Después de Ormuz: la resiliencia energética se construye antes de la próxima crisis

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La crisis del estrecho de Ormuz ha vuelto a recordarnos una realidad incómoda, y es que la energía no es solo una cuestión de producción o de precio.

También es una cuestión de rutas, capacidad de respuesta y continuidad del suministro. Antes de la crisis, por este paso circulaban alrededor de 20,9 millones de barriles diarios de crudo, condensados y productos petrolíferos, además de cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

Cuando un cuello de botella de esta magnitud se tensiona, el impacto se transmite con rapidez a mercados, industrias y consumidores muy alejados del foco geopolítico.

"Debemos asumir que la resiliencia tiene un precio".

El sistema energético internacional ha respondido mejor de lo que muchos anticipaban. Se han redirigido cargamentos, utilizado rutas alternativas, movilizado inventarios, liberado reservas estratégicas y aumentado los suministros desde otras regiones, especialmente de Estados Unidos.

Pero esa respuesta no ha sido automática ni gratuita. Ha sido posible porque existían activos, reservas, capacidad logística y operadores preparados para actuar.

La primera conclusión es clara. La resiliencia energética no se improvisa cuando comienza una crisis, sino que se construye con anticipación.

Pero hay una segunda conclusión igualmente importante. Esos colchones de seguridad no son ilimitados. Parte del margen de respuesta disponible al inicio de la crisis se ha ido consumiendo.

Los inventarios son menores y algunas de las medidas desplegadas difícilmente pueden mantenerse de forma indefinida.

Un recrudecimiento de la situación en Ormuz, o una nueva disrupción en otro punto del sistema energético mundial, podría encontrarnos en una posición más vulnerable y con menos capacidad para absorber un nuevo shock.

Haber resistido esta crisis no significa, por tanto, estar mejor preparados para la siguiente. Puede ocurrir exactamente lo contrario.

Durante años, el debate energético se articuló alrededor del trilema compuesto por seguridad de suministro, asequibilidad y descarbonización, con Europa especialmente centrada en esta última. Ese marco ya no es suficiente.

La fragmentación geopolítica, la presión sobre las cadenas globales y la creciente competencia industrial obligan a gestionar cinco prioridades de forma simultánea como son la seguridad energética, la asequibilidad, la competitividad, la descarbonización y la resiliencia.

Estas cinco dimensiones están hoy inevitablemente conectadas. Ya no basta con diversificar fuentes y proveedores o avanzar en la descarbonización.

Necesitaremos redes de infraestructuras preparadas, flexibles e interconectadas, capaces de adaptar sus flujos y mantener alternativas.

El coste y la disponibilidad de la energía condicionan la inversión, la localización industrial y el empleo. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos si el sistema que estamos construyendo será capaz de absorber la próxima perturbación, adaptarse y seguir funcionando cuando llegue.

Es precisamente en esta última dimensión donde las redes de infraestructuras adquieren un valor estratégico.

La resiliencia no consiste únicamente en disponer de reservas. Tan importante como tener producto es poder llevarlo al lugar donde se necesita y en el momento oportuno.

Eso exige capacidad para recibir suministros desde distintos orígenes, almacenarlos, transportarlos y redirigir los flujos cuando cambian las circunstancias.

Nuestra red logística interconectada y capilar, con instalaciones a una distancia media de aproximadamente 60 km de los puntos de demanda, ha sido clave para garantizar el suministro a todos los puntos del país.

Una terminal aislada puede proporcionar capacidad. Una red interconectada permite, además, recibir producto por diferentes puntos, trasladarlo entre regiones y responder a cambios bruscos en la demanda, las rutas o los orígenes de suministro.

La fortaleza del sistema no reside únicamente en cada activo, sino en la conectividad del conjunto y en su capacidad para operar con flexibilidad.

En un mundo más incierto, el valor de las redes reside en las alternativas que proporcionan.

Esta reflexión es especialmente relevante para Europa. Nuestra menor exposición directa a determinados flujos de crudo no equivale a una menor vulnerabilidad.

Europa importa más del 60% de la energía primaria que consume, ha cerrado 28 refinerías en los últimos 15 años, más de una cuarta parte de las existentes en 2009, y depende del exterior para cubrir parte de su demanda de productos esenciales como el diésel y el queroseno.

Además, la electrificación puede disminuir algunas dependencias, pero también crear otras vinculadas a materiales críticos, equipos, baterías, redes eléctricas y almacenamiento. Cambiar de vector energético no equivale necesariamente a eliminar el riesgo. En ocasiones, significa trasladarlo.

Por eso, la política energética europea debe incorporar una visión integral de las infraestructuras. No basta con definir objetivos de producción renovable o de consumo de combustibles bajos en carbono. Es necesario planificar las redes que permitirán almacenar, transportar, mezclar y distribuir estas soluciones a escala.

Europa tampoco parte de cero. Dispone de una extensa infraestructura energética construida durante décadas.

Allí donde sea técnica y económicamente viable, adaptar y reutilizar esos activos puede acelerar la incorporación de nuevos vectores, como los biocombustibles para transporte terrestre y aéreo, reducir plazos, inversión y riesgos de ejecución, y preservar algo especialmente valioso como es la capilaridad y flexibilidad de las redes existentes.

Debemos asumir, además, que la resiliencia tiene un precio. Durante décadas hemos optimizado las cadenas de suministro para reducir costes, inventarios y capacidad ociosa.

En un entorno más fragmentado, diversificar suministros, mantener capacidad disponible, disponer de almacenamiento o preservar rutas alternativas puede parecer menos eficiente.

Es la prima de resiliencia: el coste de mantener opciones cuando todo funciona para poder utilizarlas cuando algo falla. La alternativa puede resultar mucho más cara cuando una disrupción detiene la actividad económica, compromete servicios esenciales o limita nuestra capacidad de respuesta.

El desafío no consiste, por tanto, en elegir entre seguridad energética y descarbonización, ni entre competitividad y sostenibilidad.

Consiste en construir un sistema capaz de avanzar simultáneamente en las cinco dimensiones. Para ello harán falta marcos regulatorios estables, neutralidad tecnológica, coordinación entre administraciones y empresas, y una planificación de las infraestructuras con visión de largo plazo.

También será necesario valorar las redes no solo por su nivel de utilización en condiciones normales, sino por las opciones que proporcionan ante escenarios adversos.

La verdadera prueba de un sistema energético no es únicamente cómo funciona cuando todo transcurre según lo previsto, sino cuántas alternativas conserva cuando algo falla.

Ormuz no cuestiona la transición energética. La hace más exigente. Nos recuerda que un sistema sostenible también debe ser asequible, competitivo, seguro y capaz de resistir perturbaciones. Y, sobre todo, que haber superado una crisis no garantiza estar preparados para la siguiente.

Las tecnologías cambiarán y los vectores energéticos evolucionarán, pero una condición permanecerá, y es que necesitaremos redes de infraestructuras preparadas, flexibles e interconectadas, capaces de adaptar sus flujos y mantener alternativas cuando el margen de maniobra se reduce.

Porque, en un mundo más incierto, disponer de opciones no es ineficiencia. Es resiliencia.

*** Javier Goñi es consejero delegado de Exolum