Nadie puede defender que la huelga fue un éxito. Tampoco que fue un fracaso. Lo que es seguro es que fue inútil.

Inútil porque no cambió nada. Nada de lo que quería cambiar.

La movilización electoral que pretendía no se ha dado. Lo dicen las encuestas. Es más, dicen que se han consolidado los dos bloques que la política frentista del Gobierno ha creado por acción y reacción.

Además de inútil ha sido cara. No tanto como se podía esperar. De los 2.000 o más de millones de euros que hubiera costado si hubiera sido un éxito, probablemente se ha quedado en menos.

Pero aún así, es un montón de dinero por reducción de la productividad del país. Sin contar el deterioro de la imagen de un país turístico.

Los sindicatos sigan recibiendo la ayuda financiera del Gobierno que han consolidado durante los ocho últimos años

Ha sido cara para los empleados que queriendo trabajar, no han podido hacerlo, ni demostrar que no pudieron ir por diferentes razones. También los que quisieron parar. Les ha costado la parte proporcional de su salario de un día y el descuento de su aportación a la jubilación. Cara para los autónomos que no pudieron facturar.

Para quién no ha sido cara es para los "liberados" y cuadros sindicales; estaban en su actividad sindical. Sordo de CC.OO y Álvarez de UGT, y sus colaboradores, estaban haciendo su trabajo. A ellos no les ha costado nada. Más aún, podrán pasar los gastos de comidas y desplazamientos porque estaban "trabajando".

Otra característica de esta huelga es que ha sido preventiva. No ha sido para lo que está ocurriendo, que es culpa del Gobierno de ocho años, sino para que no ocurra lo que las cúpulas sindicales temen que puede ocurrir.

Para que el actual Gobierno no pierda el poder. Para que si lo pierde el siguiente sepa que los sindicatos pueden mover la calle.

Para que los sindicatos sigan recibiendo la ayuda financiera del Gobierno que han consolidado durante los ocho últimos años.

Ahora cuando se negocia un convenio en una empresa sus beneficios los reciben los trabajadores afiliados a los sindicatos y los que no

Es decir, se ha planteado como una amenaza al próximo gobierno si no se doblega a las exigencias sindicales.

Cuatro características (inútil, cara, preventiva y amenazadora) que pueden hacerla peligrosa para quienes la han convocado.

Peligrosa porque está demostrando que la actual organización de la financiación de los sindicatos (y la patronal) es injusta.

Injusta porque los estamos financiando con nuestros impuestos.

SÍ. Usted, lector, que no está afiliado a ningún sindicato (solo el 12% de los trabajadores lo están) está pagando su existencia a través de su IRPF, su IVA, sus impuestos especiales y tasas de todo tipo.

Eso era lógico cuando empezó la democracia por la debilidad de toda la estructura social española. Había que ayudarles para que se consolidasen.

Pero después de casi sesenta años de democracia ha llegado el momento de decir aquello de que: "cada palo aguante su vela".

Los sindicatos y las patronales deben financiarse por sus afiliados.

Pero entonces ¡pueden desaparecer! ¡Qué desgracia!

PUES NO. Yo tengo la solución.

Ahora cuando se negocia un convenio en una empresa sus beneficios los reciben los trabajadores afiliados a los sindicatos y los que no. Entonces ¿para qué afiliarse?

Si en lugar de ello sólo recibieran ese beneficio los afiliados, por la cuenta que les tiene, los trabajadores se afiliarían a los sindicatos.

¡Peligro! Dicen muchos. Entonces tendrían más poder.

Es posible, pero a cambio unos sindicatos con muchos más afiliados probablemente elegirían dirigentes más profesionales que politizados.

Dirigentes sindicales capaces de crear "fondos de resistencia" que cuando se convocase una huelga pagasen a los trabajadores para que no pierdan salario,

Dirigentes sindicales que se preocupasen de crear fondos de pensiones adicionales para sus afiliados, para el momento de su jubilación.

Dirigentes sindicales centrados en negociar convenios colectivos que repartiesen la productividad de las empresas, sin poner en peligro su viabilidad.

Dirigentes sindicales que negociarían con los gobiernos independientemente de su color político, defendiendo de verdad los intereses de sus afiliados.

Ha llegado el momento de que los sindicatos, ellos mismos, planteen esta reforma. Por su bien. Para que puedan ser de verdad independientes de los gobiernos y su lealtad sea para sus afiliados y no para los gobiernos que los financian.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.