La IA no debería calcular, pero sí explicar

Supongamos que dos personas utilizan una misma herramienta para calcular su pensión. Ambas introducen exactamente los mismos datos y siguen el proceso de la misma forma.

Una vez que llegan al resultado, se dan cuenta de que no coinciden. Eso les genera desconfianza, y con razón.

Ha ocurrido porque el cálculo lo ha hecho la propia IA. Un modelo de lenguaje como los que usamos a diario no ejecuta cálculos, sino que produce la respuesta que resulta más probable y por eso se obtienen resultados distintos de una ejecución a otra.

A esto se le llama un sistema no determinista: el mismo dato de entrada no garantiza la misma salida.

Como hemos visto, la IA no encaja en la parte del cálculo, pero donde sí aporta es en la explicación. Tiene la capacidad de recibir los resultados de la simulación y traducirlos a la situación concreta del usuario.

La IA responde a esas dudas en lenguaje natural, apoyándose en el resultado que ha calculado el motor

Por ejemplo, el usuario, tras recibir el resultado, puede preguntarse qué pasaría si se jubilase dos años antes o por qué un compañero con el mismo sueldo le sale otra cifra. La IA responde a esas dudas en lenguaje natural, apoyándose en el resultado que ha calculado el motor.

Además, cuenta con un contexto amplio: el histórico del usuario, su situación fiscal o sus simulaciones anteriores. Con eso puede personalizar la respuesta y resolver las dudas que surjan durante la simulación. Es un acompañamiento que hasta ahora solo podía dar una persona.

Por otro lado, en nuestro día a día se producen numerosas actualizaciones normativas de las que podemos llevar un mejor seguimiento gracias a la IA. El profesional sigue teniendo la obligación de revisar estas actualizaciones, decidir cómo se realizan y validarlas una vez realizadas.

La IA se encarga del trabajo mecánico de trasladar el cambio y generar las pruebas que se tengan que realizar para que el profesional asegure el correcto funcionamiento con la actualización y así tener un producto más sólido.

Actualmente, un cambio normativo lleva tres etapas: entender qué ha cambiado, trasladarlo a las reglas de la herramienta y comprobar que todo funciona como esperamos.

Hoy el debate se resume en soluciones con IA o sin IA

La primera y la tercera exigen criterio y, aunque nos apoyemos en la IA para buscar información, es en la segunda donde de verdad aporta, ya que es más mecánica y repetitiva. Un cambio normativo no aplica a una única herramienta sino a todas las que dependen de esa norma.

Ahí es donde se acumula el trabajo repetitivo. Hasta ahora, el traslado del cambio consume casi todo el esfuerzo y la comprobación se realiza con lo que queda. Invertir esa proporción es lo que mejora el producto.

El cálculo se queda en herramientas desarrolladas y auditadas por profesionales, no en manos de un modelo de lenguaje. La razón es que el número que obtiene el cliente puede terminar en una oferta o en un contrato, lo que puede derivar en una reclamación.

Y una reclamación no se resuelve con un “lo dijo el modelo”. No basta con que el cálculo sea estable, sino que hay que poder reconstruir con qué datos y con qué normativa se hizo.

Eso es lo que sostiene una respuesta en una reclamación, porque no se discute si el número es bueno, se discute si se puede demostrar cómo se calculó.

Hoy el debate se resume en soluciones con IA o sin IA. Y no es un todo o nada. La decisión es dónde va cada capa: el motor de cálculo estable y auditable, por un lado, y la capa conversacional y explicativa de la IA que sirve de acompañamiento, por otro.

Hay que tener en cuenta que, si el motor no es sólido, la capa de IA explicará con total naturalidad un resultado que no se sostiene, y eso es peor que no explicarlo, porque suena convincente. Poner IA en el motor obliga a rediseñar el producto cuando llega la primera reclamación.

Poner solo el motor no rompe nada, pero deja al cliente con un número que no entiende y una llamada al gestor. Esto no es algo que haya que decidir al final, sino al principio.

No se trata de decidir si usar IA, sino para qué. La pregunta, en cada tarea, es si tolera una respuesta distinta cada vez.

*** Manuel Pozo Muñoz, profesor de Afi Global Education.