Los estadounidenses han demostrado que por encima de la ideología está el sentido común.

Un sentido común que se basa en mantener el equilibrio de poderes entre las diferentes instituciones del Estado.

Para ellos esto es fundamental. No consienten un poder absoluto durante mucho tiempo.

La sabiduría del sistema se basa en la rotación en el poder y el equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo, con la independencia del poder judicial.

La rotación en el poder lo aprendieron desde el principio, ni Washington, ni Jefferson, se presentaron al tercer mandato, era una costumbre.

Los seres humanos solemos ser monógamos de ideas y es difícil dejar aquellas de las que nos enamoramos

Pero fue en 1947 cuando se aprobó la vigésima segunda enmienda de la Constitución, ratificada por los Estados en 1951.

El sentido común de esta medida es aplastante. En realidad al presidente de los EEUU se le elige para ocho años normalmente. Pero a mitad de ese periodo se le ratifica en unas elecciones presidenciales. Lo normal es que la ganen, pero puede ser que no.

Es una medida de sanidad democrática.

Para empezar es dudoso que después de ocho años una persona pueda ofrecer algo diferente a lo que practicó durante ese tiempo.

Los seres humanos solemos ser monógamos de ideas y es difícil dejar aquellas de las que nos enamoramos. Sobre todo si nos han servido para llegar al poder.

El Senado español, en manos de la oposición, ha servido de caja de resonancia contra el poder de gobierno Sánchez

Además, a los alrededores del poder, cuando dura mucho, se incrustan personas y mecanismos que se aprovechan de él. La salida de un presidente es una medida de higiene democrática.

En España la historia dice que el pueblo español se cansa cuando un presidente dura más de siete años en Moncloa.

Eso, que está legislado en EEUU, en España sería una medida de sanidad democrática.

Pero sólo Aznar limitó sus mandatos y lo hizo por propia voluntad.

Nuestro sistema parlamentario no es propicio a la aplicación automática de la rotación cada dos legislaturas u ocho años de mandato presidencial. Pero no sería descartable un "Pacto de Estado" que lo convirtiera en una práctica parlamentaria.

Trump intentó al inicio de su segunda legislatura, la actual, proponer su continuidad en una tercera. El argumento era que había habido una interrupción con la del demócrata Biden. Sin embargo, bien pronto la opinión pública contraria le hizo desistir de la idea.

El otro mecanismo para evitar la concentración excesiva de poder a largo plazo es la división entre los poderes ejecutivo y el legislativo.

Es normal que los ciudadanos contrapesen el poder de la presidencia votando a un partido diferente en el senado y en la cámara de representantes.

Es lo que han hecho esta vez. Ambas instituciones van a tener mayoría demócrata. Así el presidente Trump tiene un contrapeso que moderará sus ansias de poder.

En España el sistema parlamentario hace difícil este tipo de contrapesos. La realidad es que nuestros diputados acaban siendo la "longa manu" del gobierno si éste tiene mayoría absoluta o está cerca de ella.

Durante el periodo de Sánchez, sin embargo, las Comunidades Autónomas y el Senado, han actuado como contrapoder.

Sólo Castilla la Mancha, Asturias y Cataluña tenían presidentes socialistas. El Gobierno, en las conferencias sectoriales estaba siempre en minoría numérica. Sin embargo, al tener el manejo presupuesto el gobierno central mantiene el poder.

El Senado español, en manos de la oposición, ha servido de caja de resonancia contra el poder de gobierno Sánchez. Pero su capacidad legislativa es reducida.

Algunas funciones, como el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, o del Consejo General del Poder Judicial, hacen del Senado una pieza apetitosa para los partidos políticos.

De ahí la estrategia frentista de concentrar las listas en cada uno de los bandos en litigio en España. Sin embargo esa intención es una aberración democrática. El poder judicial y, sobre todo, el TC deben ser independientes.

A partir del 29 de noviembre Sánchez querría seguir gobernando, alargando su presidencia hasta 12 años ¡Por salud democrática debería irse! Independientemente de que la haya hecho bien o mal.

Pero luego, los españoles deberíamos pedir a los dirigentes políticos que se autolimiten, que encuentren mecanismos para reducir su poder.

No es fácil, pero es sano ¿Será pedir peras al olmo?

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.