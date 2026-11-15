Estamos asistiendo a la explosión de la ultratecnología cibernética, la IA generativa y autónoma.

Una tecnología que es: global, extensa y extensible a través de internet; su uso básico es accesible y popular; pero en estados avanzados requiere expertos para su control y se desarrolla a gran velocidad.

Es una revolución tecnológica, económica, social, política y antropológica.

Como revolución antropológica va más allá de algunas de las últimas revoluciones científicas.

No sólo va a cambiar la sociedad de los seres humanos, va a transformar su manera de vivir. Va a cambiar al hombre. Después de ella, podrá hacer cosas que antes le estaban vedadas.

La actual tecnología tiene tal capacidad difusiva que puede dar poder a núcleos incontrolados

Como toda revolución tiene aspectos positivos y consecuencias perversas.

Los aspectos positivos se refieren a la mejora de la productividad a través del manejo de inmensos volúmenes de datos, su análisis y las síntesis a través de la IA, en particular la IA generativa y autónoma. También a la mejora de la calidad de vida de la gente.

El uso de esta tecnología en comunicaciones, transporte, medicina, industria, agricultura, servicios, investigación científica... puede hacer la vida mucho más fácil al ser humano.

Sus efectos perversos se dan por el abuso de la potencia de la tecnología para hacer el mal. Siempre ha sido así en las revoluciones tecnológicas.

La actual tecnología tiene tal capacidad difusiva que puede dar poder a núcleos incontrolados. También puede agrandar las diferencias dentro de la sociedad.

En los primeros tres meses de 2026 se contabilizaron 337 millones de ataques cibernéticos a nivel mundial

Las amenazas de bomba distribuidas en la aviación en las últimas semanas o el ataque informático a la red de frío alimentario, son ejemplos indiciarios de la dificultad de controlar la capacidad de hacer el mal de esta tecnología.

En los primeros tres meses de 2026 se contabilizaron 337 millones de ataques cibernéticos a nivel mundial. En España en el primer semestre aumentaron un 45% respecto al mismo periodo del año pasado.

A nivel financiero el coste del cibercrimen supera los 12,5 billones de dólares anuales.

El uso de la tecnología cibernética y la IA en la guerra convencional y la híbrida es cada vez mayor. Aunque de características diferentes, los efectos de este tipo de guerra son tan desoladores, como los de las armas nucleares.

Para las armas nucleares hay una agencia mundial OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). Es la que controla la proliferación de armas nucleares. Su eficacia es limitada como se ha visto en el caso de Irán.

No obstante, al estar las armas nucleares manejadas por gobiernos su uso se ha visto limitado. No ocurre lo mismo con la tecnología cibernética, la IA generativa y autónoma la pueden usar grupos pequeños, incontrolados, distribuidos y ocultos.

La capacidad difusiva de la nueva tecnología la hace menos controlable. Núcleos reducidos pueden desarrollar conocimiento científico y técnico para usarla. No son necesarias grandes inversiones para aprender y manejarla.

Esa característica hace que sea necesario un poder controlador a nivel global. Su gobierno internacional.

No basta con una organización como la ONU, que representa a los Estados. Debe ser un control GLOBAL que represente a LAS PERSONAS, a cada una de ellas, por encima de las estructuras estatales y con características democráticas para darle legitimidad.

Esta idea suena a utopía. Ya lo sé. Necesitará un gran esfuerzo político para lograrlo. Pero son las utopías las que han hecho avanzar la humanidad, aunque nunca se consigan del todo.

Y es, precisamente. el peligro de la cibertecnología o la IA generativa, autónoma y difusiva, una razón para que se acelere el camino hacia su gobierno global.

Otra cosa es como se camina hacia ello. Lo primero es crear una conciencia de que es necesario. Por eso este artículo.

Además, sin un control de los efectos de las nuevas tecnologías, las diferencias económicas y sociales entre los niveles sociales y territorios tenderán a crecer. Eso crea un clima de violencia y, de revanchismo que algún día puede explotar.

Si los dirigentes mundiales no se toman este tema como una prioridad global, tarde o temprano lo pagaremos. Lo que podría ser la aparición de una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad, puede ser su tumba.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.