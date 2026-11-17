Durante décadas, la incorporación al mercado laboral funcionó como la principal puerta de entrada a la vida adulta. Hoy, en España, esa relación se ha roto. Los bajos salarios y el encarecimiento del precio de la vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, se retroalimentan en un círculo vicioso que empaña el futuro de las nuevas generaciones.

Actualmente, trabajar ya no garantiza emanciparse y construir vivienda no basta para mejorar la confianza de los jóvenes: nuestro país está abocado a acometer una estrategia que aborde los problemas conjuntamente, so pena de agravar crisis generacional.

El reciente informe La situación actual de los jóvenes en España: integración laboral, educación, vivienda y emigración elaborado por Funcas y el informe OECD Regions and Cities at a Glance 2026 de la OCDE confirman un cambio de paradigma crucial: el obstáculo central para la independencia de los jóvenes ya no es principalmente el desempleo.

La tasa de paro de los jóvenes de 15 a 29 años en España se ha reducido desde el pico del 42,4% en 2013 hasta el 18,6% en 2025, si bien aún continúa por encima de otros países de Europa

Ahora el malestar de los jóvenes se debe a un conjunto de carencias que se refuerzan entre sí. En primer lugar, la devaluación salarial: los salarios de los jóvenes de entre 16 y 24 años pasaron del 69% del salario medio en 2006 al 58% en 2024; y en el tramo de 25 a 34 años la brecha se sitúa en el 89%, sin recuperar el 92% previo a la Gran Recesión.

La proporción de hogares propietarios menores de 35 años ha caído del 66% en 2002 al 36,7% en 2024 y que la opción del alquiler entre los jóvenes haya crecido

El resultado es que, entre 2009 y 2021, casi la mitad de los trabajadores jóvenes asalariados padeció precariedad —ingresos insuficientes, inestabilidad o falta de cobertura social—, con una intensidad que casi duplica el promedio nacional.

En segundo lugar, y lo que es más grave, España padece un problema de sobrecualificación estructural. Un 37% de los graduados ocupados trabaja en puestos por debajo de su nivel académico, lo que explica que la tasa de sobrecualificación sea la segunda tasa más alta de la Unión Europea.

Lejos de ser un paso temporal, incorporarse sobreeducado eleva en 38 puntos porcentuales el riesgo de seguir ahí cinco años después. Cuestión que con la implementación de la Inteligencia Artificial está incluso empeorando.

En tercer lugar, la devaluación de las condiciones laborales limita la capacidad de ahorro de los jóvenes. Unido a unos precios de las viviendas disparados -que, en los centros urbanos, según la OCDE, llegan a ser, de media, un 27% más caros que el promedio nacional-, hacen inviable comprar una vivienda en los territorios más dinámicos. Reunir la entrada de un piso medio en Madrid exige ahorrar seis años de salario neto.

De ahí que la proporción de hogares propietarios menores de 35 años haya caído del 66% en 2002 al 36,7% en 2024 y que la opción del alquiler entre los jóvenes haya crecido.

A pesar de este crecimiento, ante los elevados precios de los alquileres y los reducidos salarios, en España muchos jóvenes tienen que o bien seguir en casa de sus padres o bien compartir piso para poder emanciparse -un asalariado joven debe destinar el 92,3% de su sueldo para alquilar en solitario, y un 32,5% compartiendo piso, superando el umbral sostenible del 30%-.

Finalmente, el problema de la vivienda dificulta la movilidad laboral y frena la productividad. Al no poder costear la vivienda en polos de alta productividad como Madrid o Barcelona, muchos jóvenes permanecen en el hogar familiar, lo que frena la movilidad geográfica del talento.

Castiga de forma más intensa a los jóvenes con ingresos bajos o empleos precarios. Al no poder costearse un alojamiento independiente cerca de las oportunidades laborales se restringe su libertad para mudarse en busca de empleos mejor remunerados.

Por otro lado, perjudica el ajuste entre oferta y demanda cualificada. Muchos universitarios no pueden moverse a grandes metrópolis, aunque esta fuera su preferencia, de modo que las empresas se enfrentan a dificultades para atraer talento en estos territorios, o incluso a retenerlo.

Revertir esta dinámica exige, por un lado, ampliar la oferta de vivienda, especialmente a través de un parque público de alquiler asequible, incrementando sustancialmente la oferta pública de vivienda protegida para jóvenes con menores ingresos y construyendo vivienda social.

Otra vía, complementaria, consiste en buscar la descongestión metropolitana, aprovechando las ventajas del teletrabajo, para que los jóvenes no necesariamente quieran vivir en las grandes áreas urbanas. Ello requiere mejorar las infraestructuras y conectividad en ciudades intermedias.

Pero la principal conclusión del diagnóstico que se desprende de estos estudios es que la crisis es multidimensional, y que por tanto requiere una respuesta que aborde simultáneamente los desequilibrios laborales, educativos, productivos y del mercado de vivienda.

No será fácil consensuar tal estrategia, pero nos jugamos el crecimiento futuro de nuestra economía y la propia cohesión social.

*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.