A raíz de la reciente tragedia ocurrida en la red de alta velocidad ha resurgido un discurso que atribuye el incremento del riesgo y la siniestralidad a la liberalización del transporte de viajeros.

Esta tesis carece de rigor y confunde de manera interesada variables independientes. Afirmar que “la culpa es de la competencia” constituye una obscena maniobra en busca de un cabeza de turco para liberar al Gobierno de sus graves responsabilidades.

De entrada, quienes atacan la liberalización cometen un error derivado de su ignorancia o de su negativa deliberada a distinguir entre las empresas operadoras de trenes y el administrador de la infraestructura.

En el modelo europeo, impulsado de forma firme por los sucesivos Paquetes Ferroviarios de la Unión Europea, existe una separación jurídica y funcional estricta cuyo objetivo es garantizar la transparencia, la no discriminación y el acceso equitativo a la vía.

En España, Adif y Adif Alta Velocidad son los únicos responsables del diseño, la construcción, el mantenimiento, la señalización, la regulación del tráfico y la seguridad de la infraestructura ferroviaria. Las empresas ferroviarias actúan como meros usuarios comerciales de unos surcos horarios que les son rigurosamente asignados.

En términos de viajeros, la alta velocidad de larga distancia pasó de 22,6 millones en 2019 a cerca de 40 millones en 2024 y alcanzó los 44,5 millones en 2025

Atribuir a la presencia de múltiples libreas comerciales la alteracion/es de la integridad estructural del balasto, de la fatiga de los carriles o de la fiabilidad de los enclavamientos es falso. Un tren de alta velocidad cumple idénticos parámetros físicos, mecánicos y normativos de homologación con independencia de quién comercialice el billete.

El número de circulaciones ha aumentado de forma notable desde la apertura del mercado. Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo confirman: el uso de la red medido en trenes-kilómetro creció un 42 % entre 2019 y 2024.

El incremento fue del 80 % en el corredor Madrid-Levante, del 43% en Madrid-Barcelona y del 28% en Madrid-Sur. Las circulaciones anuales de alta velocidad superan ya las 100.000, frente a menos de 40.000 en 2020.

En términos de viajeros, la alta velocidad de larga distancia pasó de 22,6 millones en 2019 a cerca de 40 millones en 2024 y alcanzó los 44,5 millones en 2025, prácticamente el doble. Este crecimiento no ha de sorprender a nadie. Es la respuesta necesaria ante una demanda reprimida e ignorada bajo el monopolio estatal tradicional.

En términos técnicos, el estrés de una red ferroviaria no se mide únicamente por el volumen bruto de trenes, sino por la saturación de la capacidad disponible y por la resiliencia de los protocolos de mantenimiento y renovación.

Los sistemas de seguridad en la alta velocidad española se encuentran profundamente automatizados mediante enclavamientos electrónicos y balizas de frenado automático que anulan

Si la intensidad de uso de la infraestructura experimenta un crecimiento notable, la exigencia recae de manera directa y exclusiva sobre los presupuestos de conservación, los planes periódicos de renovación de componentes y la digitalización integral de los sistemas de gestión de tráfico, tales como el ERTMS.

Por tanto, el problema real no radica en cuántos operadores circulan simultáneamente por la red, sino en si las instalaciones públicas y los gestores de la infraestructura dimensionan los recursos de forma proporcional al desgaste generado por el mayor tráfico.

Los operadores privados no utilizan la red de forma gratuita. Pagan cánones de acceso a Adif y Adif Alta Velocidad. Estos ingresos han crecido de manera significativa con la liberalización.

En 2024, la cifra de negocio de Adif AV se situó en torno a los 783 millones de euros, de los cuales más de 640 millones correspondieron a cánones de utilización de la infraestructura. Estimaciones posteriores sitúan los ingresos por el canon de utilización de la red en torno a 678 millones de euros en 2025.

Esos pagos representan una parte sustancial de la estructura de costes de los operadores privados: según distintos análisis de la CNMC, los cánones han llegado a suponer entre el 30% y el 50% de los costes totales en varios corredores, e incluso porcentajes más elevados del precio final del billete en determinados periodos y trayectos.

La propia CNMC ha exigido ajustes metodológicos que han permitido reducir en torno a un 40% el componente de costes directos de los cánones, con el objetivo de alinearlos mejor con la normativa europea y con la práctica de otros países.

Lejos de constituir un regalo o una externalización de costes, la liberalización genera ingresos públicos recurrentes que deberían destinarse al mantenimiento y la modernización de la red.

En el marco regulatorio actual, la seguridad ferroviaria no se negocia ni se mercantiliza bajo ningún concepto.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria opera o ha de hacerlo como un organismo regulador estrictamente independiente cuyo cometido esencial es certificar que cualquier operador —público o privado— cumpla con los más altos estándares de homologación técnica, formación de maquinistas y planes de autoprotección.

Los sistemas de seguridad en la alta velocidad española se encuentran profundamente automatizados mediante enclavamientos electrónicos y balizas de frenado automático que anulan, en una medida muy elevada, tanto el margen de error humano como cualquier hipotética presión comercial orientada a recortar tiempos de trayecto.

Pretender que un operador comercial puede eludir los protocolos en situaciones de modo degradado es ignorar el férreo corpus normativo del sector.

Atacar la liberalización ferroviaria utilizando tragedias técnicas constituye un claro ejercicio de oportunismo demagógico.

A quilla ha permitido que millones de ciudadanos abandonen el vehículo privado —el medio estadísticamente más peligroso— para subirse a un sistema guiado infinitamente más seguro. Los precios reales han bajado entre un 33% y un 44% según los corredores, generando un ahorro significativo para los usuarios.

Los problemas reales de la red ferroviaria española exigen diagnósticos rigurosos basados en la ingeniería de fiabilidad, auditorías independientes y una dotación presupuestaria a la altura de una red hiperactiva.

Exigen, sobre todo, no confundir al gestor de la infraestructura con los operadores que pagan por utilizarla, ni convertir el dolor de las víctimas en un instrumento de narrativa política.