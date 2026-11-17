En la película El exótico Hotel Marigold, un grupo de jubilados británicos decide viajar a la India atraído por la promesa de pasar esa nueva etapa de sus vidas en un lugar tan asequible como confortable.

Al llegar a Jaipur descubren que el hotel anunciado en el folleto tiene bastante más de exótico que de confortable. Las fotografías y las expectativas no coinciden exactamente con la realidad.

Sin embargo, poco a poco comprenden que el verdadero viaje no consistía en encontrar un hotel perfecto, sino en aprender a desenvolverse en unas circunstancias distintas de las que habían imaginado.

Con la jubilación y las inversiones sucede algo parecido. Durante años construimos una cartera pensando fundamentalmente en acumular patrimonio y alcanzar nuestro destino en las mejores condiciones posibles.

Pero cuando finalmente llegamos, descubrimos que han cambiado las reglas. Ya no basta con preguntarse cuánto puede rentar una inversión o cuánto puede caer.

La renta variable proporciona crecimiento y la renta fija aporta estabilidad e ingresos

Aparecen preguntas nuevas: cuánto dinero necesitaremos cada año, qué ocurre si los mercados caen precisamente cuando tenemos que vender, cómo protegemos nuestro poder adquisitivo y, sobre todo, durante cuánto tiempo necesitaremos que dure nuestro patrimonio.

Como ocurre en la película, el principal problema de la jubilación quizá no sea que el destino resulte distinto del que figuraba en el folleto. El verdadero desafío consiste en estar preparado para desenvolverse en él.

Tradicionalmente, la construcción de una cartera para la jubilación se ha basado en una idea relativamente sencilla: a medida que disminuye la capacidad del inversor para asumir pérdidas, debería aumentar el peso de los activos considerados defensivos.

La renta variable proporciona crecimiento y la renta fija aporta estabilidad e ingresos. Los últimos años no han invalidado este principio, pero sí han obligado a revisarlo en cierta medida.

Los bonos continúan desempeñando una función esencial en las carteras, aunque su comportamiento reciente ha recordado algo que en ocasiones habíamos perdido de vista: renta fija no significa rentabilidad fija y, mucho menos, precio fijo. Los tipos de interés cambian, las curvas de rentabilidad se desplazan y el precio de los bonos responde a esos movimientos. Cuanto mayor es su duración, mayor es, en términos generales, su sensibilidad a las variaciones de los tipos.

La caída de los mercados de renta fija en 2022 fue especialmente significativa

La cuestión adquiere una importancia especial para quien se encuentra jubilado o próximo a la jubilación. En ese momento cambia el objetivo de la inversión. Ya no se trata únicamente de acumular capital, sino de convertir un patrimonio construido durante décadas en una fuente de ingresos capaz de financiar un periodo cuya duración se desconoce.

En momentos como ese es cuando hay que preguntarse si una cartera más o menos conservadora resulta adecuada o si puede ser conveniente complementarla con alternativas como una renta vitalicia. No porque una alternativa deba sustituir necesariamente a la otra, sino porque responden a riesgos diferentes.

La caída de los mercados de renta fija en 2022 fue especialmente significativa. Un índice global de renta fija perdió alrededor de un 16%.

Para muchos inversores fue una experiencia poco habitual: mientras las bolsas caían, la parte de la cartera que debía amortiguar las pérdidas también retrocedía. Desde entonces, el mercado de renta fija ha recuperado parte de su normalidad, pero la volatilidad no ha desaparecido.

En los últimos meses hemos visto cómo las rentabilidades de los bonos estadounidenses y de buena parte de los mercados desarrollados alcanzaban niveles que no se observaban en décadas. La subida de las rentabilidades se explica por una economía estadounidense más resistente de lo esperado, la percepción de que la política monetaria puede permanecer restrictiva durante más tiempo, unos elevados déficits públicos y una oferta creciente de deuda.

Las mayores necesidades de financiación pública coinciden además con un aumento de las emisiones corporativas y con importantes necesidades de capital asociadas a las inversiones en inteligencia artificial e infraestructuras. Para absorber esa oferta adicional, los inversores exigen una mayor rentabilidad.

Nada de esto es nuevo y, desde luego, no invalida el papel de los bonos en las carteras, pero obliga a precisar qué esperamos de ellos. Un bono puede proporcionar unos flujos contractuales conocidos, siempre que el emisor cumpla sus obligaciones, pero su valor de mercado fluctuará hasta el vencimiento.

Para un inversor que no necesita venderlo, estas oscilaciones pueden tener una importancia limitada. Para otro que debe obtener regularmente dinero de su patrimonio, pueden resultar mucho más relevantes.

La diferencia es fundamental porque durante la fase de acumulación de una cartera una caída de precio puede afrontarse esperando. Durante la jubilación, en cambio, el inversor puede verse obligado a realizar activos para financiar sus gastos.

El tiempo pasa así a formar parte del riesgo. Ya no importa solamente cuánto puede caer una cartera, sino cuándo se produce esa caída y qué necesidad existe de disponer del capital precisamente en ese momento. Es lo que se conoce como riesgo de secuencia de rentabilidades: dos inversores pueden obtener rentabilidades medias similares durante su jubilación y, sin embargo, llegar a resultados muy diferentes dependiendo del orden en que se produzcan las ganancias y las pérdidas.

La jubilación modifica por ello la pregunta que debe responder un inversor para construir una cartera. Durante la vida laboral, el inversor realiza aportaciones y dispone de una fuente externa de ingresos. El patrimonio tiene fundamentalmente una función de acumulación.

Después, el sentido de los flujos se invierte: la cartera deja de recibir dinero y comienza a proporcionarlo. A ello se añade una dificultad fundamental, porque desconocemos durante cuánto tiempo tendrá que hacerlo.

Aparece entonces el riesgo de longevidad. Desde el punto de vista financiero, cuanto mayor sea la duración de la jubilación, durante más tiempo tendrá que sostenerse el patrimonio acumulado. Es este riesgo el que permite entender mejor la función económica de una renta vitalicia. Una renta vitalicia no debería contemplarse simplemente como un sustituto de una cartera de bonos. Se trata de un contrato de seguro.

A cambio de entregar un capital y renunciar a determinados grados de liquidez, el titular obtiene una corriente de ingresos en las condiciones establecidas contractualmente, que puede prolongarse durante toda su vida.

La diferencia conceptual es importante. En una cartera de activos, el inversor mantiene la propiedad de un patrimonio y realiza retiradas sobre él. En una renta vitalicia, una parte de ese patrimonio se transforma en una promesa contractual de ingresos. En el primer caso se administran activos; en el segundo se transfiere parcialmente a una aseguradora el riesgo financiero asociado a la longevidad.

Naturalmente, esa transferencia tiene un coste. Las rentas vitalicias reducen la liquidez disponible. El capital utilizado para adquirirlas deja de estar disponible en las mismas condiciones que una cartera de bonos o que un fondo monetario.

Además, la tasa de pago de una renta vitalicia no es directamente comparable con la rentabilidad de un bono. Son magnitudes correspondientes a estructuras financieras distintas y compararlas únicamente por su porcentaje de rentabilidad puede conducir a conclusiones equivocadas.

La inflación añade otra dimensión al problema. Garantizar una determinada cantidad nominal de ingresos no equivale a garantizar su poder adquisitivo. La diferencia puede ser especialmente relevante cuando el horizonte temporal es prolongado.

Una renta constante puede resultar suficiente en los primeros años de jubilación y progresivamente menos adecuada a medida que aumenta el nivel general de precios. El nivel actual de los tipos introduce además un elemento que durante muchos años tuvo una relevancia mucho menor: la remuneración de la liquidez.

Cuando los tipos de interés se encontraban próximos a cero, mantener una proporción elevada de activos monetarios podía implicar un coste de oportunidad importante. Con los rendimientos que ofrecen actualmente los instrumentos monetarios, mantener liquidez vuelve a tener una remuneración significativa.

Esto permite concebir una cartera conservadora recurriendo a instrumentos con funciones diferentes, sin depender exclusivamente de bonos con vencimientos largos. Una parte puede mantenerse en activos vinculados a la inflación a corto plazo, otra en bonos de duración ultracorta y una tercera en instrumentos monetarios.

Reducir la duración disminuye la sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés. Mantener instrumentos monetarios proporciona liquidez. Los bonos ligados a la inflación ofrecen protección específica frente a la evolución de los precios.

Una renta vitalicia puede cubrir, total o parcialmente, el riesgo de longevidad. Ninguno de estos instrumentos resuelve simultáneamente todos los problemas y precisamente por ello pueden coexistir dentro de una misma planificación financiera.

Existe, además, otro aspecto muy relevante: la garantía. En una renta vitalicia, la calidad financiera de la aseguradora es fundamental. La promesa de ingresos tiene valor en la medida en que la entidad que la realiza pueda cumplirla.

Por ello, al valorar una renta vitalicia resulta especialmente importante considerar la solvencia, la calidad crediticia y la trayectoria de la entidad aseguradora.

Para mí, el verdadero interés de este debate no consiste, por tanto, en decidir si las rentas vitalicias son mejores o peores que los bonos. Probablemente sea una comparación demasiado simple.

Los bonos, los instrumentos monetarios, los activos ligados a la inflación y las rentas vitalicias cumplen funciones diferentes porque los riesgos que debe afrontar un jubilado tampoco son homogéneos.

La renta fija conserva su capacidad de generar ingresos y aportar estabilidad relativa. Los vencimientos cortos pueden limitar la sensibilidad a las variaciones de los tipos. Los instrumentos ligados a la inflación intentan preservar el poder adquisitivo. La liquidez permite atender necesidades cercanas sin depender de la venta inmediata de otros activos.

Las rentas vitalicias permiten transformar una parte del patrimonio en una corriente de ingresos que puede mantenerse durante toda la vida. La cuestión central consiste en determinar cuánto capital debe asignarse a cada función y qué grado de liquidez quiere conservar el inversor.

A partir de ese momento, el problema financiero deja de consistir únicamente en maximizar una determinada relación entre rentabilidad y riesgo. El patrimonio comienza a tener una función concreta de financiación.

Y eso obliga a ampliar el propio concepto de seguridad. Una cartera segura no tiene por qué ser aquella cuyos activos apenas fluctúan, algo que la reciente experiencia de la renta fija ha demostrado difícil de asegurar.

Puede ser, más sencillamente, aquella que combina distintas fuentes de ingresos, liquidez y protección de forma que el inversor pueda atender sus necesidades sin depender excesivamente de cuál sea el precio de los mercados en un momento determinado.

La jubilación no viene acompañada de un “folleto” capaz de anticipar exactamente cuánto durará, qué gastos aparecerán o cómo se comportarán los mercados durante nuestra estancia. Por eso, la seguridad quizá no consista en intentar preverlo todo, sino en construir un patrimonio suficientemente flexible para adaptarse a lo que vaya ocurriendo.

Como en un viaje en el que no sabemos cuánto durará nuestra estancia en cada lugar, tan importante como elegir bien el hotel es asegurarnos de que podremos seguir pagando la habitación.

***Álvaro Galiñanes Franco, Soluciones de Inversión & Asset Management Director Santander Asset Management.