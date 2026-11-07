“El verdadero peligro no es que las máquinas piensen como los humanos, sino que los humanos empiecen a pensar como las máquinas” (Sydney J. Harris).

Aunque la IA generativa ha acelerado la automatización del trabajo cognitivo, la economía real sigue sustentándose sobre tareas físicas que requieren presencia y movimiento. En un reciente estudio de Anthropic, se evalúa cuantitativamente la capacidad real de la robótica de hoy para ejecutar el trabajo físico en Estados Unidos.

Aunque los robots tienen la capacidad técnica para realizar tres cuartas partes de las tareas físicas, la falta de adaptabilidad a entornos no estructurados y los elevados costes de hardware actúan como un freno decisivo.

A continuación, analizamos los hallazgos clave del informe a través de sus gráficos más reveladores.

Esta tabla define el marco metodológico del estudio, clasificando las tareas según el nivel de control ambiental que requiere el robot. Varía desde E0 (el robot no puede realizar la tarea) hasta E3 (el robot opera en entornos no estructurados como calles o vías públicas).

Refleja que el mayor desafío de la robótica no es sólo la fuerza o precisión, sino la capacidad de adaptarse a entornos impredecibles:

Gráfico Gustavo Rivero

Aquí vemos casos concretos evaluados en cada nivel de exposición. Se revela que el 49,8% de las tareas físicas se concentran en E1 (entornos construidos a medida para la máquina, como líneas de montaje), mientras que un 26,3% (E0) permanece fuera del alcance robótico actual por carecer de motricidad fina o equilibrio adaptativo:

Gráfico Gustavo Rivero

Si mapeamos el total de las horas trabajadas en la economía estadounidense, se ve que un 54% corresponde a tareas cognitivas e interpersonales y un 46% a tareas físicas.

De ese bloque físico, los robots ya pueden ejecutar un 74% (equivalente al 34% de todo el trabajo del país), aunque la inmensa mayoría exige instalaciones altamente estructuradas:

Gráfico Gustavo Rivero

Analicemos los 10 empleos con mayor índice de exposición robótica (de 0 a 3). Encabezados por los taxistas (índice 2,2), la inmensa mayoría de las ocupaciones más vulnerables son operadores de vehículos (camioneros, conductores de transporte colectivo y operadores de maquinaria agrícola o pavimentación), consolidando al transporte como el sector más expuesto en el corto plazo:

Gráfico Gustavo Rivero

Comparemos el perfil de los trabajadores en puestos altamente expuestos frente a los no expuestos. Los empleados en trabajos expuestos a robots perciben unos 30 $ menos por hora (22,88 $ frente a 52,97 $), tienen 55 puntos porcentuales menos de probabilidad de poseer título universitario y sufren más del doble de tasa de desempleo (5,2% vs. 2,2%). Muestra un perfil opuesto al de la exposición a los modelos de lenguaje (LLM):

Gráfico Gustavo Rivero

Este gráfico de radar demuestra cómo los robots amplían la automatización a sectores insensibles al software puro. Mientras que las IA de lenguaje (LLM) solas exponen alrededor del 50% de las tareas de la economía, integrar la robótica eleva la cifra global al 81%. En el sector de transporte y logística, la exposición salta de menos del 15% con LLM a cerca del 90% al incluir robots:

Gráfico Gustavo Rivero

Si confrontamos el coste anual de sustitución robótica con la compensación laboral humana, hoy los robots sólo son rentables y competitivos en costes para el 0,3% de las tareas (destacando embaladores manuales, donde el robot cuesta 45.400 $ anuales frente a 49.000 $ de salario). En profesiones como soldadores, limpiadores o lavaplatos, automatizar cuesta entre 3,8 y casi 6 veces más que contratar personal humano:

Gráfico Gustavo Rivero

El estudio concluye que la capacidad técnica no se traduce automáticamente en adopción económica. Aunque las máquinas actuales pueden teóricamente realizar más de un tercio de las horas de trabajo totales de la economía, los altos costes de capital, la falta de destreza manual fina en entornos dinámicos y las barreras regulatorias limitan su competitividad real a una fracción mínima.

Al ritmo histórico de reducción de costes de equipos (3% anual), se necesitarían 40 años para que los robots sean competitivos en costes en apenas el 10% de las tareas laborales, garantizando un periodo de transición paulatino para el mercado de trabajo.

Gráfico Gustavo Rivero

John Schaar solía decir: “El futuro no es el lugar al que vamos, sino el que estamos creando. Los caminos no se encuentran, se hacen”.