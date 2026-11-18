¡Vaya semana! Los mercados de renta variable sufrieron un fuerte retroceso en la semana de las elecciones de mitad de mandato en EEUU, mientras los inversores lidiaban con la preocupación de que la rotunda victoria demócrata y el control del Congreso pudieran frenar el desarrollo de la IA en EEUU.

Ese cuestionamiento del relato de la IA se vio amplificado, además, por un posicionamiento inversor excesivamente concentrado y por las ventas sistemáticas de las estrategias de trading automatizadas.

Ante una corrección tan severa, los inversores se están planteando algunas preguntas de calado.

En mi opinión, las perspectivas dependen de cuatro: ¿Hay grietas en la historia de la IA? ¿Perderá la economía estadounidense su liderazgo? ¿Nos dirigimos hacia una recesión? ¿Está la Reserva Federal en un ciclo de subidas de tipos?

La respuesta a las cuatro es un «no» rotundo. Empezando por la IA, tras solo dos días para digerir la arrolladora victoria demócrata, los mercados convirtieron la perspectiva de una regulación más estricta, especialmente sobre los centros de datos, en un veredicto sobre el futuro de la IA.

El gasto de capital en IA está en gran medida presupuestado hasta 2027

Creo que esa conclusión es prematura. La demanda de IA se mantiene firme, la adopción se está acelerando, los proveedores de servicios en la nube tienen limitaciones de oferta y los beneficios empresariales son sólidos.

El gasto de capital en IA está en gran medida presupuestado hasta 2027, lo que limita cualquier impacto a corto plazo de una regulación más estricta. Unos costes más elevados o unos plazos más largos pueden influir en la inversión, pero no la detendrán.

Vemos la corrección como un reajuste del posicionamiento y de las valoraciones, no como una ruptura estructural. Los mercados están pasando de premiar la inversión en IA a exigir pruebas de monetización y, en última instancia, de rentabilidad.

Mientras tanto, la marea del gasto y de la innovación en IA sigue subiendo. Ya es parte integral del crecimiento de EE. UU. y un elemento central de la competencia estratégica con China.

No creo que el Congreso quiera hacerla descarrilar, independientemente de qué partido tenga el equilibrio de poder. Cualquier intento de aprobar nueva legislación federal también podría enfrentarse a un veto presidencial.

Más allá de la IA, el crecimiento sigue siendo resiliente, como ilustran los últimos datos del mercado laboral estadounidense

Más allá de la IA, el crecimiento sigue siendo resiliente, como ilustran los últimos datos del mercado laboral estadounidense. La renta variable estadounidense, los beneficios empresariales y el dólar deberían seguir reflejando esa fortaleza relativa, y mantenemos nuestras posiciones sobreponderadas.

Esperamos una subida de tipos más por parte de la Reserva Federal, en diciembre. Unos pocos movimientos selectivos para combatir la inflación no constituyen un ciclo de subidas. Tampoco vemos ninguna señal de recesión.

En conjunto, estos factores siguen respaldando a los activos de riesgo. A corto plazo, la volatilidad del mercado pondrá aún más el foco en los beneficios empresariales. Los inversores también estarán atentos al periodo de «pato cojo» del presidente Trump antes de que los cambios entren en vigor en enero.

Conserva margen para dictar la política sobre Irán, China, aranceles y sanciones. Los mercados energéticos siguen siendo el principal canal de transmisión de la geopolítica, especialmente a través de la evolución del conflicto entre EEUU e Irán. Espero más imprevisibilidad y nos mantenemos vigilantes.

Esta última turbulencia nos recuerda que cierto escepticismo es un rasgo saludable de cualquier ciclo de mercado. Los fundamentales sólidos acabarán imponiéndose de nuevo. Vemos la corrección como una oportunidad de compra y hemos reequilibrado las carteras.

Seguimos favoreciendo a los beneficiarios de la IA, en particular la calidad, el software de seguridad de infraestructuras y los sectores que pueden aprovechar los beneficios de la adopción de la IA, como el financiero.

Mantenemos nuestras posiciones sobreponderadas en los mercados expuestos a la IA, incluidos EEUU, los mercados emergentes y Japón. La política puede moldear la IA, pero no la marea creciente que la impulsa. Manténganse invertidos.

***Michael Strobaek, Director Global de Inversiones (Global Chief Investment Officer), Bank Lombard Odier