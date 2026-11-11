Rotación en clave de duración

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El 5 de noviembre, el S&P 500 cayó un 4,4%, el Nasdaq 100 un 6,3% y el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) un 12,2%, los dos últimos con su mayor descenso diario desde marzo de 2020.

El VIX (volatilidad implícita del S&P 500) pasó del 17% al 28,5%, y su equivalente para el Nasdaq 100 (VXN), del 26% al 38%. La caída del Nasdaq 100 supone casi cuatro desviaciones típicas (sigmas); la del SOX, casi cinco.

Si los rendimientos siguieran una distribución normal, algo así ocurriría una vez cada setenta años en el Nasdaq 100 y cada 6.000 en el SOX. Pero no es así: los mercados presentan colas gruesas, sobre todo en el lado negativo, y las caídas extremas son mucho más frecuentes de lo que predice la hipótesis de normalidad.

Ahora bien, más allá del día 5, bajo la superficie de los índices se ha producido en 2026 una rotación en dos fases.

Hasta julio, el repunte del petróleo y de la inflación y las dudas sobre la monetización de la IA penalizaron a los activos más sensibles a los tipos de interés (bonos largos y oro) y a las compañías cuyo valor depende más de las expectativas, como el software: el ETF IGV cayó un 24% en el primer trimestre, su peor registro desde 2008.

Una compañía que cotiza a un múltiplo elevado por sus beneficios futuros es un activo de larga duración

En paralelo, los inversores compraban escasez: energía y semiconductores. Desde el verano, sin embargo, el capital ha rotado desde los beneficiarios de los cuellos de botella hacia la calidad. Desde el 22 de junio, máximo del SOX, el índice de semiconductores cae un 36% (aunque aún gana un 33% en el año) y el IGV sube un 13%.

Por eso, en octubre, el S&P 500 equiponderado (mismo peso para cada compañía) superó al S&P 500, concentrado en las grandes tecnológicas, en casi seis puntos, su mayor diferencia mensual desde 2009.

Gráfico Afi, Bloomberg.

El hilo conductor de ambas fases es la duración, un concepto propio de la renta fija. En un bono, mide el plazo medio en que el inversor recupera su dinero y, por tanto, la sensibilidad del precio a los tipos: un bono con duración de ocho años pierde en torno a un 8% si los tipos suben un punto porcentual.

En bolsa ocurre algo parecido: una compañía que cotiza a un múltiplo elevado por sus beneficios futuros es un activo de larga duración; una cuyo valor depende de la caja que genera hoy, de corta duración.

En la primera fase, el mercado redujo duración; en la segunda, sobre todo en bolsa, la larga duración se comporta mejor en términos relativos.

El caso más ilustrativo es la memoria, el segmento más expuesto a los cuellos de botella. La escasez de DRAM y de HBM (memoria de alto rendimiento para chips de IA) ha disparado el negocio: en el tercer trimestre, los ingresos de SK Hynix crecieron un 328% interanual y los de la división de memoria de Samsung un 427%.

En bolsa, ambas han corregido alrededor de un 60% y un 50% desde sus máximos de junio, aunque acumulan en el año subidas del 74% y del 61%.

Beneficios récord y caídas en bolsa dejan múltiplos en mínimos desde 2020: SK Hynix y Samsung cotizan a 2,9 y 3,3 veces el beneficio estimado a 12 meses.

Con la producción a plena capacidad, el mercado descuenta un giro a la baja en los beneficios: paga solo unos tres años y los trata como un flujo de corta duración, propio de un negocio cíclico con riesgo de sobrecapacidad.

La fuerte dispersión en bolsa ha permitido diversificar sin salir de ella. El índice de correlación implícita de Cboe, que estima a partir del precio de las opciones hasta qué punto se espera que las grandes compañías del S&P 500 se muevan conjuntamente, marcó en julio un mínimo de 7,2.

Por eso, este año la pregunta no es cuánto se ha invertido en bolsa, sino dónde y cuándo: los cuellos de botella explicaron buena parte de la rentabilidad del primer semestre, y la calidad, la del segundo.

Ante un superciclo de inversión en IA y un entorno geopolítico convulso, la diversificación por tipos de negocio y la gestión de la duración resultan clave.

*** Salvador Díaz Ruiz es profesor de Afi Global Education.