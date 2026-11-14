“El optimista ve la oportunidad en cada dificultad; el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad” (Churchill).

Los mercados financieros internacionales atraviesan una fase de expansión, dinamismo y sofisticación sin precedentes. Dos fuerzas motrices están reconfigurando el mapa de la inversión global: por un lado, la internacionalización de los ingresos corporativos gracias al despliegue masivo de la IA y la demanda de recursos naturales; por otro, la solidez con la que la industria de los hedge funds aporta liquidez, eficiencia en la formación de precios y profundización del mercado.

Aunque todo cambio de escala plantea retos de volatilidad, el análisis detallado de los datos revela oportunidades extraordinarias para construir carteras diversificadas y preparadas para el futuro.

Este mapa muestra una saludable apertura internacional: sólo el 59% de los ingresos de las empresas del índice estadounidense proviene de su propio país (frente al 61% del año previo).

Además, destaca la fuerte contribución exportadora de líderes tecnológicos como Taiwán (20% de ingresos domésticos) y Corea del Sur (39%), confirmando que el valor generado por la tecnología se redistribuye a escala planetaria:

Gráfico Gustavo Rivero

Esta tabla muestra cómo gigantes de la tecnología y los recursos de primera línea han globalizado la base de sus ventas corporativas. Por ejemplo, Broadcom genera únicamente una cuarta parte de sus ingresos dentro de EEUU, lo que demuestra que invertir en grandes valores es, en la práctica, participar del crecimiento económico mundial:

Gráfico Gustavo Rivero

Esta matriz cuantifica la relación a tres años entre mercados tecnológicos y no tecnológicos. Aunque los países líderes en la cadena de la IA exhiben alta afinidad con el mercado estadounidense (Taiwán 0,699; Países Bajos 0,705; Corea del Sur 0,573), la matriz pone de manifiesto la existencia de focos de diversificación genuina en economías orientadas a materias primas como Brasil (0,307) o de fuerte consumo interno como India (0,414) e Indonesia (0,278):

Gráfico Gustavo Rivero

Esta visualización compara el comportamiento entre mercados multinacionales europeos y mercados emergentes domésticos.

Mientras que Suiza (0,576), Francia (0,597) y Alemania (0,663) ofrecen una vía de acceso directa a la actividad corporativa global, países como China (0,231), Perú (0,364) o Egipto (0,193) muestran correlaciones muy reducidas, confirmando la disponibilidad de activos refugio con dinámicas independientes:

Gráfico Gustavo Rivero

La siguiente gráfica refleja la expansión de la capacidad financiera de los hedge funds, cuyos activos bajo gestión se han triplicado desde 2013 hasta alcanzar los 13 billones de dólares, con exposiciones nocionales de casi 40 billones de dólares y una tenencia del 9% de los bonos del Tesoro estadounidense. En épocas de funcionamiento regular, esta escala aporta una profunda liquidez y optimiza la distribución del riesgo en todo el sistema:

Gráfico Gustavo Rivero

Este gráfico evalúa el impacto de los picos de volatilidad (medidos por el VIX) sobre las acciones con mayor presencia en los hedge funds (crowded trades). Muestra que estas compañías experimentan 10 puntos porcentuales más de volatilidad y caídas de pico a valle 4 puntos porcentuales más profundas que las acciones menos concurridas. Identificar este comportamiento permite a los gestores ajustar con precisión sus estrategias de cobertura durante fases de reajuste:

Gráfico Gustavo Rivero

La siguiente figura refleja cómo la alta presencia de hedge funds amplifica las caídas bursátiles tras shocks globales, especialmente en mercados con menor liquidez.

Lejos de sugerir un problema irresoluble, la implementación oportuna de medidas prudenciales (como pruebas de estrés sistémicas, límites de apalancamiento basados en riesgo y márgenes de garantía mínimos) permite canalizar la inmensa liquidez de estos fondos hacia un marco operativo robusto y seguro:

Gráfico Gustavo Rivero

La economía mundial se encuentra en una posición privilegiada. El despliegue de infraestructuras de IA ha impulsado a numerosas compañías tecnológicas al Triple Digit Club con revalorizaciones superiores al 100% en 2026, favoreciendo a proveedores de semiconductores, memoria y centros de datos. Al mismo tiempo, el auge de las materias primas ha vigorizado las bolsas del Reino Unido (con un 74% de ingresos internacionales vía Shell, BP, Rio Tinto y Glencore), Australia, Chile y Sudáfrica.

Paralelamente, la creciente supervisión sobre los hedge funds y la mejora en la transparencia de datos sobre derivados y apalancamiento garantizan que el sistema financiero cuente con amortiguadores eficaces frente a eventuales tensiones de mercado.

Gráfico Gustavo Rivero

Benjamin Graham defendía que el verdadero inversor ve en la volatilidad una oportunidad para actuar con inteligencia y visión de largo plazo, no una razón para temer al futuro.