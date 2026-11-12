Ayer fue 11 de noviembre. Media Europa recordó el armisticio de 1918 y España lo pasó en huelga general, a dieciocho días de unas elecciones y con el Tribunal Supremo manteniendo en suspenso parte del censo de residentes en el extranjero por el escándalo de la llamada ley de nietos. Lo del censo es la gota.

El vaso venía lleno de procesos judiciales por corrupción, de trenes que se retrasan, descarrilan o, como en Urda y Adamuz, matan a más de 100 personas, de una Renfe que ha perdido en dos años a dos tercios de su equipo directivo, de sueldos que no dan para un alquiler y de unas pensiones cuya cuenta nadie quiere enseñar a quienes tendrán que pagarla.

Me preocupa casi menos cada episodio que el resultado acumulado, que es la pérdida de confianza en las instituciones, y me preocupa sobre todo en los jóvenes, que no han conocido otra cosa.

Para reflexionar acerca de todo ello propongo dos textos de un mismo autor que, como todo el mundo sabe, tiene la gracia de no ser de mi parroquia.

Keynes dimitió de la delegación británica en la conferencia de París en junio de 1919 y ese verano escribió Las consecuencias económicas de la paz. El libro empieza con una observación psicológica. Nos acostumbramos a todo, y por eso casi nadie advertía lo inusual, inestable y complicada que era la organización económica de la que Europa llevaba medio siglo viviendo.

El londinense de 1914 tenía aquel mundo por "normal, seguro y permanente” pero no lo era tanto. El armisticio se firmó el 11 de noviembre y el 14 de diciembre hubo elecciones en el Reino Unido. Ganó la coalición de Lloyd George, que se había comprometido en campaña a que Alemania pagara el coste entero de la guerra.

De enero a junio de 1919, en París, el primer ministro negoció atado a esa promesa (según Keynes, sin creérsela del todo). Cuatro semanas de mitin condicionaron seis meses de conferencia y veinte años de historia.

Los historiadores discuten todavía cuánto podía pagar Alemania y cuánto exageró Keynes. A mí me interesa el mecanismo, el de unos gobernantes que cierran un conflicto mirando a lo que dijeron a sus votantes y no al día de después, y el de un capital de confianza que nadie ve hasta que falta y que no se repone a voluntad.

En 1930, en lo peor de la Depresión, el mismo Keynes publicó Las posibilidades económicas de nuestros nietos, a partir de una conferencia pronunciada en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Arranca contra dos pesimismos, el de los revolucionarios convencidos de que solo un cambio violento puede salvarnos y el de los reaccionarios que ven el equilibrio tan frágil que no toleran ningún cambio (cualquier parecido con nuestra precampaña es responsabilidad del lector).

La inteligencia artificial y lo que venga detrás son dolores de crecimiento

Su diagnóstico era que el mundo no padecía reúma de viejo sino dolores de crecimiento, un desajuste provocado por cambios técnicos demasiado rápidos.

Lo llamó desempleo tecnológico, lo consideró una fase pasajera y se atrevió con una cifra: en cien años el nivel de vida de los países avanzados sería entre cuatro y ocho veces mayor.

El plazo vence dentro de cuatro años. Los nietos somos nosotros y, en lo material, la profecía se ha cumplido, porque la renta por habitante de España está hoy, más o menos, dentro de esa horquilla respecto a la de 1930.

Pero Keynes puso condiciones, en concreto, que no hubiera grandes guerras ni grandes aumentos de población, es decir, que el marco aguantara. No aguantó ni una década, y en buena parte por lo que él mismo había denunciado en 1919.

Pero su distinción sirve para ordenar nuestro malestar. La inteligencia artificial y lo que venga detrás son dolores de crecimiento. Traen incertidumbre de la genuina, la que Knight separó del riesgo en 1921 porque no admite cálculo de probabilidades, y de esa nadie tiene la culpa.

Para eso están las instituciones, es decir, los contratos, los instrumentos financieros, las leyes. No pueden decirnos qué va a pasar, pero convierten una parte de lo imprevisible en algo con lo que se pueden hacer planes. Lo nuestro, en cambio, es reúma, y autoinfligido.

Un censo que hay que llevar al Supremo, una red ferroviaria de la que no se sabe qué esperar, unas pensiones sin cuentas claras o una huelga general convocada contra la posibilidad de cambio de gobierno y alentada por ministros, sin Parlamento al que reclamar, son incertidumbre fabricada por quienes tenían el encargo de reducirla, y llega justo cuando la tecnología ya pone bastante por su cuenta.

El joven de veinticinco años que no se fía del recuento, ni del tren, ni de la pensión que le prometen me parece que simplemente ha hecho las cuentas.

La parte esperanzadora es que el reúma autoinfligido, a diferencia de la vejez, tiene remedio, y que la tecnología volverá a cumplir su parte si no le rompemos el marco. Se puede empezar el 30 de noviembre. Quien gane tendrá el problema de Lloyd George, que es haber prometido en campaña lo que no conviene (o no puede) cumplir, y quien pierda, la tentación de no reconocerse en el resultado.

Keynes cerraba su ensayo de 1930 con una inquietud que ya no era económica. Distinguía las necesidades absolutas de las relativas, las que solo se sacian quedando por encima del vecino, admitía que estas últimas quizá fueran insaciables y siguió adelante.

Temía que, resuelta la escasez, no supiéramos qué hacer con la abundancia, porque llevamos demasiado tiempo entrenados para esforzarnos y no para disfrutar.

A cuatro años del plazo somos varias veces más ricos que nuestros abuelos y hemos trasladado la pelea a lo relativo, donde lo que gana uno lo pierde otro. ¿Estábamos preparados? ¿Lo estaremos?