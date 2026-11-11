¿Qué lecciones debería extraer Europa del creciente control que China ejerce sobre su inteligencia artificial?

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El 16 de octubre, el Ministerio de Comercio de China inició una consulta sobre nuevos controles a la exportación de tecnologías de inteligencia artificial.

De aprobarse, las nuevas restricciones podrían limitar las ventas chinas de IA al extranjero en diversos ámbitos, incluyendo los modelos de peso abierto que han tenido un enorme éxito como alternativa menos costosa a los modelos avanzados americanos.

Adicionalmente, el gobierno chino, sin duda emulando al americano, también pretende imponer controles a la exportación de los GPUs que Huawei ha conseguido producir a niveles de calidad no muy distantes a los de Nvidia.

En otras palabras, China quiere controlar el desarrollo de su IA de la misma manera que EEUU controla el suyo.

El motivo del mayor control está relacionado con la seguridad nacional, como el caso de la compañía china de IA Manus, adquirida por Meta por valor de 2.000 millones de dólares, y después devuelta bajo presión de las autoridades chinas.

En el caso de los modelos de IA más avanzados, Pekín podría, en virtud de los controles de exportación propuestos, restringir las transferencias de los propios modelos y sus diseños, y potencialmente bloquear su implementación en el extranjero o el traslado de empleados clave al extranjero.

Modelos chinos como DeepSeek 4 y Xiaomi MiMo no figuran actualmente entre los diez primeros y, en cualquier caso —al ser ya de dominio público—, quedarían exentos de los controles propuestos, siempre y cuando no se hayan entrenado con datos sensibles.

En otras palabras, la cuestión es qué sucederá con los modelos chinos nuevos y más avanzados.

Según el Ministerio de Comercio de China, las restricciones se aplicarían a las transferencias al extranjero a través de las descargas de modelos abiertos chinos que contengan tecnología restringida, pero no al acceso a dichos modelos desde el extranjero a través de páginas web, aplicaciones o servicios en línea chinos.

En otras palabras, China va a permitir acceder a sus modelos de peso abierto fuera de China solo en su nube.

Anthropic ha acusado en repetidas ocasiones a las empresas chinas de IA de hacer esto con sus modelos

Desde el punto de vista de la Unión Europea, esto podría entrar en conflicto con las normas de residencia de datos y con los usuarios que desean proteger sus secretos comerciales de la mirada china.

La posible prohibición de los modelos entrenados con datos sensibles resulta interesante. La mayoría de los modelos chinos más avanzados están disponibles gratuitamente y es muy probable que se hayan entrenado con todos los datos chinos disponibles, incluidos los datos sensibles.

Aunque los datos de entrenamiento no pueden extraerse de un modelo, un competidor puede copiar el conocimiento que este ha adquirido mediante consultas a gran escala, una práctica conocida como «destilación».

Anthropic ha acusado en repetidas ocasiones a las empresas chinas de IA de hacer esto con sus modelos. Es posible que las autoridades chinas quieran evitar que les ocurra lo mismo.

El impacto de las medidas de control sobre las empresas chinas de IA debería ser negativo, ya que los usuarios no tendrán claro si podrán descargar los nuevos modelos y podrían verse obligados a alojar sus datos en servidores chinos.

No obstante, los bajos precios podrían seguir manteniendo al mundo enganchado a los modelos chinos e impulsar las ventas en el extranjero de servicios de IA a través de proveedores de nube chinos.

En resumen, lo que finalmente pase con los modelos de pesos abiertos chinos puede ser determinante para el futuro de las grandes empresas de IA en EEUU puesto que los modelos chinos, en su formato actual abierto, siguen comiéndoles cuota de mercado fuera de EEUU e incluso dentro del país.

Más allá de EEUU como principal competidor, este posible cambio en el enfoque de China respecto a la IA constituye también un importante baño de realidad para Europa puesto que acaba con cualquier ilusión de que los modelos avanzados chinos estarán disponibles para siempre y en las mismas condiciones favorables, y de que dichos modelos podrían permitir a Europa reducir su dependencia de Estados Unidos.

Sin embargo, al generar incertidumbre sobre el acceso a los modelos chinos, cualquier control de las exportaciones podría beneficiar a los modelos europeos de código abierto y de descarga gratuita, como los de Mistral.

Los modelos chinos son más grandes y están más cerca de la vanguardia que los de Mistral, pero unas condiciones de acceso más estrictas a la IA china podrían suponer un impulso para los desarrolladores europeos.

En resumen, las medidas regulatorias chinas sobre su IA pueden ser tan importantes para el futuro de la IA en Europa como las decisiones de las grandes empresas americanas pero, por desgracia, sabemos mucho menos.

*** Alicia García-Herrero es economista Jefe de Natixis CIB para Asia-Pacífico y Oriente Medio e investigador principal en Bruegel.