas

Años después, Kydland y Prescott dieron fundamento teórico a esa intuición en Rules rather than discretion (1977), uno de los trabajos por los que recibieron el Nobel. Un gobierno que puede cambiar de criterio cuando quiera acaba siendo un gobierno al que nadie cree, porque todo el mundo sabe que lo que promete hoy lo puede deshacer mañana.

Y antes, William Nordhaus había explicado que los gobiernos tienden a concentrar los regalos antes de las urnas y a dejar la factura para después. Es decir, la teoría económica lleva medio siglo avisando.

Desde el 20 de octubre, el Consejo de Ministros funciona como una sesión de magia. Son los llamados "martes sociales", y su objetivo declarado es llegar al 29-N con los votos suficientes. El primer martes trajo mejoras en viudedad e incapacidad y 45 millones para residencias universitarias.

El 10 de noviembre, el ministro Bustinduy presentó paquetes por valor de casi 1.800 millones, entre ellos un decreto ley para familias monoparentales de más de 820 millones al año y el refuerzo de la dependencia hasta llegar a 7.240 millones en 2027.

Trabajo ha confirmado una subida del salario mínimo del 5,3%, hasta 1.286 euros en catorce pagas. Y como un consejo por semana parecía poco, el Gobierno ha añadido dos consejos extraordinarios los dos primeros viernes de campaña. Los ciudadanos miramos el escenario como quien mira al mago sacar un conejo de la chistera, sin saber muy bien de dónde sale el conejo ni, sobre todo, quién lo va a pagar.

Un gobierno en minoría que depende de socios con agendas propias tiene incentivos para comprar cada apoyo con una medida concreta

Sería injusto atribuirlo todo al calendario electoral, porque los martes sociales son solo la versión más descarada de un modo de gobernar habitual. Casi doscientos decretos ley en ocho años, más que leyes aprobadas por las Cortes, y la mayoría de los que el Congreso ha tumbado en toda la democracia.

El decreto ley, pensado por la Constitución para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", se ha convertido en la vía ordinaria para legislar.

Mientras tanto, España sigue funcionando con los presupuestos de 2023, prorrogados por tercera vez. El Gobierno recurre a modificaciones presupuestarias y medidas parciales, mientras el debate parlamentario sobre el conjunto de sus prioridades de gasto queda desplazado.

La pandemia fue el gran ensayo. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales aspectos centrales de los dos estados de alarma, y aquello debería haber servido como advertencia. No sirvió.

En 2022 llegaron el descuento de veinte céntimos en el combustible para todos, sin distinguir entre quien lo necesitaba y quien no, y los gravámenes "temporales" a la banca y a las energéticas, anunciados en un debate del estado de la nación para ganar el titular del día.

El de la banca, en lugar de desaparecer, cambió de nombre a finales de 2024 y se convirtió en un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, aplicable a 2024, 2025 y 2026, con el Gobierno buscando apoyos para hacerlo permanente. Ya lo advirtieron Milton y Rose Friedman en La tiranía del statu quo (1984): "nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno".

La última muestra, antes de la disolución de las Cortes, fueron los dos decretos de vivienda aprobados a toda prisa tras el desahucio de Maricarmen Abascal y la acampada de Sol. El Congreso los tumbó el 2 de octubre y, tres días después, Sánchez convocó elecciones. La política de vivienda, que exige estabilidad durante décadas, se diseñó al ritmo de un telediario.

Un gobierno en minoría que depende de socios con agendas propias tiene incentivos para comprar cada apoyo con una medida concreta y para decidir en función del titular más que del diagnóstico. Lo que se resiente, como advertía Friedman, es la previsibilidad.

Una empresa que tiene que decidir si invierte, una familia que se plantea si compra o alquila, o un ahorrador que mira su plan de pensiones necesitan saber qué reglas van a regir dentro de cinco años, y con Sánchez no saben siquiera cuáles regirán el martes que viene. La incertidumbre deja de ser un riesgo externo y pasa a ser una política del propio gobierno.

Hay además un detalle que merece la pena señalar. Todos esos decretos tendrán que ser convalidados por la Diputación Permanente en plena campaña electoral, y los pagará un gobierno cuyo signo aún desconocemos.

El mago saca el conejo, el público aplaude y la cuenta del espectáculo llega después. La pregunta para el 29-N no es cuántos conejos caben en la chistera, sino si queremos seguir viviendo en un país donde la economía depende de lo que se le ocurra a alguien el martes.